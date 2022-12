Cinco centros educativos bajoaragoneses son premiados por dar visibilidad a las mujeres deportistas

Cinco centros educativos bajoaragoneses han sido premiados en la tercera edición del concurso ‘Fotografía y Deporte’, que impulsa el Departamento de Educación, Cultura y Deporte con el objetivo de dar visibilidad a las mujeres deportistas, y destacar el hecho de que el deporte es un escenario idóneo para conseguir la igualdad de género. En el premio de fotografía ‘El deporte en imágenes’, ha resultado galardonado en la categoría de Infantil y Primaria el CEIP Vicente Ferrer Ramos de Valderrobres con su imagen ‘Desde otra perspectiva’. En la categoría de Secundaria, el IES Mar de Aragón de Caspe ha sido premiado por ‘Competentes’; mientras que los alumnos de Berge del CRA Somontano Bajo Aragón han sido reconocidos en la categoría de Deporte en familia por ‘En Berge somos una piña’. Los premiados han recibido material deportivo por importe de 225 euros.

En cuanto al premio de cortometrajes ‘Nuestro deporte’, han sido reconocidos en la categoría de Primaria el CRA Alifara de La Fresneda por ‘Sigue sus manos, pero camina los tuyos’; y el CEIP El Justicia de Aragón de Alcorisa por ‘Like a girl, like a boy, like a person’. Los galardonados también han sido obsequiados con material deportivo, en este caso, por valor de 250 euros.

El director general de Deporte del Gobierno de Aragón, Mariano Soriano, presidió este miércoles por la tarde la entrega de premios de la tercera edición del concurso. Con esta cita la Dirección General pretende que el alumnado reflexione sobre los roles que desempeñan las mujeres en el deporte en la actualidad (como deportista, entrenadora, árbitra, directora técnica…) así como dar visibilidad a una imagen de las deportistas en igualdad de condiciones respecto a los deportistas masculinos: repercusión mediática, mismos recursos, mismo trato y mismos roles.

El acto contó con la presencia del profesorado, alumnado y familias de los centros que han resultado ganadores, así como algunos de los deportistas que participan en el programa de charlas que la Dirección General de Deporte impulsa en los centros educativos tanto para promover la práctica deportiva como para concienciar sobre la igualdad de oportunidades, sin distinción de género, en este ámbito: Mar de Gregorio (árbitra de Baloncesto), María Mateo (árbitra de Baloncesto), Nuria Mallada (ex futbolista y pescadora deportiva), Marta Fidalgo (árbitra hockey patines), y Paula Royo (patinadora inline freestyle slalom).

Premiados

Por lo que respecta al premio de fotografía, ‘El deporte en imágenes‘, han resultado premiados en las siguientes categorías:

Infantil y Primaria

• Desde otra perspectiva. CEIP Vicente Ferrer Ramos. Valderrobres (Teruel)

• La unión hace la fuerza. CEIP Cervantes. Pedrola (Zaragoza)

• Construyendo en equipo. CEIP Campo de Borja. Borja (Zaragoza)

• Unas cabritillas Volleybolistas. CRA Goya. Caminreal (Teruel)

• Escondite. CEIP María Quintana. Mequinenza (Zaragoza)

Secundaria

• Black Power. CEIP Cerbín de Campo. Campo (Huesca)

• Altísimo nivel. CPI Ramón y Cajal. Ayerbe (Huesca)

• En el Deporte no vemos género. CPI San Jorge (Zaragoza)

• Competentes. IES Mar de Aragón. Caspe (Zaragoza)

• Carrera inclusiva. IES Juan de Lanuza. Borja (Zaragoza)

Deporte en familia

• Mamás deportistas. CEIP Juan XXIII. Zaragoza

• En Berge somos una piña. CRA Somontano Bajo Aragón. La Mata de los Olmos (Teruel)

• Se hace camino al remar. CEIP Alfredo Muiños. Remolinos (Zaragoza)

• La mejor fan. CEIP La Estrella. Zaragoza

• Somos escuela, somos equipo. CEIP Marie Curie. Zaragoza

En el caso de los cortometrajes, con el título ‘Nuestro deporte’, los premiados han sido:

Primaria

• Una buena apuesta. CEIP Montecanal. Zaragoza

• Disfrutamos del deporte. CEIP Pedro J. Rubio. Huesca

• Sigue sus manos, pero camina los tuyos. CRA Alifara. La Fresneda (Teruel)

• Las mujeres también juegan. CEIP Mariano Castillo. Villamayor de Gállego. (Zaragoza)

• Like a girl, like a boy, like a person. CEIP El Justicia de Aragón. Alcorisa (Teruel)

Secundaria

• Juntas por el deporte. Colegio Madre María Rosa Molas. Zaragoza

• ¿Deportista? ¿Por qué no? CPI Castillo Qadrit. Cadrete (Zaragoza)

• Cultura machista no es lo mismo que religión. IES Juan de Lanuza. Borja (Zaragoza)

• Juego de niños. IES Ródanas. Épila (Zaragoza)

• El mundo al revés. IES Sierra de Guara. Huesca