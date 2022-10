Ciudadanos advierte de que España puede perder una anualidad del Fondo de Transición Justa

La eurodiputada de Ciudadanos y portavoz de Desarrollo Regional en el Parlamento Europeo, Susana Solís, ha denunciado ante la Comisaria de Cohesión que la «desidia» del Gobierno Central pone en peligro una anualidad de los Fondos de Transición Justa. «Este fondo es importantísimo contra la despoblación y no se ha presentado todavía el Plan, peligra el pago de una anualidad», ha criticado la eurodiputada liberal, quien recientemente denunció esta situación en una carta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Según la eurodiputada están en juego 200 millones de euros para Asturias, León, Palencia, A Coruña, Teruel, Almería, Córdoba y Cádiz porque el Gobierno no va a presentar en plazo el plan operativo que pide Bruselas y dependerá de la buena voluntad de la Comisión Europea para revisar la documentación.La comisaria Ferreira le ha respondido que el Ejecutivo comunitario trabaja intensamente con todos los Estados para el reparto de estos fondos y que las diferencias entre unos países y otros son muy grandes. De hecho, hay varios que tienen los planes aprobados y en marcha, ha explicado. «Trabajamos con mucha intensidad para que los fondos no se pierdan», ha señalado a Solís.

Retraso de las ayudas fiscales

Solís también ha denunciado ante el pleno de Estrasburgo del Parlamento Europeo el retraso en las ayudas fiscales a la España vaciada que ha autorizado Bruselas y no aplica el Gobierno, que acumula diez meses de retraso para zonas como Teruel, Cuenca, Soria y también Zamora que no pueden esperar más.

En un debate con la Comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, la eurodiputada liberal ha censurado que en nuestro país no se ha aplicado aún esta fiscalidad diferenciada que permite Bruselas para esas zonas despobladas, «cuando tres de cada cuatro municipios pierden habitantes, incluidas las ciudades medianas».Gracias a una iniciativa de Solís, se ha ampliado el concepto de zona despoblada en los Fondos FEDER de manera que puedan acogerse a esta consideración más provincias de España.

«Esta definición permite un plan de acción integral para estas zonas, para revitalizarlas y atraer empleo. Y para atraer empleo es fundamental que se permita una fiscalidad diferente, beneficios fiscales para las empresas, bonificaciones para los trabajadores. Pero los Estados no aplican esta medida: en España llevamos 10 meses esperando», ha denunciado.

Estos beneficios fiscales autorizados por la Comisión Europea pueden aplicarse en el caso de España a zonas como Teruel, Soria, Cuenca y Zamora, con una densidad de habitantes por debajo de 12,5 personas por kilómetro cuadrado o zonas como Zamora que pierden más de una media de un 1% de población anual. Podían estar aplicándose desde enero de este año, pero el Gobierno no ha puesto en marcha todavía las deducciones.