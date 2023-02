Cinco trabajadoras de una peluquería de Alcañiz abanderan el empoderamiento femenino con un «desnudo» viral

Las cinco trabajadoras de la peluquería El tocador de María en Alcañiz se han desnudado para lanzar a través de un vídeo, compartido en redes sociales, un mensaje de empoderamiento femenino a todas las bajoaragonesas: «Sé la mujer que quieres ser. Haz posible lo imposible. Sé dueña de tu tiempo». Para vencer la batalla del contrarreloj, les han propuesto a sus vecinas una herramienta aliada en el campo que ellas mejor conocen, el de la estética. Gracias a los avances de la tecnología, las planchas ya no solo tienen la función de alisar el pelo, sino también de secarlo sin estropearlo al mismo tiempo. Ese dos en uno, puede ser la clave silenciosa para que las mujeres ahorren muchos minutos (que suman horas al final de todos los meses) y «los dediquen a lo que ellas quieran».

La propietaria del establecimiento, María Rodríguez, explica que la idea del vídeo surgió entre todas las trabajadoras, así como de varias clientas, que entre teñir, lavar, cortar, secar y peinar el pelo, fueron partícipes de las conversaciones. Su propósito estaba claro: dar a conocer a través de sus redes sociales esta plancha de doble uso. Lo que estaba en el aire, sin embargo, era «cómo generar impacto». Siguiendo su filosofía de que «ser natural y profesional no está reñido» (una se puede reír mientras trabaja), decidieron «quitarse la ropa» para mostrar una vez más su «cercanía» y «confianza». Las empleadas, como siempre, «se apuntaron a un bombardeo».

El resultado del vídeo «sin tapujos» no pudo ser mejor: ha recibido muchísimos ‘me gusta’ y comentarios felicitándoles por su iniciativa. «Nos daba miedo de que el mensaje se malinterpretase y no se entendiese, pero nada de eso ha ocurrido», comenta Rodríguez. En cuanto a cómo fue la grabación, la peluquera recuerda que se grabaron entre ellas y «se sintieron muy cómodas». Por su puesto, no faltaron las risas.