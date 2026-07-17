Una colilla mal apagada, el origen de un incendio que calcinó 5 hectáreas de monte en Valderrobres

Una persona ha sido investigada como presunta autora de un delito de incendio forestal por imprudencia grave después de que el fuego registrado el 29 de junio en una masía de Valderrobres calcinara 5.000 metros cuadrados de masa forestal. Las pesquisas sitúan el origen en las inmediaciones de una papelera en la que se acumulaban residuos y se depositaban de forma habitual colillas.

La investigación ha sido desarrollada por el Seprona de la Guardia Civil de Alcañiz, con la información recabada por la patrulla de Valderrobres y el contraste de los informes técnicos elaborados por los Agentes de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón.

Las diligencias concluyen que el foco inicial se localizó junto al inmueble afectado, en una zona próxima a la papelera. Durante la toma de declaración a varios testigos, los agentes constataron que una de las personas presentes en la masía había arrojado colillas en ese mismo punto. Según la principal hipótesis de los investigadores, uno de esos restos pudo originar las llamas y provocar su posterior propagación por el entorno forestal.

El riesgo de incendio estaba en nivel naranja

En el momento del suceso, la zona se encontraba en alerta naranja por riesgo de incendios forestales. Esta circunstancia elevaba de forma notable las posibilidades de propagación y hacía especialmente peligrosa cualquier conducta negligente relacionada con el uso o abandono de cigarrillos. La persona investigada y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcañiz.

La Guardia Civil ha reforzado las tareas de vigilancia e investigación ante el aumento del peligro causado por las altas temperaturas. El objetivo es prevenir actuaciones negligentes o intencionadas que puedan desencadenar nuevos fuegos. Además, recuerdan la necesidad de extremar las precauciones durante los episodios de calor intenso y evitar cualquier actividad capaz de provocar un incendio. También subraya la importancia de la colaboración ciudadana para proteger el entorno natural y frenar fuegos de grandes dimensiones.