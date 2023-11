Vox veta la declaración institucional del Ayuntamiento de Alcañiz para el 25-N, Día Contra la Violencia de Género

No habrá una declaración institucional en contra de la violencia de género en el Ayuntamiento Alcañiz. De ello se aseguró el portavoz de Vox, Carlos Andreu, quien votó en contra de la moción que se presentaba por Izquierda Unida, y con la que se pretendía aprobar la declaración de repulsa que se redacta desde la Federación Española de Municipios y Provincias. El de Vox se presentó en el pleno listo para defender su postura con todos los argumentos bien redactados y, si bien no consiguió convencer a nadie de su postura, dejó a la mayor parte de los concejales y asistentes sin palabras.

Vox no reconoció la lacra de la violencia machista llegando a calificar el feminismo como «una moda» y denunció que en la moción se había calificado a su partido como extrema derecha. «La violencia la ejercen hombres y mujeres y lo que tienen en común es una personalidad miserable», leyó el portavoz de Vox. Además, no dejó pasar la oportunidad para hablar de denuncias falsas -un 0,008% del total en 2022- y cómo estás «pueden tener efectos terribles en la vida de un hombre». «La violencia psicológica es la que no vemos y es la que causa en muchos casos la mortandad, muchas veces de los hombres», sentenció Andreu incapaz de levantar la vista del papel. Como colofón, el portavoz aseguró que «la violencia no tiene género».

El resto de los concejales no solo reafirmaron su compromiso con la lucha contra la violencia de género, sino que aprovecharon también sus intervenciones para condenar y afear al portavoz de Vox su postura. El representante de Teruel Existe, Joaquín Egea, fue uno de los más críticos llegando a calificar de «nauseabundo» el mensaje de Vox y recordó a Andreu que estaba «perdiendo una gran oportunidad». «Ustedes van en contra de un consenso mundial que no se ha inventado la sociedad española y no se dan cuenta de que detrás hay víctimas y hay personas que sufren. Usted las ha dejado de lado completamente», afirmó Egea, ante un Carlos Andreu que fue incapaz de levantar la vista de sus notas o mirar a alguno de sus compañeros de corporación.

Para el PSOE, representado en esta ocasión por Ana Belén Andreu, la cuestión resulta de vital importancia. El partido se suscribió a la totalidad de la declaración que ofreció la FEMP pero quiso resaltar la decepción ante la posición de Andreu. «No podemos ser ciegos ante la situación, es una realidad que todos hemos tenido cerca y que no podemos negar», recordó Andreu.

Desde el PP, su representante, Eduardo Orrios, volvió a incidir en la oportunidad perdida en el caso de Vox de unirse a «la mayoría de toda la Federación Española de Municipios y Provincias» y agradeció al resto la predisposición para ponerse de acuerdo.

Desde Izquierda Unida, impulsores de esta propuesta, también se cuestionó la postura de Andreu. «No entiendo como una agrupación que está en las instituciones, que conoce los datos y que sabe, igual que el resto de nosotros, la cantidad de mujeres que los servicios sociales de la comarca atienden pueden poner en duda que es una lacra», comentó la portavoz, María Milián

En el caso del PAR, su portavoz, Ramiro Domínguez quiso acordarse de las víctimas, 47 en lo que llevamos de año en toda España y reafirmó su condena y la de su partido ante la violencia machista.

De cara a la celebración del próximo 25-N, la portavoz de IU pidió que se colgara, igual que en años anteriores, la pancarta diseñada para conmemorar la efeméride. La concejala de Igualdad, Marta Alquezar, aseguró que no habrá ningún problema y que la pancarta estará colgada en la fachada del ayuntamiento.

El pleno de las mociones*

No fue el 25-N el único tema que se trató durante la sesión. El pleno tuvo tiempo también para otras cuatro mociones. Teruel Existe pidió empezar a pensar en el uso que se les darán a las instalaciones del Hospital cuando las nuevas instalaciones entre en funcionamiento. El PSOE solicitó la creación de un tercer juzgado en la ciudad. Ambas fueron aprobadas por mayoría absoluta y se convirtieron en declaraciones institucionales.

El PAR presentó una moción para pedir mayor control del lobo que contó con el apoyo de todos los grupos excepto de Izquierda Unida No paso lo mismo con la propuesta de esto últimos de apoyo al pueblo Palestino, que solo contó con el apoyo de Teruel Existe, PSOE e Izquierda Unida y no pudo ser aprobada al no alcanzar la mayoría.

*Información pendiente de actualización.