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18 MAY 2026|

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Cinco estudiantes bajoaragoneses entre los premios del VI Concurso de Cómic contra la Violencia de Género

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, destaca “el alto nivel de concienciación” de los estudiantes frente a la violencia machista y agradece a educadores y familias su compromiso en la formación en valores de igualdad

Foto de familia de la entrega de premios./ DELEGACIÓN
Foto de familia de la entrega de premios./ DELEGACIÓN

Marina Monreal18 05 2026

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EducaciónIgualdadSociedad

África Navarro del IES Pedro Laín de Híjar ha sido este lunes la ganadora de la provincia de Teruel de la VI edición del concurso de cómic contra la violencia de género de la Delegación del Gobierno en Aragón dirigido a jóvenes de centros educativos de la Comunidad. A su logro se suman las menciones que han recibido Inés Molías Muñoz, Ruth Sanz Rubio e Ian Sender Torres, todos ellos alumnos del IES Pedro Laín Entralgo de Híjar y la de Susana Fernández Guía, alumna del IES Damián Forment de Alcorisa.

Más de 120 alumnos y alumnas, de 21 centros educativos de Aragón, se han presentado a este certamen, que, aseguran desde Delegación «es un muestra el compromiso del Gobierno de España con la lucha contra uno de los principales problemas de nuestra sociedad y que se aborda desde la educación y a través de la narración en viñetas».

África Navarro ha sido la ganadora de la provincia de Teruel./ DELEGACIÓN
África Navarro ha sido la ganadora de la provincia de Teruel./ DELEGACIÓN

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha señalado que “flaco favor se hacen a sí mismos y a la sociedad quienes niegan la existencia de la violencia machista”, de la cual ha recordado es “una realidad que lamentablemente se ve en las 19 mujeres asesinadas en lo que va de año por sus parejas o exparejas, y en todos los casos que diariamente se denuncian”. Frente a esto, ha contrapuesto “a los jóvenes, y también a los educadores, centros educativos y familias que les apoyan, que nos muestran con sus viñetas la realidad y nos ayudan a ser más conscientes de por dónde hay que orientar el trabajo de
las instituciones”.

En la entrega de premios han participado los subdelegados en Teruel y Huesca, Enrique Gómez y José Carlos Campo. Además, han asistido los representantes de la Alta inspección educativa y la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer.

En el acto, ha intervenido la dibujante zaragozana Sara Jotabé, quien ha animado a los estudiantes a “usar el lenguaje del cómic” para “formar opinión y ayudar” frente al “monstruo” que supone la violencia machista. Por su parte, la Sheila Pérez, en representación de todos los ganadores de esta edición, ha destacado “la importancia del cómic en la sociedad por su capacidad de denunciar injusticias y ayudar a ser conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor”.

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