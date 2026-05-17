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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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17 MAY 2026|

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La Comarca de Cuencas Mineras convoca una línea de subvenciones de 40.000 euros para organizar actividades culturales

Las ayudas están destinadas a apoyar a las asociaciones del territorio en la organización de iniciativas de ocio y promoción del patrimonio

Imagen de archivo de actividades culturales en la Comarca de Cuencas Mineras, en este caso, en Muniesa. / Cuencas Mineras
Imagen de archivo de actividades culturales en la Comarca de Cuencas Mineras, en este caso, en Muniesa. / Cuencas Mineras

La COMARCA17 05 2026

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Cultura y OcioSociedad

La Comarca de Cuencas Mineras ha convocado un año más su línea de subvenciones destinadas a apoyar a las asociaciones del territorio en la organización de actividades culturales y de promoción del patrimonio con una dotación total de 40.000 euros. Las ayudas tienen como objetivo impulsar proyectos culturales en todos los municipios de la comarca, fomentando la participación ciudadana, la conservación de las tradiciones y la dinamización social a través de actividades abiertas a la población.

La convocatoria contempla dos líneas de actuación; una destinada a la edición de libros, revistas y publicaciones culturales, y otra dirigida a actividades formativas, culturales e infantiles como talleres, conciertos, exposiciones, conferencias, festivales, animación a la lectura o proyectos de recuperación del patrimonio etnográfico.

El consejero de Cultura, Raúl Blasco, ha destacado la importancia del tejido asociativo en el medio rural y el papel que desempeña en la vida social y cultural de los municipios. “Las asociaciones son el motor que mantiene vivos nuestros pueblos. Gracias a su implicación y al trabajo voluntario de muchas personas, nuestros municipios cuentan durante todo el año con actividades culturales, construyendo comarca desde los pueblos”, ha señalado.

Asimismo, ha subrayado que esta convocatoria busca también “desestacionalizar la cultura y potenciar la Comarca a lo largo de todo el año, apoyando iniciativas que generen actividad más allá de los meses de verano y contribuyan a dinamizar el territorio de forma continua”.

Desde la Comarca se animan a todas las asociaciones que desarrollen proyectos de carácter cultural a presentar sus solicitudes dentro del plazo establecido. La convocatoria valora especialmente las actividades abiertas y gratuitas al público, la programación anual y aquellas propuestas que contribuyan a la difusión y conservación del patrimonio cultural y etnográfico de la comarca.

Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la comarca a lo largo de este mes de mayo.

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