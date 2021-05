Cientos de personas se concentran en las estaciones de ferrocarril bajoaragonesas por los trenes regionales

Cientos de bajoaragoneses se han concentrado este domingo en las estaciones de tren bajoaragonesas para reclamar que la red de Media Distancia recupere las mismas frecuencias que antes de la pandemia y que no se emplee el covid como excusa para recortar servicios en el medio rural aragonés. Se han producido concentraciones en La Puebla de Híjar, Samper de Calanda, Caspe, Fabara, Nonaspe y Fayón-La Pobla de Massaluca enmarcadas en la campaña ‘Aragón no pierdas tu tren’, que ha movilizado las estaciones y apeaderos de todo Aragón de las líneas ferroviarias por las que discurren los convoyes regionales de viajeros. En total había convocadas concentraciones en 41 localidades de Aragón agrupadas en torno a seis itinerarios en las tres provincias.

El viernes se conoció que el Gobierno de Aragón ha decidido prorrogar un mes más, hasta final de junio, los servicios ferroviarios que financia y que exige que asuma el Ejecutivo de Pedro Sánchez al no recibir una respuesta al respecto estos dos últimos meses en los que ya se había extendido para favorecer la negociación. Así lo ha anunciado este viernes en la sesión de control de la Cortes el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, quien ha admitido que en estos dos meses en los que se ha prorrogado la financiación por Aragón de esos servicios, abril y mayo, no se han conseguido avances y el Ministerio de Fomento no ha dado una respuesta definitiva ni ha fijado fecha para la reunión con los alcaldes con la que se comprometió.

Más de 300 personas se han concentrado en Caspe / Ignacio Gracia

La participación ha sido alta pese al mal tiempo con más de 300 personas en Caspe y unas 200 en La Puebla de Híjar. También ha sido destacable la presencia de vecinos en otras localidades muy ligadas al tren como Nonaspe, Fabara y Fayón. En otro municipio con historia ligada al tren, Samper, sus vecinos se han dividido. Algunos se han concentrado en la estación y otros han organizado una caminata por la Vía Verde hasta La Puebla para unirse a la concentración de los poblanos. Después han regresado a su pueblo una hora después en tren.