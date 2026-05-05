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05 MAY 2026|

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El Club Deportivo El Morrón impulsa el deporte de montaña en Foz-Calanda con una ambiciosa temporada

La entidad, fundada en 2024 y que cuenta con más de 50 socios, tiene previsto realizar ocho pruebas depotivas durante el año

La primera edición de la andada nocturna organizada por el Club Deportivo El Morrón tuvo una gran acogida el año pasado / V.P.
La primera edición de la andada nocturna organizada por el Club Deportivo El Morrón tuvo una gran acogida el año pasado / V.P.

Saúl Valero05 05 2026

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AtletismoCiclismo y BTTDeporte

El Club Deportivo El Morrón afronta una ambiciosa temporada con la organización de ocho pruebas deportivas para impulsar el deporte de montaña en Foz Calanda. La entidad se creó a finales de 2024, cuando un grupo de amigos del pueblo decidió fundar un equipo con el fin de fomentar y dar a conocer el deporte en la zona, además de situar a Foz en el mapa. «Empezamos seis o siete personas en la junta y poco a poco la gente ha ido haciéndose socia hasta llegar a 57 miembros que somos hoy en día», cuenta Vicente Puig, presidente del club. El nombre hace referencia al Pico Morrón, una conocida montaña del Bajo Aragón. 

El club bajoaragonés agrupa todo tipo de deportes de montaña; desde el trail, la BTT, el descenso de bicicletas y la escalada hasta las andadas nocturnas; y está formado por participantes mayores de 25 años. Además, hay integrantes que no tienen nada que ver con el deporte pero que han querido formar parte con el único objetivo de colaborar.

La escalada inicia la temporada deportiva

El Club Deportivo El Morrón arrancó el pasado sábado 25 de abril su temporada con la celebración de la segunda edición del Boulder, una quedada de escalada en zonas cercanas a Foz-Calanda. El evento acogió a unas 40 personas que vinieron para escalar sobre piedras bajas en la región de la localidad bajoaragonesa.

Este mes de mayo el equipo focino organizará dos actividades deportivas. Este próximo sábado preparará la séptima edición del Campeonato de Aragón de trial de motos y para el 16 de mayo está previsto que se celebre la tercera edición de la trail Morrón-Cucón. «El campeonato de Aragón de trial ha ido variando porque llevamos siete años haciéndolo, pero esta edición es la primera vez que no lo gestiona el Matarraña Team», explica el presidente. Más adelante, el 1 de agosto, se organizará la segunda trail nocturna, en la que los participantes suben al Morrón de noche.

El 16 de mayo se celebrará la tercera edición de la trail Morrón-Cucón/V.P.
El 16 de mayo se celebrará la tercera edición de la trail Morrón-Cucón / V.P.

Las bicicletas, protagonistas en el club

Entre el 5 y el 6 de septiembre, el Club Deportivo El Morrón acogerá la Copa Bucardo, que este año adquiere el carácter de Copa Aragón, y consiste en una prueba de descenso de bicicletas de montaña. «Tiene relevancia a nivel nacional porque viene gente de Cataluña y de Valencia», afirma Puig.

Foz-Calanda celebrará su segunda edición de BTT el 24 de octubre y Puig espera «superar los más de 80 participantes que compitieron el año pasado».

Entre el 5 y el 6 de septiembre, el Club Deportivo El Morrón acogerá la Copa Bucardo/V.P.
Entre el 5 y el 6 de septiembre, el Club Deportivo El Morrón acogerá la Copa Bucardo / V.P.

Nuevos retos para cerrar la campaña

Para los días 6 y 7 de noviembre, el Club Deportivo El Morrón organizará la Backyard Ultra, una carrera de resistencia que tiene como objetivo dar el mayor número de vueltas posibles en un circuito de 6,7 kilómetros durante cada hora.

Finalmente, el club focino cerrará su planificación deportiva con una quedada de todoterrenos 4x4 el 21 de noviembre. «Se trata de un circuito por las minas abandonadas de Foz que incluye cuatro agujeros y cuatro subidas», explica Puig. 

Según Puig, las modalidades más importantes que ha organizado el club en su breve historia han sido la Trial, la BTT, la Copa Bucardo y el Campeonato de Aragón de Trial. Para esta nueva temporada se han añadido dos nuevas actividades, la ya nombrado Backyard y la quedada de los todoterrenos 4x4. «La finalidad es comparar todas las pruebas para ver si la gente sigue reaccionando bien y así de cara al año que viene podemos suprimir alguna competición que tenga poca participación», expresa.

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