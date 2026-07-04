El Santuario de la Virgen de la Fuente, uno de los conjuntos monumentales más emblemáticos del Matarraña, afronta una nueva etapa de conservación con el inicio de las obras de restauración de sus cubiertas.

La actuación, impulsada por el Gobierno de Aragón y valorada en más de 162.000 euros, responde a una reivindicación histórica del Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins y permitirá solucionar los problemas de filtraciones que desde hace años afectan al edificio.

El alcalde de la localidad, Ricardo Blanc, ha mostrado su satisfacción por el comienzo de unos trabajos que considera "muy necesarios" para garantizar la conservación del santuario. "Supone una gran tranquilidad porque teníamos muchos problemas en las cubiertas. Había filtraciones, tejas rotas y ya se habían producido daños en elementos de madera. Era una obra imprescindible", ha explicado.

Un problema que se agravaba con el paso del tiempo

Las cubiertas presentaban un importante deterioro provocado por el envejecimiento de los materiales, lo que obligaba al consistorio a realizar reparaciones periódicas para evitar daños mayores.

Según el alcalde, las filtraciones suponían un mantenimiento constante y un gasto añadido para el municipio. "Todos los años había que ir repasando el tejado. Ahora esperamos dejar atrás esos problemas y garantizar la conservación del edificio", ha asegurado.

Blanc reconoce que la inversión "ha llegado un poco tarde", aunque valora positivamente el compromiso mostrado por la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón. "Sabemos que hay muchos bienes patrimoniales que atender en toda la comunidad, pero estamos muy contentos de que finalmente haya llegado esta inversión", ha valorado.

Finalización prevista para agosto

Las previsiones apuntan a que las obras podrían concluir durante el próximo mes de agosto. El alcalde considera que las condiciones meteorológicas del verano favorecerán el cumplimiento del calendario. "En esta época del año apenas hay lluvias, salvo alguna tormenta puntual, por lo que creemos que los trabajos podrán desarrollarse con normalidad", ha explicado Blanc. Además de la restauración de las cubiertas, el proyecto contempla mejoras puntuales en algunas ventanas del claustro.

La restauración de la techumbre mudéjar, el siguiente objetivo

Una vez finalice esta intervención, el Ayuntamiento continuará reclamando nuevas inversiones para completar la recuperación del conjunto monumental. Entre las actuaciones prioritarias figura la restauración de la techumbre mudéjar, considerada una de las joyas artísticas del santuario.

"Es la actuación que todavía queda pendiente. Después de esa restauración podríamos decir que el conjunto estaría completamente rehabilitado", ha señalado el alcalde del municipio del Matarraña.

Un referente para el turismo de la comarca

El Santuario de la Virgen de la Fuente constituye uno de los principales atractivos turísticos de Peñarroya de Tastavins y una visita habitual para quienes recorren la comarca del Matarraña. "Es prácticamente la puerta de entrada al municipio. Todos los visitantes que llegan a Peñarroya pasan por el santuario para conocer la iglesia, la techumbre mudéjar y disfrutar del entorno junto al río", ha destacado.

Precisamente con el objetivo de potenciar ese atractivo turístico, el Ayuntamiento trabaja también en la futura licitación de la hospedería y el restaurante ubicados en el complejo. El proceso se abrirá una vez concluyan las obras de restauración para que el futuro adjudicatario pueda iniciar la actividad con las instalaciones ya acondicionadas.

Nuevo aparcamiento para mejorar el acceso

Paralelamente, el consistorio impulsa la construcción de una nueva zona de aparcamiento junto al santuario, una actuación destinada a facilitar el acceso de visitantes y autobuses. Actualmente, en jornadas de gran afluencia, como la romería, cientos de vehículos deben estacionar junto a la carretera por falta de espacio.

El nuevo estacionamiento permitirá mejorar la seguridad y ofrecer un acceso más cómodo tanto a los turistas como a quienes utilicen la futura hospedería y el restaurante. Con las obras ya en marcha y nuevos proyectos sobre la mesa, el Ayuntamiento confía en consolidar el Santuario de la Virgen de la Fuente como uno de los grandes referentes patrimoniales y turísticos del territorio, reforzando su conservación y mejorando los servicios para vecinos y visitantes.