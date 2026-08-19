Comienza la cuenta atrás para el VIII Curso Nacional de Periodismo Especializado de Alcañiz

El Curso Nacional de Periodismo Especializado de Alcañiz centrará su octava edición en los sucesos, las emergencias y el true crime. Los días 23, 24 y 25 de septiembre, el teatro municipal de la ciudad reunirá a treinta profesionales de diferentes ámbitos especializados, desde fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos, criminólogos y, por supuesto, periodistas explicarán cómo contar hechos complejos, traumáticos o sensibles con rigor, humanidad y responsabilidad.

Durante tres jornadas, profesionales como Manuel Marlasca, Mamen Sala, Carlos Quílez, Carmen Corazzini, Mar Abad, Brais Lorenzo, Joaquín Castellón o Cruz Morcillo enseñarán cómo verificar, investigar y contextualizar en escenarios de presión informativa.

El programa se articula en torno a dos grandes ejes. El primero aborda cómo los periodistas comunican este tipo de noticias, sus fuentes y la importancia de contrastar una información antes de publicar. El segundo eje profundiza en la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en situaciones de crisis y cómo es la relación con los medios. Todo ello de la mano de ponentes de referencia nacional en los ámbitos de la comunicación, la investigación académica y la criminología.

Se trata de un curso abierto a todos los públicos. La matrícula general tiene un coste de 99 euros, pero para desempleados, estudiantes, jubilados, personas con discapacidad, socios de Asociación de Periodistas de Madrid, Colegio de Periodistas de Aragón, Periodistas de Catalunya, Unión de Periodistas Valencianos, Cámara de Teruel y Caja Rural de Teruel, el precio de inscripción es de 25 euros.

Las inscripciones se realizan a través del siguiente enlace: https://www.lacomarca.net/curso-periodismo-alcaniz-2026/

Una de las mesas redondas de la VII edición del Curso de Periodismo de Alcañiz./ L.C.

Organizadores, patrocinadores y colaboradores

Organizado por el Grupo de Comunicación La COMARCA y homologado por la Universidad de Verano de Teruel. Además, para los estudiantes de la Universidad de Zaragoza la asistencia podrá convalidarse como créditos ECTS y en otras universidades del Grupo G-9.

El curso cuenta con el apoyo del Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Teruel, el Ayuntamiento de Alcañiz, la Caja Rural de Teruel, la Cámara de Comercio de Teruel y la Comarca del Bajo Aragón. También, cuenta con la colaboración del Colegio de Periodistas de Aragón, la Asociación de la Prensa de Madrid, el Colegio de Periodistas de Catalunya y la Unión de Periodistas Valencianos.

Desde su nacimiento en 2019, el curso ha logrado consolidarse como un espacio de formación, encuentro y reflexión crítica, con vocación territorial, rigor profesional y proyección nacional. En esta edición, se volverá a entregar el Premio Pilar Narvión, un reconocimiento al compromiso ético con la profesión.

Programación completa

MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE

Actividad previa 17.00 – 20.00 | Exposición-taller. Mirar lo que arde: fotoperiodismo, territorio y emergencia

Brais Lorenzo. Fotoperiodista gallego. Premio World Press Photo 2026 por su trabajo sobre los incendios forestales de Galicia de 2025. Su obra documenta el impacto del fuego sobre el territorio, la población y el paisaje, y plantea una reflexión sobre la ética visual en contextos de catástrofe.

JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE

09.00 – 09.30 | Acreditaciones

09.30 – 10.15 | Inauguración institucional.

Bienvenida oficial, presentación del curso, intervención de autoridades, patrocinadores y dirección académica.

10.15 – 11.15 | Conferencia inaugural. Escribir el crimen: criminología, relato y responsabilidad

Carmen Corazzini. Periodista, presentadora y escritora. Formada en comunicación, criminología, victimología y delincuencia. Su perfil combina divulgación, escritura y análisis de casos reales desde una mirada periodística y criminológica.

11.15 – 11.45 | Pausa técnica

11.45 – 12.45 | Emergencias y crisis. Taller de fake news con Maldita.es

12.50 – 13.30 | La escena, la víctima y el relato: el oficio de contar sucesos

Cruz Morcillo. Periodista especializada en sucesos, información policial y judicial. Ha desarrollado una amplia trayectoria en ABC, radio y televisión, y es una de las voces de referencia en España en crónica negra, investigación criminal y cobertura de casos de alto impacto público.

13.45 – 15.15 | Comida de trabajo. Laboratorio de conversación profesional.

Espacio de conversación profesional entre ponentes, alumnado y organización. La comida forma parte del programa como laboratorio de intercambio, reflexión y networking especializado.

15.45 – 17.30 | Sucesos, delitos y tribunales en Aragón: de la calle al juzgado.

Enrique Labiano. Periodista aragonés especializado en sucesos, tribunales y seguridad. Ha desarrollado su trayectoria en medios audiovisuales y digitales, con experiencia en cobertura informativa de casos judiciales, policiales y de emergencia.

Marta Garú. Periodista de Heraldo de Aragón, especializada en sucesos y tribunales. Cuenta con una larga trayectoria en la cobertura de casos judiciales, policiales y de crónica negra en Aragón.

Miguel Ángel Coloma. Periodista de Heraldo de Aragón, especializado en información de tribunales y sucesos. Ha seguido durante años procesos judiciales y casos de impacto social en la comunidad autónoma.

Arturo Checa. Periodista y jefe de Local de Las Provincias. Ha participado en la cobertura informativa de la DANA y en el seguimiento de sus consecuencias sobre el territorio, la ciudadanía y las administraciones.

Marcos Navarro, periodista Diario de Teruel.

17.45 – 18.30 | Los límites informativos frente al delito. Justicia y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Decálogo para no perderse.

Representante del Guardia Civil: Cristián Aventín. Portavoz de la Policía Nacional en Aragón.

18.30 – 18.45 | Pausa técnica

18.45 – 20.00 | La crónica negra en televisión: exclusiva, relato y responsabilidad

Manuel Marlasca. Periodista especializado en sucesos, crónica negra e investigación criminal. Ha desarrollado buena parte de su trayectoria en televisión y radio, con una larga experiencia en el tratamiento informativo de

casos policiales, judiciales y de alto impacto mediático. Fue jefe de Investigación de la Sexta Noticias y ha estado vinculado a formatos especializados en crónica negra y sucesos.

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE

09.00 – 09.45 | Crisis, redes y desinformación: comunicar cuando todo se acelera.

Carles Pont Sorribes. Profesor e investigador en comunicación de crisis, emergencias, comunicación política y social media. Ha trabajado sobre el papel de las redes sociales en situaciones de emergencia y sobre los desafíos de la comunicación pública en contextos de incertidumbre.

María Luisa Sánchez Calero. Profesora e investigadora en periodismo, comunicación de crisis y emergencias en redes sociales. Su trabajo académico aborda la gestión de la información en situaciones críticas, la desinformación y el papel de las instituciones y los medios en escenarios de crisis.

09.50 – 10.30 | El crimen también se escucha: podcast, intimidad y relato sonoro.

Mar Abad. Periodista, escritora y cofundadora del sello de pódcast El Extraordinario. Especialista en narrativas sonoras, periodismo narrativo y creación de formatos de audio.

10.35-11:15 | NY Killers: crimen real desde Nueva York

Mamen Sala. Periodista, criminóloga y corresponsal de Mediaset en Nueva York. Voz y conductora del formato NY Killers, centrado en historias de crimen real. Experiencia sobre el tratamiento narrativo del crimen real desde Nueva York, con una mirada internacional sobre casos, audiencias y formatos audiovisuales.

11:15-11:30 Pausa

11:30-13:00 | Crimen real: contar sin traicionar la verdad.

Carlos Quílez. Periodista y escritor especializado en crónica negra, investigación policial y judicial. Ha desarrollado una amplia trayectoria en radio, prensa y televisión, y es una de las voces reconocidas del periodismo de sucesos y true crime en España.

13:00-14:00 | True crime en redes: narrar en la economía de la atención

Alicia Iranzo. Creadora de contenido aragonesa vinculada a la narración de true crime en redes sociales. Su trabajo conecta crimen real, cultura digital, comunidad y nuevas formas de consumo informativo.

14.15 – 15.45 | Comida de trabajo. Laboratorio de conversación profesional.

Comida final de trabajo entre ponentes, alumnado y organización. Espacio de cierre, intercambio profesional y conclusiones compartidas.

16.00 – 17.00 | La emergencia por dentro: fuentes oficiales, rescates y coordinación

José Manuel Matute. Agente para la Protección de la Naturaleza y representante del colectivo de APN en Aragón. Especialista en territorio, prevención y gestión de emergencias vinculadas al medio natural.

Representante del 112 Aragón. Perfil profesional vinculado a la coordinación de emergencias, atención de avisos y gestión de información en situaciones críticas.

Representante del GREIM. Especialista de la Guardia Civil en rescate e intervención en montaña.

Representante de Bomberos. Profesional vinculado a la extinción de incendios, rescates y gestión operativa de emergencias.

17.05-18.15 | Investigar bajo presión: fuentes, pruebas y verificación

Joaquín “Jokin” Castellón. Periodista de investigación de laSexta. Ha trabajado en grandes investigaciones periodísticas y en formatos televisivos centrados en la verificación, la investigación y la lucha contra la

desinformación.

18.20-19.30 | Periodismo, crímenes y su impacto en la novela negra en Aragón

Juan Bolea. Escritor y periodista, referente de la novela negra y de intriga. Autor de una extensa obra narrativa vinculada al thriller y al relato criminal, es impulsor del Festival Aragón Negro. En 2018 recibió el Premio de las Letras Aragonesas por su trayectoria y su contribución a la difusión de la literatura aragonesa.