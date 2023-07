El CIDA y Suecia se unen para promover el flujo de artistas europeos del alabastro a Albalate

Los idiomas se entremezclan en el Centro Integral para el Desarrollo del Alabastro (CIDA). Sucede especialmente en verano con el desembarco de los participantes del workshop que desde hace seis años lleva hasta Albalate desde Suecia el italosueco Stefano Beccari. Este año durante casi un mes han pasado por el CIDA nueve artistas de siete nacionalidades que son la belga, holandesa, francesa, inglesa, austríaca, sueca e italiana. Son personas profesionales y que viven de sus obras artísticas. Algunas ya se las llevan acabadas desde el centro a sus países. «Se llevan un pedazo de tierra y eso quiere decir además, que el workshop de Albalate luego continúa en muchos países», sonríe Beccari. Además, aparte de la propia pieza escultórica, la mayoría de participantes bloques que se les envía a casa más.

Uno de los objetivos de este workshop es atraer a personas de otros países que completen la presencia española que prima durante el resto del año. A los efectos que la pandemia produjo en la economía de los artistas, se suma el incremento de precios que encarecen desplazamientos y estancias. Con el objetivo de animar el flujo de intercambios y atraer además a artistas más jóvenes que vayan tomando el relevo, se ha puesto en marcha una nueva acción.

Desde el CIDA y el Global Stone de Beccari se trabaja en común en una propuesta a nivel europeo para conectar el centro con una asociación de escultores suecos. «Permitiría hacer varias residencias de un mes para dos personas y pensamos que podríamos comenzar ya a principios del próximo», dice el coordinador del centro, Santiago Martínez. «Además de ser bueno en promoción del territorio, esto nos permite entrar como anfitriones de residencias a nivel europeo, nos facilita ese paso», reflexiona. Esta propuesta está avalada por el respaldo de los artistas que han tenido la ocasión de trabajar en el espacio y con el alabastro local. «Vemos que la gente que viene se queda fascinada con el material», apunta Martínez. «Y con la organización», interrumpe el sueco y se explica: «un artista llega y no pierde el tiempo en nada más que no sea ponerse a crear, eso es muy importante. Y sin gente entusiasta como Santiago, no sale nada», añade.

Cursos y workshops de verano

Julio comienza con dos cursos de la Universidad de Verano con Pedro Anía y Noemí Palacios, uno de iniciación y otro de especialización. Durante el verano habrá dos workshop para profesionales mentorizados que promueve el CIDA con estos mismos profesores, y un curso de bajorrelieve con Adrián Arnau. Acude público español de Aragón, Cataluña y Castellón y se va sumando incluso Canarias, desde donde suelen recibir a un grupo.