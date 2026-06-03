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03 JUN 2026|

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El Club Petanca La Fresneda queda entre los cinco mejores equipos del Internacional en Huesca

El equipo presidido por Sergi Bosch compitió contra clubes de toda Europa y logró llegar hasta los cuartos de final del torneo

La representación del Club Petanca La Fresneda en el Campeonato Internacional de Huesca / Cedida
La representación del Club Petanca La Fresneda en el Campeonato Internacional de Huesca / Cedida

Jesús Burgos03 06 2026

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Deporte

El Club Petanca La Fresneda se coló entre los cinco mejores equipos este pasado fin de semana en el Campeonato Internacional de Petanca de Huesca, un torneo de alto nivel que reunió a 20 equipos de varias comunidades españolas y países europeos. El club presidido por Sergi Bosch quedó en una meritoria tercera posición en el primer grupo y cayó en cuartos de final del torneo contra el conjunto gallego.

El formato de la competición consistía en dos grupos de diez equipos donde todos compiten contra todos. Los cuatro primeros de cada grupo se clasifican para los cuartos de final del torneo y las eliminatorias finales. ”El nivel de la competición era altísimo y el torneo estuvo prácticamente dominado por equipos españoles”, asegura Bosch.

La Fresneda arrancó la competición internacional durante la jornada del sábado. Se enfrentó a nueve rivales y consiguió colarse entre los tres mejores equipos de su grupo, lo que le dio acceso a la siguiente ronda: los cuartos de final.

En esta primera eliminatoria final, los fresnedinos cayeron frente al club gallego Galicia Olivia, lo que no les permitió acceder a las semifinales y luchar por subir a un podio que completaron los también gallegos de La Florida, seguidos de Salou y del Galicia Olivia como tercero. Es decir, pese a ser un torneo internacional, las posiciones altas se quedaron en territorio español.

La cuarta plaza la ocupó un conjunto francés, mientras que finalmente La Fresneda acabó en quinta posición gracias a la puntuación conseguida. ”No conseguimos medallas, pero quedamos bastante satisfechos con el resultado”, destaca el presidente del club.

Una lesión impidió mirar más arriba

“Es un torneo que tiene mucho prestigio en Aragón, ya que es el único internacional de toda la comunidad autónoma. El nivel es muy alto y debes estar al 100%”, señala Bosch. Precisamente el no estar en las mejores condiciones para el campeonato fue la clave para que La Fresneda no optara a posiciones más altas en la clasificación, ya que una lesión al inicio de la semana pasada condicionó la actuación de uno de los integrantes del equipo.

La lesión de uno de sus jugadores afectó al rendimiento durante este fin de semana. “Nuestro compañero se lesionó el dedo y tuvo que jugar vendado. Tenía una butllofa en la yema del dedo y esto limita muchísimo en la petanca”, reivindica Bosch. De todas formas, el jugador suplente que participó con el equipo realizó un buen papel, aunque reconoce que “quizás nos faltó ese revulsivo”.

A pesar de no subir al podio, la experiencia para La Fresneda resultó muy enriquecedora. “Hemos disfrutado mucho. La concentración y el nivel fueron excelentes y participar en el único torneo internacional de Aragón es todo un privilegio”, afirma el presidente, quien cuenta con seis participaciones en el campeonato, dos de ellas representando al club de la comarca del Matarraña.

El Club Petanca La Fresneda ya prepara su próxima cita para el 18 de julio: un campeonato nacional de 12 horas en sus instalaciones. Por el momento, Bosch ha asegurado que ya ha enviado invitaciones a clubes de toda España. “Creo que será atractivo, interesante y bonito”, concluye.

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