El colegio Juan Sobrarias de Alcañiz participa en un programa pionero para naturalizar su patio

Un pequeño estanque con peces y anfibios, un hotel de insectos, un oasis de mariposas, comederos de aves y un nido de cigüeñas en el parquin para ver todo su ciclo desde clase son algunos de los proyectos que ha ideado el colegio Juan Sobrarias de Alcañiz para seguir naturalizando y sacando rendimiento didáctico a su patio, que ya cuenta con un aula de natura con cultivos y una gallinero. Gracias a esta iniciativa han sido el centro educativo de la provincia de Teruel seleccionado en ‘Patios x el clima’, un programa pionero de la Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental de DGA para cambiar la configuración de los patios escolares.

Busca fomentar la renaturalización de los espacios educativos y su función pedagógica para la mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático en los entornos escolares. Para ello se ha contratado con una dotación de 65.000 euros a una empresa especializada en educación ambiental, Nómadas; y a un equipo interdisciplinar especializado en bioconstrucción y reforma ecológica, AUPRO Cooperativa; que asesorarán a los tres colegios seleccionados a partir de sus proyectos.

En sesiones participativas que en el caso de Alcañiz comenzaban este miércoles por la tarde se analizará qué proyectos ideados por el claustro del colegio se pueden llevar a cabo, cuáles no o cuáles se deben modificar para ser viables. Todo ello en talleres participativos en los que está implicada toda la comunidad educativa y otros participantes como los APN, la asociación Amigos del Río y la técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento, entre otros. Una vez se desarrollen los proyectos habrá que buscar financiación para desarrollarlos, una cuestión que ya no abarca ‘Patios x el clima’, que solo contempla el desarrollo de la idea.

El impulso a la naturalización del patio no es nueva para el colegio Juan Sobrarias, que lleva años trabajando por su cuenta en esta idea. Ya tienen una aula de naturaleza en la que trabajan sus alumnos y quieren que acompañados por ‘Patios x el clima’ su iniciativa crezca para que los alumnos trabajen con sus profesores temario relacionado con la naturaleza y la ciencia. También para crear zonas de sombra y que los espacios para infantil no tengan solo cemento. «Ya llevamos tiempo trabajando en reinventar el patio para ofrecer espacios a los alumnos que no quieren jugar en las pistas de fútbol o baloncesto, que ocupan una parte importante del patio. Que tengan otras opciones sin quitarles espacio a los del fútbol. Tenemos futbolines, mesa de ping pong, un rocódromo que hemos construido nosotros, unas ruedas… también organizamos torneos regularmente. En el de cuatro en raya participó casi todo el alumnado», ha explicado el director del colegio, Eduardo Nuez.

El colegio cuenta con un gallinero en el patio / L. Castel

El director general de Cambio Climático y Educación Ambiental, Carlos Gamarra, ha visitado este miércoles el CEIP Juan Sobrarias para conocer in situ su proyecto y dar a conocer públicamente ‘Patios x el clima’, cuyo objetivo es es dar a conocer los efectos del cambio climático a nivel local y global, poniendo al alcance una herramienta de mitigación del cambio climático como es la renaturalización de espacios educativos a través de un proceso participativo de alto contenido educativo y medio ambiental. «Es la primera vez que ponemos en marcha esta iniciativa en Aragón porque vemos que existe una necesidad de que los patios tengan una configuración distinta a la actual. Pretendemos que los patios vayan más allá de las pistas deportivas porque en general los centros grandes son páramos de cemento sin sombras. A los alumnos que no quieren jugar al fútbol o al baloncesto se les queda un espacio muy reducido para hacer otras actividades, para las que tampoco tienen equipamientos», ha especificado Gamarra.