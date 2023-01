Cientos de escolares bajoaragoneses dicen «no a las guerras» en el Día de la Paz

Si un país estuvo presente este lunes 30 de enero en los patios de recreo y plazas como las de Alcañiz y Alcorisa, ese fue Ucrania. El Día Escolar de la No Violencia y la Paz reunió a cientos de niños que clamaron por un mundo justo y sin guerras «en ningún lugar». Lo hicieron leyendo pequeños manifiestos que ellos prepararon en clase, y también cantando, porque en poblaciones como Alcorisa, el Día de la Paz se canta entonando desde hace tres décadas ‘Nadie se quede atrás’, todo un himno al que pusieron letra Salvador Berlanga y Ramiro Garzarán.

Más de medio millar de personas se reunieron en la plaza alcorisana del Seminario, entre ellas, el consejero de Educación, Felipe Faci, que destacó la importancia del día para los centros educativos que en Alcorisa es «una tradición» y que se sitúa «en el centro de la educación aragonesa». Se reunieron más de 450 personas entre los 325 estudiantes del colegio, 37 del IES, 12 de Kálathos, 4 del aula de educación de adultos, 21 de la escuela infantil y 80 del CRA Somontano Bajo Aragón con sede en La Mata de los Olmos, y que también representaron al alumnado del CRIET. El centro sigue en obras, como recordó Faci, con la primera fase de emergencia para consolidación terminada y con la previsión de comenzar la mejora de espacios y aulas.

«Es el día más importante por la convivencia entre la comunidad educativa. En los manifiestos tienen grandes aspiraciones que no podemos conseguir pero sí aportar», dijo la directora del colegio, Pilar Zaragoza. «No podemos parar la guerra pero sí inculcar valores para que no se produzcan actos de esa naturaleza. Es muy importante trabajar desde la base», apuntó Faci.

Si en Alcorisa se formó una paloma blanca que se ha quedado como símbolo de este este día recordando que todos los días son días de noviolencia, la palabra paz se desplegó a los pies del ayuntamiento de Alcañiz entre las pancartas desplegadas por las escuelas infantiles y el centro joven. Escolares de los colegios Concepción Gimeno, Juan Sobrarias, Palmireno, San Valero y La Inmaculada cantaron a Juanes y a El Langui con ‘Se buscan valientes’, canción contra el acoso escolar. Un portavoz de cada centro leyó su manifiesto por un mundo mejor, antes del cierre del alcalde. De recuerdo se llevaron la fotografía del Día de la Paz de 2022 enmarcada para guardarla en sus centros.