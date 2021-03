La Comarca del Bajo Aragón inicia la descentralización con el traslado de Deportes

El antiguo edificio que acogía las dependencias municipales en Alcorisa vuelve a albergar actividad. En este caso, la de las cinco personas que trabajan en Servicios Sociales y Deportes en la Comarca del Bajo Aragón. Desde hace años Alcorisa acoge Servicios Sociales y lo hacía en el antiguo consultorio en la plaza Constantino Lorente. Las dependencias se habían quedado obsoletas y desde junio trabajan en la plaza de los Arcos. En enero se añadió Deportes, en este caso trasladado como novedad desde la sede de Alcañiz.

Una vez el Ayuntamiento de Alcorisa estrenó su nuevo edificio en la plaza, acometió la remodelación del ahora antiguo con intención de cederlo a la Comarca tras las quejas recibidas por el mal estado que presentaba la sede de Constantino Lorente con el paso de los años. Se realizó una inversión de 90.000 desde Gobierno de Aragón para equiparlo además de fondos municipales. El convenio al que llegaron en la anterior legislatura es una cesión gratuita por diez años de un edificio que consta de sótano y tres plantas. La Comarca emplea la primera y segunda y se hace cargo del mantenimiento del edificio, así como de los gastos de suministro como es la luz, teléfono, calefacción, ascensores y alarmas.

Este convenio, junto al acuerdo verbal al que se llegó entre ambas instituciones de trasladar también Deportes, se llevó al último pleno. Salió aprobado por unanimidad y todos los grupos (PSOE, PAR, Ganar, PP, Cs) mostraron su conformidad por lo que parece un inicio de descentralizar servicios de la sede de Alcañiz.

Desde Ganar, Aitor Clemente recordó que ya en la pasada legislatura llevaron a pleno el asunto «haciéndonos eco de las reivindicaciones de los trabajadores de Servicios Sociales por las condiciones en las que estaba el antiguo local instando a ambas instituciones a que se pudiera encontrar una solución lo más pronto posible», dijo. «Siempre reivindicamos la descentralización del Gobierno central y autonómico y es bueno predicar con el ejemplo y ojalá se pueda continuar esta senda», añadió.

Desde el PAR, José Manuel Ínsa, agradeció las facilidades dadas desde el Ayuntamiento de Alcorisa ya que cede «una sede completamente renovada aunque hablemos de antiguo ayuntamiento», comentó. «Esperemos que haya algún consistorio más que esté en disposición y ceda locales para la descentralización de los servicios. Es deseable porque la Comarca somos todos y es bueno que no se quede todo en los pueblos más grandes».

El consejero del PP, José Miguel Celma, se sumó a este deseo aunque mostró su «sorpresa» porque «se traslade el Servicio Comarcal de Deportes de una forma verbal en un acuerdo al que se llegó en la anterior legislatura y que sea a municipio que no está incluido y por tanto, no se le presta», dijo. «Los acuerdos verbales tampoco creo que sean lo más adecuado. Yo me enteré de casualidad cuando vi que no estaba el coordinador en la sede de Alcañiz», apuntó.

En este sentido, el portavoz del PSOE, Javier García, consideró que «hablando se entiende la gente» y que «así es como en muchas ocasiones se llegan a acuerdos; que se plasmen luego en documentos es lo que hemos venido a hacer hoy aquí». En la misma línea se mostró el presidente comarcal Luis Peralta, que agradeció al actual Ayuntamiento de Alcorisa que permitiese que el traslado de servicios sociales se produjese en verano antes de tener el documento debido a la situación en la que se quedó el local de Constantino Lorente tras la nevada del año pasado. Respecto a Deportes, recordó que «tampoco Alcañiz está en el servicio comarcal y es donde se encontraba hasta ahora el servicio». Celebró la unanimidad y el común acuerdo de la descentralización.

Moción depuradoras

En el pleno tomó posesión como nueva consejera del PP, Mª José Rebullida, concejal de Belmonte de San José. También se aprobó la racionalización del gasto para este año y se aprobó una moción presentada por Ganar sobre la situación de las depuradoras en el territorio. La moción presentada exige al Gobierno de Aragón que habilite la financiación para la construcción de las EDAR que quedan todavía pendientes de construcción en el territorio.