El Club Maestrazgo lleva el talento del territorio al podio del UK Open de Taekwondo ITF

El Taekwon-Do ITF de la provincia de Teruel ha conseguido hacerse un hueco en el panorama internacional gracias a la destacada actuación del Club Maestrazgo en el prestigioso UK Open 2026, celebrado en Londres. La competición se saldó con una medalla de oro para su directora, Esther Altabás, que se impuso en el cuadro de Formas de categoría Cinturón Negro V Dan. Junto a ella, la también turolense Paula Avilés completó una notable participación al alcanzar los cuartos de final en Cinturón Negro II Dan.

El resultado supone un importante reconocimiento al trabajo que el club desarrolla en el territorio y un impulso para el crecimiento de esta disciplina en las zonas rurales de la provincia. El Club Maestrazgo, integrado en la Asociación Española de Taekwon-Do ITF Unificado, afronta esta temporada con una apuesta especial por participar en algunas de las principales citas del calendario nacional e internacional.

Oro para Esther Altabás tras dos años sin competir

La gran protagonista de la expedición fue Esther Altabás, que consiguió subir a lo más alto del podio en la modalidad de Formas. Se trata de una categoría de alto nivel, reservada a cinturones negros V Dan, a la que se accede tras décadas de formación y experiencia en este arte marcial.

La directora del Club Maestrazgo reconoció su satisfacción por el resultado, especialmente después de haber pasado dos años alejada de la competición para centrarse en la formación de nuevos deportistas. "Muy motivada y contenta por este éxito tras dos años sin competir, más enfocada a la formación de jóvenes, he logrado un primer puesto que me empuja a seguir difundiendo este arte marcial en toda la provincia", explicó.

Altabás imparte clases en Cantavieja y Mosqueruela, dos de los municipios desde los que el club trabaja para extender la práctica del Taekwon-Do ITF y consolidar una cantera de jóvenes deportistas.

Paula Avilés alcanza los cuartos de final

La expedición turolense contó también con la participación de Paula Avilés, que compitió en el cuadro femenino de Cinturón Negro II Dan. Aunque no pudo acceder al podio, firmó una actuación destacada y logró avanzar hasta los cuartos de final, confirmando el buen nivel de las representantes del club en la competición londinense.

La presencia de ambas deportistas en el UK Open 2026 supone un nuevo paso en la proyección exterior del Taekwon-Do ITF turolense y refuerza el trabajo que se realiza desde el Club Maestrazgo.

Formación y cantera desde el medio rural

Más allá de los resultados deportivos, el club mantiene como uno de sus principales objetivos acercar las artes marciales a localidades rurales y periféricas de las provincias de Teruel y Castellón. Su labor en Cantavieja y Mosqueruela busca facilitar el acceso a esta disciplina, fomentar nuevos practicantes y ofrecer continuidad formativa a los jóvenes.