La COMARCA se va de fiestas con un especial de 48 páginas por las patronales de Alcañiz

La COMARCA publica un especial de 48 páginas en su edición en papel este viernes con motivo de las fiestas patronales de Alcañiz. En el suplemento, que puede conseguirse tanto de forma física en los quioscos como en formato PDF, pueden conocerse todos los detalles de los días más especiales en la capital del Bajo Aragón. Los festejos arrancarán este sábado con la presentación de las reinas y el pregón a cargo de Emiliano Doñate.

Las damas son solo algunas de las protagonistas, en el papel puede conocerse al detalle cómo viven las reinas estos últimos días y también sus gustos, motivaciones, o aspiraciones laborales, que muchas de ellas pasan por querer establecerse y vivir en su ciudad, Alcañiz.

También hay un hueco para las entrevistas institucionales con el alcalde, Miguel Ángel Estevan y la concejal de Festejos, Marta Alquezar. El actual equipo de gobierno afronta las que serán sus cuartas fiestas y las que serán las últimas de la legislatura. Como no podía ser de otra manera, el pregonero de las fiestas, Emiliano Doñate también es entrevistado y explica sus primeros recuerdos en el territorio, lo que trasmitirá en el pregón y sus historias más personales.

Las patronales no serían lo mismo sin las peñas, "el motor de las fiestas" y este año 'Los Increíbles' organizan un tardeo dirigido a jóvenes. Las últimas páginas del suplemento especial están dedicadas al los conciertos, música, actividades infantiles y toros. Las fiestas llegan con la plaza de España casi al 100%, donde regresa la presentación, el pregón y el chupinazo.