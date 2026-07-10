Los comerciantes de la calle Gumá y su entorno escenificaron este viernes su rechazo a la reordenación del tráfico prevista con las obras de reurbanización de la vía mediante la colocación de carteles y pancartas en la entrada de la calle y en la rotonda de la plaza Aragón. La acción, impulsada por más de 80 establecimientos adheridos a la protesta, busca llamar la atención sobre las consecuencias que, a su juicio, tendrá el proyecto para la actividad comercial del centro de Caspe, y reclamar al Ayuntamiento que reconsidere la solución prevista antes de que los cambios sean definitivos.

La movilización llega apenas dos días después de que los afectados registraran en el Ayuntamiento una instancia respaldada por más de 90 firmas. En ella solicitan que se revise la nueva ordenación del tráfico y que se convoque una reunión abierta con vecinos y comerciantes para estudiar alternativas que permitan mantener la doble circulación en la calle Gumá, una de las principales vías de acceso al casco urbano.

Temor a perder clientes

La principal preocupación del colectivo radica en que la actuación convertirá la calle Gumá en una vía de sentido único de entrada, eliminando la posibilidad de salir del centro por este acceso. Los comerciantes consideran que esta modificación obligará a desviar el tráfico por calles más estrechas y con peores condiciones, lo que desincentivará la llegada de clientes.

"Queremos que se continúe haciendo la entrada y salida por la avenida principal porque necesitamos que haya rotación de vehículos. Si la salida resulta incómoda, creemos que mucha gente dejará de entrar al centro para comprar", explican desde el colectivo.

A esta preocupación se suma la pérdida de plazas de aparcamiento prevista con la reurbanización. Los negocios consideran que la combinación de menos estacionamientos y una circulación más compleja, reducirá todavía más la afluencia de clientes a una zona que concentra buena parte del comercio tradicional de la ciudad.

Un acceso alternativo que consideran insuficiente

Los afectados cuestionan también los itinerarios alternativos previstos para abandonar el centro urbano. Aseguran que los vehículos deberán circular por calles estrechas, con badenes y en algunos casos en mal estado, una circunstancia que, según sostienen, dificultará especialmente el paso de camiones de reparto y otros vehículos de mayores dimensiones.

"Lo que pedimos no es que arreglen las calles por las que quieren desviar la salida, sino que se mantenga la circulación en el centro. No queremos que quien entre en Caspe tenga que recorrer medio pueblo para poder salir", señalan.

Los comerciantes recuerdan además que la calle Gumá ha concentrado en los últimos años parte de la actividad comercial desplazada desde otras zonas del casco urbano y temen que la nueva ordenación pueda provocar un efecto similar al que, según afirman, se produjo tras la peatonalización de la calle Mayor.

Piden más participación en el proyecto

Otro de los aspectos que más malestar ha generado entre los negocios es la forma en la que, aseguran, se ha desarrollado el proyecto. Los comerciantes afirman que conocieron los cambios a través de las redes sociales y que únicamente los establecimientos ubicados en el tramo afectado por las obras recibieron una comunicación pocos días antes de su inicio.

Tras mantener una reunión con el concejal de Urbanismo y con el arquitecto municipal, consideran que sus preocupaciones no han sido atendidas. Según explican, el Ayuntamiento les trasladó que la nueva organización del tráfico no perjudicará a la actividad económica, una valoración que los afectados no comparten.

Por ello, insisten en que el Consistorio convoque una reunión con todos los vecinos y comerciantes afectados para estudiar posibles soluciones. En caso de no obtener respuesta, advierten de que no descartan impulsar nuevas acciones reivindicativas en las próximas semanas, incluidas concentraciones o manifestaciones, aunque por el momento no hay ninguna convocatoria cerrada.