David Peralta se convierte en el primer árbitro aragonés con doble titulación internacional de taekwondo

David Peralta ha ampliado su trayectoria dentro del arbitraje internacional de taekwondo al superar el curso de árbitro internacional de Poomsae celebrado en Albania. El alcañizano recibió esta semana la confirmación de los resultados después de participar del 8 al 11 de septiembre en una formación que reunió a árbitros de distintos países.

Con esta nueva titulación, Peralta se convierte en el primer árbitro aragonés en contar con la doble acreditación internacional de combate y Poomsae, las dos modalidades oficiales de arbitraje internacional del taekwondo. Además, es el sexto árbitro español de la historia en conseguir ambas titulaciones.

Una formación intensiva en Albania

La Federación Aragonesa de Taekwondo se puso en contacto con Peralta a mediados de julio para comunicarle su admisión en el curso. La formación se desarrolló durante una semana en Albania y contó con la participación de cuatro españoles, además de árbitros procedentes de países de todo el mundo. El programa incluyó tres jornadas de formación intensiva sobre reglamento, además de diferentes pruebas para evaluar los conocimientos de los participantes. «Para mí es un orgullo, siendo que el año pasado me saqué el curso de árbitro internacional de combate», explica Peralta.

El examen incluyó tanto cuestiones teóricas como ejercicios prácticos de puntuación. Los aspirantes tuvieron que valorar Poomsae ejecutados en directo y aproximarse a la puntuación oficial, identificando los diferentes errores cometidos por los deportistas. También tuvieron que demostrar sus conocimientos sobre los 17 Poomsae existentes. De forma aleatoria, los participantes debían ejecutar dos de ellos buscando la máxima puntuación posible. Para superar el curso era necesario alcanzar al menos el 75% de la calificación, Peralta consiguió superar ese porcentaje y obtuvo la nueva acreditación.

De las formas al freestyle y el Parataekwondo

El Poomsae, explica el árbitro alcañizano, puede entenderse como una disciplina similar a las catas del karate. Dentro de la formación también se incluyen otras modalidades como el freestyle, que incorpora acrobacias y elementos similares a la gimnasia artística, pero vinculados al taekwondo. La tercera vertiente es el Parataekwondo, destinado a deportistas con diferentes discapacidades, para quienes también existe una competición específica dentro de esta modalidad.

El curso permitió además compartir formación y experiencias con árbitros de numerosos países. «Hemos aprendido muchísimo con compañeros de todo el mundo», destaca Peralta, que cita entre ellos a representantes de Grecia, Perú, Dinamarca, Estados Unidos, Corea, China y Tailandia. De los más de 50 participantes que realizaron el curso, aproximadamente la mitad consiguió superarlo.

Seguir creciendo en el arbitraje

Con las dos titulaciones internacionales ya en su poder, el objetivo de Peralta pasa ahora por seguir acumulando experiencia y avanzar progresivamente hacia competiciones de mayor nivel. El alcañizano ya ha comenzado a ejercer como árbitro en diferentes citas y tiene por delante nuevos compromisos en los próximos meses. Tras su participación en Navarra, tiene previsto desplazarse a Mallorca el 17 de noviembre y también afrontar el Campeonato de España por clubes, previsto para diciembre, aunque algunas fechas todavía están pendientes de confirmación.

«Los objetivos son empezar la temporada e ir arbitrando tanto campeonatos regionales, nacionales y poco a poco internacionales para tener una carrera profesional en este mundo del arbitraje», señala. Para el alcañizano, la nueva acreditación supone además una oportunidad para que Aragón tenga una mayor presencia en el arbitraje internacional de taekwondo. «Muy orgulloso de que Aragón esté en el mapa gracias a mí», explica.