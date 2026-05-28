La renovación de la calle Gumá de Caspe sale a licitación por más de 452.000 euros

La actuación de renovación del pavimento y las redes de la calle Gumá de Caspe ya está licitado por 452.806,35 euros, financiados en parte con una subvención del Plan Pimed de la Diputación de Zaragoza de 415.973 euros. La ratificación del proyecto se aprobó este jueves en pleno con el apoyo del Partido Popular, Somos Caspe y Vox, y los votos en contra de Chunta Aragonesista y Partido Socialista. La unión en este punto de Somos Caspe y PP, quienes compartieron gobierno al inicio de la legislatura antes de romper el pacto de investidura, llega como consecuencia del nuevo acuerdo alcanzado para aprobar los presupuestos municipales de 2026.

Además, este voto a favor de Somos Caspe dependía de que se incorporaran las modificaciones que trasladaron a los populares desde su grupo. «La decisión de hacer la calle Gumá es del Partido Popular, no nuestra, pero cuando vimos el proyecto no nos gustó», recalcó el portavoz tanto este jueves, como hace casi un mes en el anterior pleno. En esa sesión plenaria se presentó una modificación de crédito para dotar de 36.832,41 euros más al proyecto, según explicó el concejal de Urbanismo y Obras, José Miguel Albiac, en base a las necesidades trasladadas por los proyectistas.

Los cambios propuestos por Somos Caspe se concentraron en la configuración de la vía y el arbolado. En la propuesta inicial se preveía colocar árboles a ambos lados de la calle, intercalados con los aparcamientos en hilera. La modificación trasladada por el grupo proponía mover los árboles de la fachada norte (la de la Casa de Cultura) a la fachada opuesta, eliminando el aparcamiento en ese lado.

«Sin la interrupción de los alcorques de los árboles, el aparcamiento tendría mayor anchura, de modo que los retrovisores de los coches no sobresalgan ni hacia la calzada ni hacia la acera», puntualizó Poblador. Asimismo, el pavimento se ha rediseñado con el objetivo de conseguir unas aceras más anchas, sin comprometer el flujo de circulación. Por su parte, el popular Albiac señaló que si bien los cambios eran una condición de Somos Caspe, el PP tras revisarlos coincidía con ellos en que mejoraban el proyecto existente.

Una actuación «no prioritaria»

La oposición no valoró tan positivamente el proyecto. «No es una actuación prioritaria», se escuchó cada vez que intervino Vox, CHA y PSOE. No obstante, Vox cambió su sentido del voto de en contra a favor este jueves por una razón: «Ya que aprobaron hace un mes este proyecto, creo que es responsable sumar para que se agilice lo máximo posible», explicó el portavoz, Germán Sanz.

CHA recalcó en que sería más urgente intervenir primero en la calle Camino Batán. «En el anterior mandato insistieron en que esta calle necesita mejoras y parece que se prioriza el centro sobre la zona de entrada al pueblo. Ya parece campaña electoral», criticó el portavoz Rafael Guardia.

Los socialistas por su parte expresaron confusión respecto a las modificaciones incorporadas desde enero. «Se trae a ratificar un proyecto fechado en marzo, pero hay uno de mayo con las últimas modificaciones sobre el pavimento. Además, el que está licitado es el de mayo. Llega un momento en que nos perdemos con tanta variación», aseveró la concejal Isabel García.

El concejal Albiac defendió que pese a la complejidad del proyecto y las modificaciones que ha implicado, todo el proceso se está realizando conforme a la normativa. En respuesta a CHA y la referencia a la calle Camino Batán aseguró que ya se están realizando reuniones con los vecinos -al igual que apuntó Somos Caspe- y compartió la necesidad de actuar urgentemente en esta vía. «La diferencia es que esta es una unidad de ejecución sin desarrollo y estamos intentando darle salida al expediente lo más pronto posible», añadió.

En el pleno también se presentaron dos mociones. La primera, por parte de CHA, en defensa del mantenimiento, refuerzo y modernización de la red de oficinas liquidadoras de tributos en el medio rural, cuyos servicios serán trasladados a otras administraciones. La propuesta salió adelante con los votos a favor de CHA, Somos Caspe y PSOE; y la oposición de Vox y PP.

La segunda moción la expuso el PSOE en defensa de la educación frente a la concertación del Bachillerato por parte del Gobierno de Aragón, y tras la movilización autonómica a la que se sumó la comunidad educativa del Bajo Aragón-Caspe. No salió adelante con los votos en contra de PP y Vox, la abstención de Somos Caspe y el apoyo de PSOE y CHA.



