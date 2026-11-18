El Ayuntamiento de Fayón ha terminado con la ampliación del Polígono Industrial Vintem tras una inversión de casi 500.000 euros, concretamente, 481.152.140 euros. El proyecto ha contado con varias fases que han concluido con la urbanización de la calle Yedra para mejorar la oferta del suelo industrial tras la incorporación de 11.000 m2 nuevos.

El proyecto comenzó con la modificación puntual del PGOU de Fayón que recalificó este terreno como industrial, posteriormente se redactaron los proyectos de las calles circundantes, ronda Norte y calle Yedra.

En 2023 se realizo la primera actuación con la urbanización de la Ronda Norte con una inversión de 193.082,64 € de una subvención del Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón.

Ahora la urbanización de la Calle Yedra, con una inversión de 288.070,76 € que también han contado con la financiación del Gobierno de Aragón a través del Departamento de Economía y Empleo, así como la Diputación de Zaragoza con el Plan PIMED y Agenda 2030.

El Ayuntamiento de Fayón se ha mostrado satisfecho con esta actuación que concluye uno de los proyectos mas importantes de la legislatura que era la ampliación de la zona industrial del municipio para poder atraer nuevas empresas y desarrollar la economía local. "Es importante porque la zona que ya teníamos urbanizada está prácticamente todo suelo vendido. Teníamos algunas empresas interesadas y nos estaban preguntando por la disponibilidad por lo que era una inversión necesaria para poder ofrecer ese suelo a futuras empresas y dinamizar la economía local y la creación de empleo", explica Roberto Cabistany, alcalde de Fayón.

Desde el área de Promoción Económica se han comenzado a establecer contactos con algunas empresas que podrían estar interesadas en instalarse en el municipio. Se trata de empresas relacionadas con el sector agroindustrial

Los próximos pasos en el ámbito industrial serán la adquisición de los suelos privados de la otra zona industrial de Fayón que se denomina Polígono Industrial Bugarrech y que se encuentra pendiente de desarrollar. El Ayuntamiento pretende ser el principal propietario precisamente para poder impulsar esta nueva área industrial, que alcanza los 300.000 m2 y esta ubicado junto a la desembocadura del rio Matarraña al lado de la Estación de Ferrocarril y la Carretera ZP-2502.