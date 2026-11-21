Teruel Existe ha reivindicado en Utrillas la necesidad de impulsar políticas de vivienda adaptadas al medio rural para facilitar el asentamiento de nuevos vecinos y frenar la despoblación. Durante un acto celebrado en la capital de las Cuencas Mineras en el marco de la campaña electoral del 29N, el candidato al Congreso por la formación, Tomás Guitarte, ha subrayado que el menor coste del suelo permite ofrecer en los pueblos inmuebles más amplios y con mayor calidad de vida que en las ciudades, siempre que exista voluntad política. «La vivienda puede ser una ventaja competitiva si se sabe utilizar, si se quiere utilizar, porque en el medio rural se puede ofrecer por el mismo importe que una vivienda protegida en una ciudad más superficie, más espacios libres y una vivienda que aporte mayor calidad de vida al ciudadano», ha afirmado.

El cabeza de lista ha advertido de que provincias como Teruel sufren carencias residenciales distintas a las de las grandes áreas urbanas, por lo que reclama soluciones específicas ligadas a la cohesión territorial. Entre sus propuestas concretas, la formación plantea que las administraciones promuevan de forma directa al menos cuatro inmuebles por municipio, independientemente de su tamaño, para asegurar alojamiento a profesionales esenciales. «Al menos debería haber una vivienda para la persona que lleva el multiservicio rural, para el médico, para el maestro y para determinadas profesiones que vienen allí», ha señalado Guitarte.

Asimismo, el partido aboga por priorizar la recuperación de casas deshabitadas mediante subvenciones a los propietarios que cubran entre el 60 % y el 70 % del coste de la reforma a cambio de destinarlas al alquiler. «Te subvencionan entre el 60 y el 70 % de la rehabilitación de la vivienda con la condición de que la pongas en alquiler durante diez años; así sacaremos al mercado mucha de esa vivienda vacía que hay en los pueblos», ha detallado el candidato.

Respecto a las localidades con mayor presión de visitantes, Teruel Existe se muestra partidario de limitar los alojamientos turísticos a un porcentaje sobre el parque residencial total, citando como referencia el tope del 5 % planteado en Albarracín, para proteger el uso residencial habitual. «Es la única forma de garantizar que queden viviendas para el uso residencial habitual y lo que haría además sería difundir el efecto positivo del turismo no solo en una localidad, sino también en las colindantes», ha explicado.

El encuentro en la localidad minera también ha servido para abordar las fórmulas que ya explora el Ayuntamiento de Utrillas con el fin de dar respuesta a la demanda vecinal. El alcalde utrillense, Joaquín Moreno, ha detallado que el consistorio estudia impulsar una cooperativa de viviendas en cesión de uso mediante la cesión de alguno de los solares edificables municipales, siguiendo modelos implantados en Zaragoza y Huesca. «Se trataría de lograr así facilidades para los futuros usuarios y precios asequibles», ha apuntado el primer edil, quien también ha recordado la puesta a disposición de pisos asequibles para los médicos que trabajan en el municipio.