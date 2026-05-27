Los colegios Manuel Royo de Andorra y San Valero de Alcañiz, premiados en el mercado ‘Aprendiendo a Emprender’

Un total de 299 escolares de 5º y 6º de Primaria de 8 colegios de Teruel y provincia han creado 13 cooperativas y han participado esta mañana en el Mercado de Cooperativas Escolares que se ha desarrollado por segundo año en la Plaza de San Juan. Con esta jornada se pone el broche final a la XVI edición del programa 'Aprendiendo a emprender', impulsado por Fundación Ibercaja desde el año 2010.

'Aprendiendo a emprender' forma parte de los programas educativos del departamento de Educación del Gobierno de Aragón y tiene como objetivo fomentar entre los alumnos el espíritu emprendedor trabajando en equipo, el liderazgo, la iniciativa, la resolución de problemas, así como la creatividad, siempre con la ayuda del profesorado.

Los alumnos del programa han participado en el Mercadillo de cooperativas donde han ofrecido en los puestos los productos artesanales que han diseñado y creado a lo largo del curso escolar. La apertura del acto oficial ha contado con la participación de Juan Carlos Cruzado, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Teruel; María Carmen Muñoz, concejala de Educación; Luis Girón, concejal de Empresas y Desarrollo Económico; Pablo de Jaime, jefe de Unidad de programas educativos del Servicio Provincial de Educación; Mayte Santos, jefa de Educación y Empleabilidad de Fundación Ibercaja; Carlos Sánchez, director provincial de Ibercaja en Teruel, y José Luis Torán, director del centro en Teruel.

El acto ha finalizado con la entrega de diplomas a los ganadores del concurso de Marca y logotipo, Cartel y folleto, Videoclip, Producto Sostenible y mejor stand del mercadillo. El premio de logotipo y marca ha sido para el colegio Manuel Franco Royo de Andorra y su cooperativa “Coopstar”. El ganador al mejor cartel y folleto ha sido para el colegio Pierres Vedel de Teruel con lacooperativa 'Cher Crochet'.

En el concurso de mejor vídeo, el primer premio ha sido para el colegio Arboleda de Teruel y su cooperativa 'Cocoar'. En la categoría de producto sostenible, el ganador ha sido el colegio San Valero de Alcañiz por su producto 'Bombas de semillas'. Y finalmente, en el concurso al mejor blog, el ganador ha sido el colegio Arboleda de Teruel con su cooperativa 'Ecoleda'. Además, el ganador al mejor stand ha sido el colegio San Valero de Alcañiz con su cooperativa 'Crea Kids'.

Escolares participantes en el certamen / Ibercaja

Aprendiendo a Emprender

'Aprendiendo a Emprender' es un proyecto educativo impulsado por Fundación Ibercaja para escolares de 5º y 6ª de Primaria en el que desde el año 2010 han participado más de 35.000 alumnos de 727 colegios, que han creado y gestionado 1.611 cooperativas.

Con la creación y gestión de su propia empresa durante el curso, el alumnado de 10 y 11 años conoce y vive el mundo emprendedor desde la escuela, fomentando su creatividad, su autonomía e iniciativa personal entre otras competencias.

Los escolares crean la empresa, redactan sus estatutos, aportan el capital social, eligen los diferentes cargos y reparten responsabilidades. También participan en talleres de publicidad, vídeo y tecnología impartidos por profesionales expertos. Abren la cuenta de su empresa en una oficina de Ibercaja y aprenden la función que una institución financiera juega en el tejido social. Crean una marca y un logotipo que les ayuda a sentirse identificados en un proyecto común y elaboran un folleto publicitario y un videoclip. Realizan un estudio de mercado de forma colaborativa, para valorar y decidir el producto o servicio que puede dar respuesta a las necesidades de su entorno. Visitan una empresa para conocer el funcionamiento y las claves de su organización interna, acercando al alumnado al mundo empresarial de forma natural.