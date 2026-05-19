El Club Deportivo Caspe firma la tercera mejor temporada de su historia

Javier Romero y los suyos lo han vuelto a hacer. El Club Deportivo Caspe ha firmado una de las mejores temporadas de su historia y todavía tiene por delante el tramo decisivo del curso. Los caspolinos lograron clasificarse para el play-off de ascenso a Segunda RFEF y este próximo fin de semana viajarán a Cuarte para disputar el partido de vuelta tras el empate a uno cosechado en la ida en Los Rosales.

El conjunto dirigido por Romero finalizó la competición regular el pasado domingo 10 de mayo con una victoria frente al Utrillas (1-2). El tropiezo en la última jornada del filial de la Sociedad Deportiva Huesca en La Virgen de la Corona ante la Asociación Deportiva Almudévar (3-2) permitió a los caspolinos superarles en la clasificación y hacerse con la quinta plaza que da acceso al play-off de ascenso a Segunda RFEF.

Los números de la temporada 2025/2026, que han convertido a esta plantilla del C.D. Caspe en la tercera mejor de la historia del club, están al alcance de muy pocos equipos de Tercera Federación: 34 partidos disputados, 13 victorias, 14 empates y solo 7 derrotas, con 38 goles a favor y 26 en contra.

El sueño continúa en Cuarte

El Club Deportivo Caspe continúa escribiendo una de las páginas más brillantes de su historia reciente. Después de concluir la fase regular de la competición, los caspolinos tenían por delante el reto de superar la primera eliminatoria del play-off de ascenso ante un rival tan complicado como el Cuarte.

El conjunto dirigido por José Luis Loreto es, junto a la Unión Deportiva Logroñés, uno de los dos únicos equipos de toda España que no ha perdido un solo partido esta temporada.

Los cuarteros se mantuvieron en lo más alto de la clasificación durante gran parte del curso hasta que en la última jornada cayeron a la segunda plaza tras empatar frente al Atlético Monzón, un resultado del que se benefició el Calamocha. Con este contexto, el Caspe afrontaba el segundo play-off de ascenso a Segunda RFEF de su historia, en un estadio de Los Rosales repleto y con un recibimiento de la afición a la altura de la cita.

El encuentro estuvo marcado por la igualdad y, pese a las ocasiones locales en el inicio, fueron los visitantes quienes golpearon primero con un tanto del excaspolino Iván Vera. Pasada la media hora de partido, una gran combinación entre Andrés Caparrós e Iñaki Santiago terminó con un balón en la frontal del área para que Fran Rotellar firmara el empate a uno.

Tras el gol volvió la igualdad. Ambos equipos disfrutaron de ocasiones, aunque las más claras llegaron por parte del Cuarte, que obligó a Mañez a intervenir con varias paradas de mérito para evitar el segundo tanto visitante. De esta forma, la eliminatoria queda completamente abierta y el estadio Juan Guerrero ‘El Lobo’ dictará sentencia el próximo domingo 24 de mayo a partir de las 12.00.

Otras plantillas en el Olimpo del club

La trayectoria de Javier Romero en el Club Deportivo Caspe ha abierto el debate sobre si estamos ante el mejor entrenador de la historia de la entidad. A la espera de lo que suceda en la eliminatoria de ascenso, el primer equipo ya se ha convertido en el tercer mejor conjunto de la historia del club, solo por detrás de las plantillas de las temporadas 2023/2024 y 1989/1990.

Romero ha llevado a los caspolinos a cotas impensables hace apenas unos años y ha conseguido consolidar al equipo en la categoría, manteniéndolo siempre en la pelea por las posiciones altas de la clasificación. Ya lo logró hace dos campañas con un quinto puesto, 59 puntos y el premio del play-off de ascenso a Segunda RFEF. Entonces, el Cuarte, el mismo rival de este año, se encargó de terminar con el sueño caspolino.

Aun así, la temporada 2023/2024 permanecerá en la memoria del aficionado como la segunda mejor de la historia del club. Por delante solo aparece el Caspe de principios de los años noventa, una plantilla liderada por César Ascaso que terminó en tercera posición con 51 puntos y consiguió clasificarse para la Copa del Rey de la siguiente campaña.

En la competición copera, el Caspe superó la primera ronda frente al Alcañiz tras perder 1-0 en la ida y remontar con un 2-0 en la vuelta. En la segunda eliminatoria comenzó ganando frente al Binéfar (2-1), pero cayó posteriormente por un contundente 3-0.

Los pupilos de Romero este año también han superado a otros equipos históricos como el dirigido por José Castell en la temporada 1963/1964, que acabó en séptima posición con 34 puntos. También a la plantilla de Ascaso que disputó la Copa del Rey en la campaña 1990/1991 y que concluyó la competición liguera en octava posición con 42 puntos.

A ellos se unen equipos como el de la temporada 1962/1963, dirigido por Antonio Sarasa y que terminó octavo con 28 puntos, o el de la campaña 1966/1967, que finalizó noveno con 35 puntos bajo la dirección de Bienvenido Callao. Además, el actual Caspe supera los registros del técnico al que sustituyó Romero en el banquillo, Carlos Gil, que en la temporada 2021/2022 logró una novena posición con 48 puntos y se coló entre los ocho mejores equipos de la historia del club.