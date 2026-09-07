Actualizado 19:32

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

07 SEP 2026|

Actualizado 19:32

Cierran las aulas rurales de Los Olmos y Castel de Cabra: «Es una lástima»

Teruel es la única provincia que pierde clases para este curso después de que varias familias se marchen. Los alumnos que se quedan tendrán que ir a otros pueblos

Imagen de archivo del colegio de La Mata de Los Olmos, a donde tendrán que acudir los alumnos de Los Olmos / Heraldo
Imagen de archivo del colegio de La Mata de Los Olmos, a donde tendrán que acudir los alumnos de Los Olmos / Heraldo

Camila Ortiz Tomaselli07 09 2026

Comentar

ActualidadEducaciónSociedad

Un total de 193.391 alumnos arrancan esta semana en Aragón un curso escolar que, en el territorio, llega marcado por el cierre de dos aulas rurales. Teruel es, de hecho, la única provincia de Aragón que se enfrenta a esta situación. Concretamente, dejan de funcionar el aula de Los Olmos, dependiente del CRA-Somontano, y la de Castel de Cabra. Esta última formaba parte del CRA de Martín del Río, no obstante, tras su salida

En el caso de Los Olmos, los dos alumnos que quedaban tendrán que desplazarse ahora hasta La Mata de Los Olmos para poder asistir a clase. No obstante, su reorganización no ha sido fácil en cuanto al transporte escolar. "Hemos conseguido reaprovechar una ruta de autobús existente para que puedan llegar a La Mata, pero para volver tendrán que ser los padres los que se hagan cargo", lamenta Desiré Berdié, directora del CRA-Somontano.

Además de en La Mata, este CRA arrancará las clases con 72 alumnos en el resto de sus aulas en Berge, Cañizar, Ejulve, Estercuel, y Molinos; pero la despedida de Los Olmos es una noticia que ha generado tristeza en la dirección al tratarse de "un pueblo que había mantenido su aula desde los inicios del CRA". "La falta de viviendas y opciones para familias es un problema común que vemos en muchos pueblos. Los colegios debemos trabajar de forma conjunta con los Ayuntamientos para encontrar soluciones", añade Berdié. Por el contrario, el CRA sí celebra el crecimiento de alumnos en Molinos, donde este curso pasarán de una a dos aulas.

En el caso de Castel de Cabra, el cierre del aula llega después de que una familia haya optado por la escolarización de su hija en Montalbán. "Tenía mucha diferencia de edad con las otras dos alumnas y los padres consideraron que el cambio sería lo mejor a nivel de sociabilización", explica Sergio Galindo, directora del CRA Martín del Río. Las otras dos alumnas que quedaban se unen ahora a las clases del aula de Barriadas, cuyo cierre tampoco se descarta para el próximo curso. "Quedan 4 alumnos, estaremos en el límite", lamenta Galindo.

En las Cuencas Mineras falta de viviendas también se posiciona como un problema para encontrar a nuevas familias dispuestas a llegar a estos pueblos. Martín del Río, en cambio, sí que continúa en una buena situación, con 21 niños para este curso. "Tenemos que destacar el papel que tenemos como escuela rural para intentar revertir los cierres", concluye Galindo.

Más recursos para inclusión y el alumnado de 0 a 3 años

En lo que corresponde a la primaria, la red educativa aragonesa se amplía este curso con 17 nuevas aulas preferentes TEA, 11 nuevas aulas de Educación Especial y 4 nuevas aulas de escolarización anticipada. En concreto, las aulas TEA se distribuyen entre las tres provincias, con 4 nuevas en Huesca, 12 en Zaragoza y una en Alcañiz, en el colegio Escolapios.

En materia de inclusión, el curso comienza también con una cifra récord de 796 auxiliares de Educación Especial, 26 más que el período anterior. A ellos se suman 125 profesionales sanitarios —63 fisioterapeutas, 38 enfermeros y 24 TCAEs—, frente a los 118 del curso pasado.

En el primer ciclo de Infantil, Aragón contará con 62 aulas de 2 años, que atenderán a 731 alumnos, y se incorporan 4 nuevas aulas en el CPI Julio Verne de Zaragoza, el CP Montecanal, el CRA El Frasno —en Vicort-Isuela— y el CP Villa de Utrillas. Además, las 11 Escuelas Infantiles del Gobierno de Aragón atenderán a 852 alumnos.

Respecto a los usuarios del transporte escolar, se han planificado 661 rutas que desplazarán a 13.292 estudiantes: en las 270 de Huesca se moviliza a 3.400; en las 266 de Zaragoza, a 6.623, y en las 125 de Teruel y provincia, a 3.269 alumnos.

Asimismo, este curso 289 centros sostenidos con fondos públicos contarán con aulas de madrugadores, 175 de ellos en Zaragoza, 67 en Huesca y 47 en Teruel, con la incorporación progresiva de los centros concertados.

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

El curso escolar arranca en Aragón con récord de oferta y matriculados en Formación Profesional

Un total de 25.407 alumnos se matriculan en esta opción formativa, unos 2.000 más que el año pasado. Habrá 3 nuevas opciones formativas en Utrillas y Valderrobres

Comentar

El curso escolar arranca en Aragón con récord de oferta y matriculados en Formación Profesional

Teruel estrena su Facultad de Medicina con 45 plazas y completa el mapa universitario médico de Aragón

Este curso 2026-2027, los campus aragoneses ofertan 410 plazas en Medicina distribuidas en las tres provincias

Comentar

Teruel estrena su Facultad de Medicina con 45 plazas y completa el mapa universitario médico de Aragón

Unanimidad en las Cortes de Aragón para estudiar alternativas de conservación de la central térmica de Escucha

La iniciativa de Aragón-Teruel Existe se ha debatido en comisión. Su aprobación incluye desarrollar, en paralelo, una estrategia de valorización del patrimonio industrial e iniciativas de desarrollo de turismo cultural...

Comentar

Unanimidad en las Cortes de Aragón para estudiar alternativas de conservación de la central térmica de Escucha

Oxaquim incrementará su producción a principios de 2027 y creará 40 nuevos puestos

El proyecto contempla destinar hasta 2028 un total de 20 millones de euros. La empresa apuesta por cerrar el año reforzando su presencia en Estados Unidos

Comentar

Oxaquim incrementará su producción a principios de 2027 y creará 40 nuevos puestos

Vandalizan la sede del PSOE de Alcañiz: «La crispación es un peligro para la democracia»

En las pintadas relizadas con pintura negra en las puertas de acceso a la sede se puede leer: «Mierda. PSOE putos rojos» y «ultra violencia»

Comentar

Vandalizan la sede del PSOE de Alcañiz: «La crispación es un peligro para la democracia»

Aragón vende a otras comunidades el 51% de la energía que produce

Los parques eólicos en funcionamiento en 2024 eran 233, con una potencia instalada de 5.709 megavatios, generaron 10.928 gigavatios, aproximadamente el 50% de la electricidad regional.

Comentar

Aragón vende a otras comunidades el 51% de la energía que produce
Periódico del Bajo Aragón Histórico