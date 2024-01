Comienza el diseño del equipamiento del nuevo Hospital, que abrirá en 2025

La construcción del nuevo Hospital de Alcañiz se encuentra a punto de finalizar y, prácticamente, solo falta realizar los acabados, que, en una infraestructura de esta envergadura, son numerosos. La previsión de la consejería de Sanidad es que el acta de recepción de la obra se realice en febrero y después tener alrededor de un mes y medio para repasar los acabados de todo el edificio, una construcción con una superficie de 53.241 metros cuadrados, tres veces más que las dimensiones actuales. A continuación, se entregarán las llaves al sector sanitario de Alcañiz para que se haga cargo del edificio.

La previsión del Salud es que la puesta en servicio sea paulatina. Comenzará en el primer semestre de 2025 y en el segundo ya está al 100%. La finalización de la obra no supondrá el traslado de la atención médica al nuevo centro sanitario porque antes aún queda equiparlo y construir los accesos. Cuando la obra está a punto de terminar, aún se debe elaborar esta memoria técnica para definir de dotación de todos los espacios del nuevo Hospital por cada uno de los servicios y construir sobre la vía verde la avenida por la que se accederá al nuevo Hospital. La obra del vial comenzó en noviembre y se prolongará durante 14 meses.

Para equipar el Hospital antes se debe elaborar un plan que defina las necesidades del nuevo centro sanitario. Lo va a elaborar por 126.345 euros Gestión de Proyectos y Tecnología Médica, un grupo consultor formado por un equipo multidisciplinar, procedente del sector sanitario público y privado que reúne arquitectos, economistas, físicos, gestores, ingenieros, médicos e informáticos, entre otros. Es el ganador de un concurso público al que se presentaron dos empresas. Obtuvo 46 puntos frente a los 38 de la otra propuesta. Su plan de trabajo recibió 19 puntos de 20, 8 de 9 los medios materiales y 19 de 20 los recursos humanos.

Esta semana la dirección del sector sanitario de Alcañiz ha comenzado a trabajar con la empresa para elaborar el proceso de montaje y diseñar la compra de equipamiento teniendo en cuenta la cartera de servicios, el aparataje y las diferentes necesidades.

Se ha hecho ya un trabajo previo interno en los dos últimos meses con los profesionales del Hospital para planificar el montaje del nuevo centro hospitalario. Fuentes del Salud apuntan que hasta ahora, no se podía realizar ninguna compra porque no había presupuesto, ya que no se reservó por parte del Gobierno anterior una partida para este fin en las cuentas de 2023.

Cuatro meses de redacción

El plan contemplará desde la relación del equipamiento que necesita el centro, las características técnicas de los equipos y el importe unitario y el total estimado en el caso de las nuevas adquisiciones. Este documento se está empezando a redactar y tardará cuatro meses en llegar al Salud.

En la elaboración del plan de dotación de equipamiento de todos los espacios del nuevo Hospital se definirán las necesidades por cada uno de los servicios. Primero se elaborará una memoria que recoja todas las necesidades asistenciales definiendo el nivel tecnológico que debe tener el equipamiento en base a la cartera de servicios prevista y asignándolo por servicios y áreas. Se realizará la estimación económica del importe que supondría la dotación potencial de equipamiento en el caso de que todos los equipos fueran de nueva adquisición. Después se realizará un inventario de la dotación del actual Hospital y una propuesta del equipamiento que se puede trasladar.

Por último, en base a los dos estudios anteriores, se redactará al Salud una propuesta de equipamiento a adquirir y del que se puede reaprovechar del actual Hospital. Incluirá el coste unitario y global estimado para cada una de las partidas de todo tipo a adquirir para que el Salud conozca el importe que debe destinar.