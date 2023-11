La Comarca del Bajo Aragón se une de forma unánime en la condena a la violencia de género

La declaración institucional que condena la violencia de género con motivo de la conmemoración del Día Internacional de Eliminación de las Violencias contra las Mujeres este 25N fue aprobada por unanimidad en el pleno comarcal que se celebró este jueves. Todos los grupos sin excepción secundaron la propuesta, incluido el único representante de Vox, Carlos Andreu, quien hace pocas semanas impidió la aprobación de exactamente el mismo texto en el pleno del Ayuntamiento de Alcañiz, provocando así que el consistorio no pudiera mostrar su rechazo como institución.

Aun con el voto a favor ya decidido el de Vox pidió matizar el texto leído, una cuestión que no se le permitió desde presidencia al tratarse de un texto que ya venía aprobado de la junta de portavoces previa al pleno. Aun así, Andreu aprovechó para recalcar durante su intervención con un tono similar al que ya utilizó en el pleno del consistorio alcañizano, «que los hombre también mueren y que aunque sean pocos también hay que tenerlos en cuenta porque no puede haber victimas de primera o de segunda», asegurando que «matar y violar en España sale muy barato».

Al igual que ya pasó en el Ayuntamiento de Alcañiz el tono de la intervención de Andreu fue afeado por sus compañeros, concretamente por el presidente de la institución, José Miguel Celma, quién recalcó que «si el 95% de las victimas son mujeres tendrá que ser a ellas a quien destinemos los recursos y la protección», además, añadió que la seriedad del tema no debería suscitar debate.

Al ser preguntado tras el pleno el motivo del cambio de opinión el portavoz de Vox se limitó a asegurar que había «reflexionado». Sin embargo, Andreu añadió que no podrá asistir a los actos que se celebran este viernes y este sábado en Alcañiz por motivos laborales, recordando que él «no es político de profesión».

Gerardo Villarroya hace efectiva su dimisión

El pleno comarcal del mes de noviembre también fue el último para Gerardo Villarroya, el consejero comarcal hizo efectiva su dimisión que, sigue manteniendo, se debe «exclusivamente a motivos personales y laborales». «Se que esto es una cuestión completamente circunstancial y espero, dentro de un tiempo volver a formar parte de la Comarca«, añadió el ya exconsejero

«Cuando viene elegí el Área de Cultura porque es la que realmente me gusta y la que me motivaba, creo que se ha hecho un buen trabajo, he dejado preparados los presupuestos y unas cuantas actividades que incluyen cursos de teatro por los pueblos de la Comarca y Ecos de Invierno que es un programa que se va a hacer en neveras durante una época difícil como es el inviernos en los pueblos«, explicó Villarroya

Villarroya cede su puesto a Ricardo Moreno, concejal de Teruel Existe en el Ayuntamiento de Foz Calanda quien asumirá el Área de Cultura, el espacio que hasta ahora dependienta del concejal de Alcorisa. Su predecesor, aprovechó la oportunidad para desear a Moreno «mucha suerte en esta nueva etapa» aunque asegurando que en nada comenzarán las reuniones para hacer efectivo el traspaso de la cartera.

Tensión en torno a los presupuestos

Además el presidente informó al resto de consejeros sobre como se va a llevar a cabo la elaboración de los presupuestos para 2024. Una noticia que suscito el interés de los representantes de Izquierda Unida que aprovecharon sus intervenciones para cuestionar el reparto de fondos que se ha realizado desde el ejecutivo autonómico. El presidente, José Miguel Celma aseguró que la queja por este motivo «ya está encima de la mesa del líder provincial del PP» y se comprometió a trabajar para que la Comarca del Bajo Aragón recupere los fondos que se han perdido.