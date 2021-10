La Comisión de Economía rechaza la proposición de Ciudadanos de un plan autonómico para empleo femenino en el medio rural

La Comisión de Economía de este martes en las Cortes de Aragón rechazó la proposición no de ley que presentó Ciudadanos sobre la aprobación de un plan autonómico para la promoción del empleo de las mujeres en el medio rural. La propuesta terminó con los votos en contra de PSOE, PAR, CHA y Unidas Podemos, la abstención de Vox y los apoyos de Ciudadanos y PP.

El texto incluye, entre otros puntos, acciones para atender a la promoción del empleo femenino y fomentar el emprendimiento; facilitar la conciliación familiar en el medio rural, «que es el gran problema y nunca se habla cuando se habla de economía», formación para accesos a las tecnologías, así como dar visibilidad a asociaciones femeninas y fomentar la incorporación de las mujeres a puestos de responsabilidad. «¿Cómo se van a negar? Ya hay un plan para jóvenes, ¿por qué no lo hay para las mujeres y en el medio rural?», se preguntó el portavoz de Cs en la Comisión, Javier Martínez.

Esta proposición encontró las buenas palabras de PSOE, Unidas Podemos, CHA y PAR que aseguraron que, aunque se ha avanzado «queda mucho camino por recorrer, por lo que es una buena propuesta». Coincidieron en relatar las medidas que ya ha tomado el Ejecutivo autonómico como es la aplicación de políticas trasversales en este sentido como en empleo o desde el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM). Los cuatro grupos presentaron una enmienda conjunta que no fue aceptada por Ciudadanos, por lo que estos votaron en contra de la proposición no de ley. «En mayo el PP presentó una parecida, se aceptaron nuestras enmiendas y se aprobó, algo que nos gustaría que sucediera con esta también», instaron. Martínez no aceptó alegando que «incluirla tal y como la plantean en su totalidad significaría que aceptamos que el Gobierno está haciendo lo suficiente y no estamos de acuerdo porque no es así y pensamos que tiene que haber un plan autonómico que sume a lo que se hace».

Campoy: «Las mujeres representan el 65% de los parados de larga duración»

El PP apoyó la proposición no de ley de Ciudadanos porque «todo lo que tiene que ver con el empleo femenino debería aprobarse por unanimidad y es lamentable que los partidos del equipo de gobierno no lo vean así», dijo el portavoz, Javier Campoy. El maellano recordó que durante 2020 «Aragón destruyó 63 empleos al día y 3 de cada 4 parados eran mujeres, representan el 65% de parados de larga duración en esta comunidad, una cifra escandalosa. Se ha feminizado el desempleo y solo por eso deberíamos votar a favor cualquier iniciativa que presente cualquier grupo en este sentido».

Se excusó la ausencia de Izquierda Unida, mientras Vox argumentó su abstención en que el desempleo «femenino como el joven es un problema endémico en todo Aragón y España, lo que demuestra que las políticas de esta comunidad en materia que se denominan de género e igualdad a la que se destinan grandes partidas presupuestarias no están dando solución a los problemas reales de las mujeres». La portavoz, Marta Fernández, matizó algunos puntos y respecto a promover el emprendimiento femenino, aseguró que desde Vox se apuesta por promover tanto el femenino como el masculino. Apoyó puntos como el de facilitar la conciliación y aseguró que otros como el de formación en nuevas tecnologías son medidas que «nos recuerdan a la izquierda rancia y feminismo rancio» porque «la brecha digital afecta igual a hombres y mujeres y esta medida no nos gusta porque parece que las mujeres tenemos una tara y necesitamos formación especial».

En el turno de réplica, el portavoz de Ciudadanos afeó sus palabras e instó a la portavoz de Vox a «evitar ser tan sectarios como los que acusan de serlo». Martínez le recordó que en política «hay una cosa que se llama discriminación positiva que se usa cuando hay desajustes y los hay como bien ha explicado Campoy dando unas cifras que son escandalosas. Hace 15 días presenté un plan para empleo joven y no me acusó de hacer de menos a los jóvenes pero hoy sí. Ustedes no defienden a las mujeres», concluyó.