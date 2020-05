Un cierre de temporada para la preferente inesperado pero muy previsible

Aunque la Federación Aragonesa de Fútbol aún no se ha pronunciado de manera oficial, todo parece indicar que la competición de fútbol en la regional preferente se ha dado por concluida cuando todavía quedaban diez jornadas para que acabara. La competición se tuvo que detener el 15 de marzo debido al estado de alarma motivado por la crisis sanitaria y con dos equipos, Alcañiz y Caspe, con opciones de lograr alguno de los puestos de ascenso a la tercera división y otros dos, Alcorisa y Andorra, luchando por no descender.

La resolución, que le fue comunicada por el vicepresidente de la territorial al presidente del Alcañiz, Miguel Ángel Domingo,vía telefónica, da a entender que el Épila (primer clasificado) y el Cariñena (segundo clasificado) ascenderían a la tercera división y que no habría descensos. Una información que no ha caído nada bien en las directivas de dos de los cuatro equipos bajoaragoneses que militan en el grupo segundo de la preferente. En este aspecto tanto el presidente del club alcañizano, como Manuel Piazuelo, presidente del Club Deportivo Caspe, han manifestado su malestar y la forma en que la Federación Aragonesa de Fútbol ha resuelto la competición.

Miguel Ángel Domingo ha declarado que «es una resolución de la que no estamos nada conformes pero que no nos toca más remedio que acatar». Eso sí espera que la federación, en el menor plazo de tiempo posible, les haga llegar la oficialidad de la resolución. Por su parte, Manuel Piazuelo se ha escudado en que no les consta que la temporada esté cerrada por parte de la Federación al no haber de momento confirmación oficial, por lo que, «estamos a la espera». En cuanto a la información de que la Regional Preferente finalizaría con el ascenso automático de los dos primeros en la clasificación, no comparten desde el club tal decisión, aunque la aceptan. Por último el presidente caspolino señala que no entienden por qué no han tenido en cuenta su sugerencia y las de otros equipos como el Alcañiz y el Fuentes para jugar un ‘play off’ entre varios equipos para dilucidar quién acompañaría al Épila a la tercera división. Al respecto, según ha manifestado Miguel Ángel Domingo, esta notificación fue desechada por la federación por «problemas sanitarios y de fechas», por lo que iba a ser muy complicado llevarlo a buen término.

Por otra parte los equipos bajoaragoneses que salen beneficiados de la posible conclusión de la temporada son el Alcorisa y el Andorra. Los dos clubes, que en el momento de la paralización de la liga se encontraban en puestos de descenso, continuarán una temporada más en la categoría.

Para el entrenador alcorisano, Fran Almolda, la noticia, en caso de hacerse realidad, es «muy buena» y es una decisión que «nos beneficia dada la situación clasificatoria en la que estábamos inmersos». Almolda también se ratifica en que les hubiera gustado luchar por la permanencia en deportiva disputa contra los rivales sobre el terreno de juego. No por ello deja de alegrarse ya que el Alcorisa tendrá la oportunidad de jugar un año más en dicha categoría e intentar asentarse en ella. En cuanto al Andorra, su presidente, Antonio Donoso, ha explicado que esperan a que la decisión sea ratificada por la Federación Aragonesa, para que en el caso de que sea así, «comenzar a preparar a la próxima campaña».