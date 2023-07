La Comarca de Andorra-Sierra de Arcos tendrá hasta tres vicepresidencias

La Comarca de Andorra-Sierra de Arcos tendría hasta tres vicepresidencias todavía pendientes de repartir entre, al menos, el Partido Socialista-que resultó ganador en la constitución de la nueva corporación- e Izquierda Unida y Teruel Existe, las otras dos formaciones que apoyaron en su día la investidura socialista. Mientras tanto, Partido Popular, Partido Aragonés y Vox quedarán en la oposición. Son los detalles que se pueden adelantar de una distribución que se conocerá oficialmente el próximo jueves 10 de agosto, día en el que previsiblemente se celebrará el pleno de reparto de delegaciones.

Representantes de PSOE, IU y TE han mantenido durante estas semanas diversas reuniones para acabar de definir los términos del acuerdo de este nuevo equipo de gobierno. Estos próximos días continuarán las negociaciones y también «se terminarán de asignar las consejerías que ocupará cada partido» que también se darán a conocer en el pleno del 10 de agosto.

En lo que respecta a los sueldos, por el momento, el único confirmado es el de Naiara Loras, la nueva presidenta del ente comarcal que hasta ahora trabajaba como administrativa. El resto de posibles liberaciones están «todavía pendientes de definir a la espera de cerrar acuerdos orgánicos».

En su momento, la candidatura de Loras para presidir la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos fue «definida in extremis». La joven no ha trabajado nunca antes dentro del ente comarcal y no estaba realmente involucrada en el mundo de la política hasta estas últimas elecciones cuando entró en el Ayuntamiento de su pueblo, Estercuel, para trabajar como concejal de Cultura.

Ahora parece ser que esta Comarca volverá a marcar la diferencia, ya que mientras que otras ya han aprobado en pleno cargos importantes como las vicepresidencias y el resto de consejerías en Andorra-Sierra de Arcos todavía no se puede adelantar cómo será exactamente su distribución.

Cabe recordar que esta es una de las pocas comarcas que se mantiene tras las últimas elecciones bajo dominio socialista y no popular en el territorio bajoaragonés. Además, es una de las pocas en las que el partido que hasta entonces ocupaba la presidencia, el PAR, se encuentra ahora en la oposición.