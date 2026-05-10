El Caspe escala a puestos de play-off y da la puntilla al Utrillas, que desciende

Ya está todo decidido en Tercera RFEF o casi todo, ya que el C.D. Caspe alarga la temporada porque le salió todo lo que le tenía que salir este domingo en la última jornada de Liga para meterse en los puestos de play-off: ganaron su partido y la Sociedad Deportiva Huesca, su rival directo, perdió el suyo. La última plaza disponible para intentar el ascenso la consiguieron los caspolinos a costa de la agonía del C.D. Utrillas, que prácticamente necesitaba un milagro para no perder la categoría.

No se ha dado la primera de las suertes que era ganar en La Vega. Perdieron por 1-2 ante el Caspe en un partido en el que se adelantaron los visitantes con gol de Caparrós en el minuto 35 y que empató el Utrillas en el 67 gracias a Marvin. Los ánimos se vinieron más arriba todavía con la expulsión de Cabrero en el 79', por lo que el Caspe se quedaba con diez.

Sin embargo, llegó Rotellar para sentenciar ya en el 92 sin dejar opciones a nada más. Los caspolinos se las tendrán que ver ahora con el C.D. Cuarte, que termina segundo en la tabla. El conjunto minero certifica su descenso a Regional Preferente. Casetas y Zuera le acompañan y, pendiente queda el Cariñena.

La otra batalla bajoaragonesa se libraba en el Endeiza, con un Andorra sin nada en juego y que terminó su choque ante el Binéfar por 4-3.