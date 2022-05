El colegio Emilio Díaz de Alcañiz cambiará de nombre en base a la Ley de Memoria Democrática de Aragón

El colegio Emilio Díaz de Alcañiz ha iniciado el proceso de cambio de nombre a instancias de DGA en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática de Aragón para dejar de nombrarse como uno de los principales dirigentes del franquismo en el Bajo Aragón y alcalde de la ciudad durante 13 años (1942-1955). Es el Consejo Escolar-formado por Ayuntamiento, AMPA, familias, claustro y personal de administración- el que tiene la competencia de designar el nuevo nombre. Una vez escogido se trasladará su decisión a la Dirección Provincial a través del Consistorio, que únicamente ejercerá de interlocutor.

El AMPA ha considerado que sería bueno que el alumnado participase en este cambio y por ello ha planteado un concurso para poder llevar una propuesta al Consejo Escolar. Todas las familias han recibido por WhatsApp las bases, publicadas también en el blog del centro, y una ficha en la que pueden presentar su propuesta, cuyo plazo de presentación terminaba este viernes 6 de mayo. A todos los participantes se les entregará un obsequio y un jurado compuesto por padres y madres del AMPA y del Consejo seleccionará varias propuestas. De las finalistas se escogerá un nombre que es el que se llevará al Consejo Escolar «como el elegido por el alumnado y las familias». En el Consejo, con las otras propuestas presentadas (Ayuntamiento, Diputación Provincial y por el claustro de profesores) se escogerá el nuevo nombre.

Ficha con la que los alumnos pueden participar en el nuevo nombre / Ampa Emilio Diaz

El cambio de nombre ha causado malestar en algunos padres, que no ven correcto el cambio de nombre. Desde el colegio no realizan declaraciones y se remiten a las palabras que han publicado en su blog: «no queremos entrar en debates, ni abrir ni cerrar heridas, simplemente cumpliremos la Ley y cambiaremos el nombre de nuestro colegio. Este proceso lo haremos, como siempre, contando con toda la Comunidad Educativa». «El nuevo nombre surgirá de entre los muchos propuestos porque si algo caracteriza a nuestro centro es que somos un gran colegio con muchas personas conviviendo a diario, dialogando y escuchando, capaces de llegar a acuerdos», afirman.

Petición de la Dirección de Patrimonio

Este proceso se lleva a cabo después de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón comunicara al centro mediante un escrito que era uno de los edificios cuyo nombre había que cambiar a raíz de la citada ley, que insta a todos los organismos públicos a revisar el nombre y adecuarlos atendiendo a esta nueva normativa. Este comunicado llegó al Emilio Díaz el 24 de enero de 2020 pero la pandemia paralizó el proceso, que ahora se ha retomado.