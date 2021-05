Aragón prorroga un mes más la financiación de los trenes que reclama a Madrid

El Gobierno de Aragón ha decidido prorrogar un mes más, hasta final de junio, los servicios ferroviarios que financia y que exige que asuma el Ejecutivo de Pedro Sánchez al no recibir una respuesta al respecto estos dos últimos meses en los que ya se había extendido para favorecer la negociación. Así lo ha anunciado este viernes en la sesión de control de la Cortes el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, quien ha admitido que en estos dos meses en los que se ha prorrogado la financiación por Aragón de esos servicios, abril y mayo, no se han conseguido avances y el Ministerio de Fomento no ha dado una respuesta definitiva ni ha fijado fecha para la reunión con los alcaldes con la que se comprometió.

Este anuncio se ha produce dos días antes de que se celebren nuevas concentraciones en defensa del ferrocarril en La Puebla, Samper y el Bajo Aragón Caspe bajo el lema ‘Aragón no pierdas tu tren’.

En respuesta a una pregunta del diputado de Vox David Arranz sobre las protestas en la estación de tren de Monzón para reclamar los servicios ferroviarios previos a la pandemia, Soro ha apuntado que ya se han repuesto el 67 % y se sigue reclamando el 100 %.

Pero ha avanzado, respecto a los servicios que financia Aragón y la falta de resultados, que este viernes mismo ha comunicado a Renfe la decisión de prorrogar un mes más la financiación de esos servicios que ha de pagar el Estado para poder seguir negociando.

Y respecto a las movilizaciones, ha asegurado que le refuerzan en su reivindicación frente al Ministerio de Fomento después de seis años «muy solo», y ha hecho un llamamiento a que esta situación no se aproveche para atacarle políticamente y la unidad en defensa del ferrocarril.

Además, ha desmentido que esté desmantelando el ferrocarril, dado que Aragón sólo financia en 5 % de los servicios, y que pretenda sustituir trenes por autobuses, cuando en la Comunidad hay 1.544 núcleos de población pero solo hay 90 localidades con estación de tren, y a ese 94 % de localidades hay que darle servicio, y solo puede ser con autobuses.

Son, ha dicho el consejero, dos medios de transporte que han de ser complementarios, hay que avanzar en la intermodalidad y cada administración, cumplir con sus competencias.

Según Soro, en Aragón hay muchas personas que defienden ferrocarril pero ninguna más que él, y como consejero, además vela por los intereses generales de los aragoneses, vivan donde vivan, y una relación entre Aragón y España «en términos de lealtad y de igualdad», ha concluido