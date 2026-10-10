Actualizado 19:58

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

10 OCT 2026|

Actualizado 19:58

David Peralta se convierte en el primer árbitro aragonés con doble titulación internacional de taekwondo

El alcañizano supera en Albania el curso de Poomsae y se convierte en el sexto árbitro español en lograr las titulaciones internacionales de combate y Poomsae

El alcañizano David Peralta durante el curso en Albania / Cedida
El alcañizano David Peralta durante el curso en Albania / Cedida

Jesús Burgos10 10 2026

Comentar

Alcañiz

Deporte

David Peralta ha ampliado su trayectoria dentro del arbitraje internacional de taekwondo al superar el curso de árbitro internacional de Poomsae celebrado en Albania. El alcañizano recibió esta semana la confirmación de los resultados después de participar del 8 al 11 de septiembre en una formación que reunió a árbitros de distintos países.

Con esta nueva titulación, Peralta se convierte en el primer árbitro aragonés en contar con la doble acreditación internacional de combate y Poomsae, las dos modalidades oficiales de arbitraje internacional del taekwondo. Además, es el sexto árbitro español de la historia en conseguir ambas titulaciones.

Una formación intensiva en Albania

La Federación Aragonesa de Taekwondo se puso en contacto con Peralta a mediados de julio para comunicarle su admisión en el curso. La formación se desarrolló durante una semana en Albania y contó con la participación de cuatro españoles, además de árbitros procedentes de países de todo el mundo. El programa incluyó tres jornadas de formación intensiva sobre reglamento, además de diferentes pruebas para evaluar los conocimientos de los participantes. «Para mí es un orgullo, siendo que el año pasado me saqué el curso de árbitro internacional de combate», explica Peralta.

El examen incluyó tanto cuestiones teóricas como ejercicios prácticos de puntuación. Los aspirantes tuvieron que valorar Poomsae ejecutados en directo y aproximarse a la puntuación oficial, identificando los diferentes errores cometidos por los deportistas. También tuvieron que demostrar sus conocimientos sobre los 17 Poomsae existentes. De forma aleatoria, los participantes debían ejecutar dos de ellos buscando la máxima puntuación posible. Para superar el curso era necesario alcanzar al menos el 75% de la calificación, Peralta consiguió superar ese porcentaje y obtuvo la nueva acreditación.

De las formas al freestyle y el Parataekwondo

El Poomsae, explica el árbitro alcañizano, puede entenderse como una disciplina similar a las catas del karate. Dentro de la formación también se incluyen otras modalidades como el freestyle, que incorpora acrobacias y elementos similares a la gimnasia artística, pero vinculados al taekwondo. La tercera vertiente es el Parataekwondo, destinado a deportistas con diferentes discapacidades, para quienes también existe una competición específica dentro de esta modalidad.

El curso permitió además compartir formación y experiencias con árbitros de numerosos países. «Hemos aprendido muchísimo con compañeros de todo el mundo», destaca Peralta, que cita entre ellos a representantes de Grecia, Perú, Dinamarca, Estados Unidos, Corea, China y Tailandia. De los más de 50 participantes que realizaron el curso, aproximadamente la mitad consiguió superarlo.

Seguir creciendo en el arbitraje

Con las dos titulaciones internacionales ya en su poder, el objetivo de Peralta pasa ahora por seguir acumulando experiencia y avanzar progresivamente hacia competiciones de mayor nivel. El alcañizano ya ha comenzado a ejercer como árbitro en diferentes citas y tiene por delante nuevos compromisos en los próximos meses. Tras su participación en Navarra, tiene previsto desplazarse a Mallorca el 17 de noviembre y también afrontar el Campeonato de España por clubes, previsto para diciembre, aunque algunas fechas todavía están pendientes de confirmación.

«Los objetivos son empezar la temporada e ir arbitrando tanto campeonatos regionales, nacionales y poco a poco internacionales para tener una carrera profesional en este mundo del arbitraje», señala. Para el alcañizano, la nueva acreditación supone además una oportunidad para que Aragón tenga una mayor presencia en el arbitraje internacional de taekwondo. «Muy orgulloso de que Aragón esté en el mapa gracias a mí», explica.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

50 años y mucho toreo en la peña taurina de Calanda

La peña taurina recibirá este domingo la Medalla de La Calandria, el máximo reconocimiento que otorga el Ayuntamiento de Calanda

1

50 años y mucho toreo en la peña taurina de Calanda

Tomás Redondo, Mantenedor de las fiestas: «El vínculo que creé de maestro en Calanda fue muy fuerte tras 7 años especiales para mí»

ENTREVISTA. El Mantenedor de las fiestas recuerda cómo eran sus clases en Calanda, el vínculo que creó con sus alumnos y revindica la figura de maestro

Comentar

Tomás Redondo, Mantenedor de las fiestas: «El vínculo que creé de maestro en Calanda fue muy fuerte tras 7 años especiales para mí»

Una exposición de vehículos clásicos y de competición para despedir el 60 aniversario del Real Automóvil Club Circuito Guadalope

Este sábado por la mañana, la antigua zona dedicada a los boxes durante las carreras del circuito urbano de la ciudad ha reunido a aficionados del mundo del motor

Comentar

Una exposición de vehículos clásicos y de competición para despedir el 60 aniversario del Real Automóvil Club Circuito Guadalope

Aguaviva bautiza su trazado de autocross como Circuito Bergantes por votación popular

La propuesta logra 181 votos en el proceso participativo impulsado por el Ayuntamiento y el Real Automóvil Club Circuito Guadalope

Comentar

Aguaviva bautiza su trazado de autocross como Circuito Bergantes por votación popular

Laura Aparicio competirá en Gran Canaria para dedicarle la victoria a Jorge Garcés, su amigo y copiloto fallecido

La alcañizana afronta este fin de semana la penúltima prueba del Campeonato de España de Energías Alternativas tras perder a la persona con quien había iniciado su nuevo proyecto deportivo

Comentar

Laura Aparicio competirá en Gran Canaria para dedicarle la victoria a Jorge Garcés, su amigo y copiloto fallecido

Irene Ciércoles da el salto al Nivel 1 del programa olímpico FINAL-2028

La nadadora andorrana pasa en un año del ‘Nivel 3 - Jóvenes’ al máximo escalón del programa de apoyo de la Federación Española de cara a los Juegos de Los...

Comentar

Irene Ciércoles da el salto al Nivel 1 del programa olímpico FINAL-2028
Periódico del Bajo Aragón Histórico