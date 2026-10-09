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09 OCT 2026|

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Aguaviva bautiza su trazado de autocross como Circuito Bergantes por votación popular

La propuesta logra 181 votos en el proceso participativo impulsado por el Ayuntamiento y el Real Automóvil Club Circuito Guadalope

Una de las competiciones disputadas en el circuito de Aguaviva / Ayto. de Aguaviva
Una de las competiciones disputadas en el circuito de Aguaviva / Ayto. de Aguaviva

Jesús Burgos09 10 2026

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DeporteMotor

El Circuito de Autocross de Aguaviva pasará a llamarse oficialmente Circuito Bergantes después de que esta propuesta haya resultado ganadora en el proceso de participación ciudadana impulsado por el Ayuntamiento y el Real Automóvil Club Circuito Guadalope. La opción elegida se ha impuesto con claridad al resto de alternativas, con un total de 181 votos.

La votación se ha desarrollado durante las últimas semanas a través del canal de WhatsApp del Ayuntamiento, donde los vecinos han podido escoger entre cuatro nombres previamente seleccionados. La propuesta ganadora ha superado ampliamente a Circuito San Gregorio, que ha obtenido 49 votos; Circuito La Carrasca, con 11; y Circuito Pla Colomer, que ha sumado cuatro apoyos.

Un nombre ligado al territorio

La elección de Circuito Bergantes busca reforzar el vínculo de la instalación deportiva con el entorno en el que se encuentra. El río Bergantes forma parte del paisaje, la historia y la identidad de Aguaviva y mantiene una relación especialmente cercana con el trazado, situado en sus inmediaciones.

De esta manera, el circuito incorpora a su denominación uno de los elementos naturales más representativos del municipio y de su entorno, en una nueva etapa para una instalación que se ha consolidado como uno de los referentes del autocross en Aragón.

La iniciativa se enmarca, además, en la celebración del 25º aniversario de la primera carrera federada disputada en el trazado aguavivano. Una trayectoria que ha convertido la prueba en una de las citas clásicas del calendario regional de automovilismo sobre tierra.

Estreno oficial el 15 de noviembre

El nuevo nombre tendrá su estreno oficial el próximo 15 de noviembre, coincidiendo con la celebración del XXIV Autocross de Aguaviva. La prueba reunirá de nuevo a los participantes del Campeonato de Aragón de la especialidad y mantendrá la esencia de una competición caracterizada por la velocidad, las derrapadas y las luchas cuerpo a cuerpo sobre tierra.

Los potentes Car Cross y los turismos volverán a protagonizar las diferentes mangas en una jornada que habitualmente coincide con la celebración de la Feria de Productos y Servicios del Medio Rural de Aguaviva, uno de los acontecimientos destacados del calendario local.

La próxima edición tendrá así un significado especial al convertirse en la primera competición oficial bajo la denominación de Circuito Bergantes. Tanto el Ayuntamiento como el Real Automóvil Club Circuito Guadalope han agradecido la participación de todas las personas que han tomado parte en la votación y han contribuido a elegir el nombre con el que la instalación afrontará esta nueva etapa.

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