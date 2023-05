Cierra la farmacia Blanco tras avalar el Tribunal Supremo que DGA se excedió en el cupo de Alcañiz

Alcañiz se quedará con una farmacia menos a finales de este mes pasando de seis a cinco boticas. La farmacia Blanco, situada en la calle Belmonte de San José, cierra sus puertas el día 29 debido una sentencia judicial que considera que DGA no debería haber sacado a concurso su apertura. Este cierre llega después de un largo proceso judicial de una década que terminó con una sentencia en firme del Tribunal Supremo tras el recurso de cuatro farmacias de Alcañiz al concurso convocado por el Gobierno de Aragón en 2011 para adjudicar 36 nuevas oficinas farmacéuticas.

El propietario, José Luis Blanco, ha recibido por parte de DGA la concesión de una farmacia en un barrio de Zaragoza como compensación al ser el «damnificado» del proceso. No obstante, lamenta que a nivel personal el cierre de su botica en Alcañiz supone terminar con el proyecto de vida que inició hace una década cuando dejó Almazán (Soria) y una inversión que aún no ha terminado de pagar; y en el social, dejar sin servicio a la zona del Vivero y el despido de sus empleadas, dos auxiliares y una persona encargada de la limpieza. A las auxiliares les ha ofrecido marcharse a Zaragoza y una lo está valorando.

«Hice una apuesta personal por crecer profesionalmente en Alcañiz, una ciudad en la que no tenía ningún tipo de vinculación y ahora, diez años después, tengo que volver a empezar de nuevo», afirma Blanco, quien quiere agradecer públicamente a sus clientes su «confianza y apoyo» en los casi 10 años que ha estado trabajando en la capital bajoaragonesa. El farmacéutico, de 66 años, va a seguir viviendo en la ciudad y será su hija la que se traslade con su familia a Zaragoza para ponerse al frente del negocio.

Las discrepancias se centran en la interpretación de si, por población, Alcañiz necesita una sexta farmacia. El Gobierno de Aragón entiende que sí y, por ello, en 2011 incluyó a la ciudad en el concurso de 36 nuevas boticas a las que se accedía por méritos. Las competencias en ordenación farmacéutica están transferidas a las comunidades y en Aragón la Ley de Ordenación Farmacéutica, que data de 1999, fija que en las zonas de salud urbanas el número de oficinas de farmacia será de una por cada 2.600 habitantes, pudiendo autorizarse una más al superar aquella proporción en 1.500 residentes; y en las zonas restantes el módulo se establece en 2.000 habitantes y el exceso en 1.800.

Tanto el fallo primero del Tribunal Superior de Justicia de Aragón como la sentencia posterior del Tribunal Supremo se fijan precisamente no en la población de Alcañiz y sus boticas, en las que por número sí sería necesaria una nueva apertura; sino en toda la Zona Básica de Salud, una división sanitaria que comprende no solo la capital bajoaragonesa sino también otras cinco localidades con farmacia: Castelserás, Valdealgorfa, Torrecilla, La Codoñera y Valjunquera. Interpretan que, por población y número de boticas de toda la zona, no era necesaria otra más.

«Por habitantes, Alcañiz debe contar con una sexta farmacia, que es lo que entiende DGA pero se toman como referencia los números de la Zona Básica de Salud cuando las farmacias de los cinco pueblos cuando no dan servicio a los alcañizanos. Tan solo hacen alguna guardia simbólica durante el año», especifica Blanco, quien considera que antes de que se saque un nuevo concurso debería modificarse la ley para que no se repitan los recursos. En el concurso de DGA de 2011 hubo otras tres ciudades de Zonas Básicas de Salud en situaciones similares a las de Alcañiz según Blanco. En Fraga y Calatayud no hubo recursos pero sí en Ejea de los Caballeros. En este caso la nueva farmacia también cerró la persiana por orden judicial.

Proceso judicial

El concurso de DGA se resolvió en noviembre de 2012 y cuatro farmacias alcañizanas recurrieron el procedimiento. Primero por vía administrativa ante el ejecutivo autonómico y ante la negativa de DGA abrieron el proceso judicial. Tres años después, en noviembre de 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón falla a su favor y asegura que no debió salir a concurso otra farmacia en la Zona Básica de Salud de Alcañiz. Posteriormente el Gobierno de Aragón y el Colegio Profesional de Zaragoza recurren a la siguiente instancia judicial, el Tribunal Supremo, que va los va desestimando todos los recursos hasta mayo de 2022, cuando la sentencia ya es firme.

Entonces se estableció un periodo de negociación promovido por el Gobierno de Aragón para evitar el cierre llegando a un acuerdo entre las boticas que no fue posible.

Las guardias están garantizadas

Por su parte, desde el Colegio de Farmacéuticos de Teruel aseguran que, aunque un cierre siempre es doloroso, existe una sentencia judicial que hay que cumplir; y quieren dejar claro a la población que tanto el servicio diario como las guardias están garantizadas.