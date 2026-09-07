Cierran las aulas rurales de Los Olmos y Castel de Cabra: «Es una lástima»

Un total de 193.391 alumnos arrancan esta semana en Aragón un curso escolar que, en el territorio, llega marcado por el cierre de dos aulas rurales. Teruel es, de hecho, la única provincia de Aragón que se enfrenta a esta situación. Concretamente, dejan de funcionar el aula de Los Olmos, dependiente del CRA-Somontano, y la de Castel de Cabra. Esta última formaba parte del CRA de Martín del Río, no obstante, tras su salida

En el caso de Los Olmos, los dos alumnos que quedaban tendrán que desplazarse ahora hasta La Mata de Los Olmos para poder asistir a clase. No obstante, su reorganización no ha sido fácil en cuanto al transporte escolar. "Hemos conseguido reaprovechar una ruta de autobús existente para que puedan llegar a La Mata, pero para volver tendrán que ser los padres los que se hagan cargo", lamenta Desiré Berdié, directora del CRA-Somontano.

Además de en La Mata, este CRA arrancará las clases con 72 alumnos en el resto de sus aulas en Berge, Cañizar, Ejulve, Estercuel, y Molinos; pero la despedida de Los Olmos es una noticia que ha generado tristeza en la dirección al tratarse de "un pueblo que había mantenido su aula desde los inicios del CRA". "La falta de viviendas y opciones para familias es un problema común que vemos en muchos pueblos. Los colegios debemos trabajar de forma conjunta con los Ayuntamientos para encontrar soluciones", añade Berdié. Por el contrario, el CRA sí celebra el crecimiento de alumnos en Molinos, donde este curso pasarán de una a dos aulas.

En el caso de Castel de Cabra, el cierre del aula llega después de que una familia haya optado por la escolarización de su hija en Montalbán. "Tenía mucha diferencia de edad con las otras dos alumnas y los padres consideraron que el cambio sería lo mejor a nivel de sociabilización", explica Sergio Galindo, directora del CRA Martín del Río. Las otras dos alumnas que quedaban se unen ahora a las clases del aula de Barriadas, cuyo cierre tampoco se descarta para el próximo curso. "Quedan 4 alumnos, estaremos en el límite", lamenta Galindo.

En las Cuencas Mineras falta de viviendas también se posiciona como un problema para encontrar a nuevas familias dispuestas a llegar a estos pueblos. Martín del Río, en cambio, sí que continúa en una buena situación, con 21 niños para este curso. "Tenemos que destacar el papel que tenemos como escuela rural para intentar revertir los cierres", concluye Galindo.

Más recursos para inclusión y el alumnado de 0 a 3 años

En lo que corresponde a la primaria, la red educativa aragonesa se amplía este curso con 17 nuevas aulas preferentes TEA, 11 nuevas aulas de Educación Especial y 4 nuevas aulas de escolarización anticipada. En concreto, las aulas TEA se distribuyen entre las tres provincias, con 4 nuevas en Huesca, 12 en Zaragoza y una en Alcañiz, en el colegio Escolapios.

En materia de inclusión, el curso comienza también con una cifra récord de 796 auxiliares de Educación Especial, 26 más que el período anterior. A ellos se suman 125 profesionales sanitarios —63 fisioterapeutas, 38 enfermeros y 24 TCAEs—, frente a los 118 del curso pasado.

En el primer ciclo de Infantil, Aragón contará con 62 aulas de 2 años, que atenderán a 731 alumnos, y se incorporan 4 nuevas aulas en el CPI Julio Verne de Zaragoza, el CP Montecanal, el CRA El Frasno —en Vicort-Isuela— y el CP Villa de Utrillas. Además, las 11 Escuelas Infantiles del Gobierno de Aragón atenderán a 852 alumnos.

Respecto a los usuarios del transporte escolar, se han planificado 661 rutas que desplazarán a 13.292 estudiantes: en las 270 de Huesca se moviliza a 3.400; en las 266 de Zaragoza, a 6.623, y en las 125 de Teruel y provincia, a 3.269 alumnos.

Asimismo, este curso 289 centros sostenidos con fondos públicos contarán con aulas de madrugadores, 175 de ellos en Zaragoza, 67 en Huesca y 47 en Teruel, con la incorporación progresiva de los centros concertados.