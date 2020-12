Ciudadanos presenta una moción de censura contra su alcalde en Escucha

Ciudadanos y Chunta Aragonesista en Escucha han presentado este martes una moción de censura en contra del actual alcalde, Luis Fernando Marín (Ciudadanos). La moción se produce un día después de que se expulsara en pleno a Marín de su grupo municipal, una decisión respaldada con las firmas de los otros tres concejales de Ciudadanos, quienes desde hace meses vienen denunciando que no se cuenta con ellos en la toma de importantes decisiones. El Ayuntamiento aún trabajaba con los presupuestos prorrogados de 2019– aprobados con CHA en la alcaldía- ya que no se llegó a presentar un borrador de las cuentas de 2020, lo que ocasionaba que muchas de las partidas ya no tuvieran fondos.

El jueves 17 tendrá lugar la moción de censura en la que previsiblemente se escogerá como alcalde a Héctor García, el número 2 de la lista de Ciudadanos, que saldrá adelante con el apoyo de los tres concejales de CHA.

La candidatura de Marín como cabeza de lista de Ciudadanos, partido con el que logró cuatro concejales arrebatando la alcaldía a CHA, que se quedó con tres, estuvo marcada desde el principio por la polémica. Ya fue alcalde con el PSOE hasta 2007, cuando fue condenado a dos años de prisión por revelar secretos profesionales como médico para atacar entonces a un rival político de CHA. Hace un año, ya en la alcaldía con Ciudadanos, fue investigado por un presunto delito de abuso sexual.

Cs quiere «velar por los intereses» de Escucha

Desde Ciudadanos alegan que su grupo municipal en Escucha ha presentado una moción de censura con» el objetivo de seguir trabajando para sus vecinos y aplicando la política útil que mejora la localidad». A través de un comunicado, Ciudadanos ha enviado un «mensaje de tranquilidad» a los vecinos de Escucha y ha subrayado que la formación liberal «antepondrá en todo momento el interés general del municipio» y velará por la «buena gestión» del Consistorio. «Nuestra prioridad es velar por los intereses de Escucha y anteponerlos antes de los de nadie», ha explicado Ramón Fuertes, coordinador de Ciudadanos en Teruel.

Fuertes ha reiterado que los conflictos por no contar con su grupo municipal han desembocado en esta decisión. «El propio grupo municipal ha dicho que no tenía conocimiento de cosas que estaba llevando por su cuenta el actual alcalde. Esa falta de información y de trabajo en equipo ha justificado la decisión del partido», ha recalcado el coordinador.

La decisión de la expulsión del grupo municipal es «definitiva» por lo que el actual alcalde pasa a formar parte del llamado grupo de no adscritos.

Chunta Aragonesista apoya la decisión

Por su parte, desde Chunta Aragonesista de Escucha aseguran que esta situación «se veía venir» y esperan que la nueva hoja de ruta de Ciudadanos normalice la gobernanza. «Siguiendo con el orden de la lista, apoyaremos al nuevo candidato y esa nueva alcaldía», ha adelantado Javier Carbó, concejal de CHA y ex alcalde de Escucha.

Desde Chunta han explicado que tanto los conflictos como la manera de funcionar en asuntos tan importantes como las contrataciones o el desajuste de los presupuestos suponían una señal de alarma que los concejales de Ciudadanos también supieron ver. «En las elecciones ya hicimos crítica de que esta persona no debería ocupar el cargo ya que su perfil y su manera de actuar no era la correcta. El Ayuntamiento tenía que dar un giro radical ya que sino se iba a mantener una deriva total», ha recalcado Carbó.

La formación de izquierdas espera que próximamente se empiece a trabajar en las prioridades del municipio, como es el caso de unos nuevos presupuestos para el año 2021. «Entiendo que empezaremos a trabajar de una manera más transparente y coordinada para no perder la legislatura completa».

«El planteamiento de unas nuevas cuentas municipales será una de las principales actuaciones para el futuro. Los seis concejales debemos intentar que la gestión municipal coja un rumbo en positivo, con la vista puesta también en nuevas inversiones», añadió Carbó.