La comisión de investigación de las renovables avanza con las voces favorables y contrarias del Maestrazgo

La Comisión de investigación sobre la implantación de las energías renovables en Aragón y sobre cómo ha actuado el INAGA en este proceso ha continuado este viernes, esta vez en abierto, con seis intervenciones. Dos de ellas han sido del territorio bajoaragonés.

Los alcaldes de La Iglesuela, Cantavieja y Tronchón, Fernando Safont, Ricardo Altabás y Roberto Rabaza; han defendido que los parques se han consensuado con los municipios mediante reuniones con ayuntamientos y la ciudadanía; y que permitirán mejorar sus servicios con los beneficios. «Pensamos no solo en el presente sino también en el futuro. Es un modelo participativo en el que cada pueblo ha decidido y que nos ofrece una oportunidad recaudatoria que teníamos que aprovechar al máximo. Fuimos los primeros en incrementar los impuestos a las renovables en un 250% y marcamos el camino a otros consistorios a la vez que no desincentivamos la atracción de proyectos», ha incidido Safont.

El alcalde de La Iglesuela y presidente de la asociación Viento Alto, Fernando Safont, ha destacado que el Maestrazgo se encuentra en una situación de despoblación «brutal» con apenas dos habitantes por kilómetro cuadrado y ha defendido que es importante que en el territorio se generen recursos con iniciativa privada pero también desde lo público. Más cuando llevan dos décadas con impacto visual de los parques eólicos de la comarca vecina de Els Ports y viendo que la colocación de aerogeneradores «es compatible con la agricultura y da empleo a 15 personas del Maestrazgo».

En la misma línea se ha mostrado su homólogo en Tronchón, quien ha explicado que el aerogenador más cercano se situará a 2,5 kilómetros del casco urbano cuando llevan 19 años con un molino de Olocau (Els Ports, Castellón) a tan solo 200 metros sin recibir ninguna compensación y viendo como el municipio vecino mejora su situación. «Probablemente Tronchón, con 60 habitantes, esté clónicamente muerto pero los que vivimos en él debemos estar bien. En Olocau, que estaba en una situación parecida, ahora tienen cajero, gasolinera y un aguacil todo el año y, en cambio, nosotros disponemos de un aguacil tres meses con una ayuda de la Diputación. No hay ni un solo vecino que esté en contra».

Por su parte, el alcalde de Cantavieja ha pedido a los cargos públicos contrarios a la instalación de renovables en el Maestrazgo que le presenten un proyecto que les ofrezca también ingresos y empleo. «¿Hay plan B? Nos dicen que no pero no nos presentan un proyecto que genere recursos».

Los tres han acudido como representantes de Viento Alto, Asociación para el impulso del desarrollo de las energías renovables en el Maestrazgo y Gúdar-Javalambre. Han destacado que las ubicaciones están en zonas no protegidas, preferiblemente municipales y teniendo en cuenta las ZEPA y LIC; y que los parques tendrán un retorno directo tanto a los ayuntamientos como a los vecinos. Han firmado bonificaciones de 15kw por vivienda más el 50% que se repartirán para las empresas.

Plataforma de los Paisajes

Por su parte, Javier Oquendo, portavoz de la Plataforma en defensa de los paisajes de Teruel, quien ha comenzado su intervención calificando de «errónea» la implantación de las renovables en Aragón realizado con «malas prácticas». Del Clúster Maestrazgo ha dicho que es el único con un informe de Medio Natural que ya no tuvieron los siguientes proyectos. Este análisis decía que no se llevara a cabo este proyecto por su importante impacto. Después de su publicación, el por entonces consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Joaquín Olona, avanzó que habría informe del INAGA positivo «antes de que se publicara» unos dos meses después. «Fue el único positivo, el resto ya negativos», ha afirmado.

«Personas vinculadas a la administración son las que promovieron las reuniones, ya lo dijo el presidente de la Diputación de Teruel recientemente y yo lo corroboro», afirmó Oquendo, quien también denunció las «malas prácticas» de la empresa con los vecinos de la zona. «Amenazan a las personas mayores diciéndoles que les vana expropiar cuando eso no se puede hacer porque para eso hay que conseguir la utilidad pública y estos proyectos no la tienen. También les dicen que los contratos son confidenciales y no se los pueden enseñar a nadie para que les asesoren cuando no puede ser así».

Del clúster del Matarraña, Oquendo ha destacado la «oposición frontal» de todo el territorio liderada por la Comarca y nueve de los diez municipios además de los vecinos. «Las empresas dicen que si los pueblos no quieren no llevarán adelante los proyectos pero no es así», dijo Oquendo, quien también destacó que las iniciativas de Forestalia están avanzando pero «no saben nada» de las de Green Capital.

El portavoz de la Plataforma en defensa de los paisajes de Teruel también ha hecho referencia a los proyectos de Endesa del nudo Mudéjar de Andorra, del que dijo que «no son transición justa sino colonizar a un territorio». «Sus megavatios equivalen a siete millones de personas, esa cifra no es comestible».

Este viernes también han comparecido en la comisión María Blanca Simón, profesora titular de la Universidad de Zaragoza; Beatriz López, directora de IBERMAC y consultora en sostenibilidad; Jesús Alijarde, presidente de la Comisión de Sostenibilidad del Clúster de la Energía de Aragón; y Alejandro Serrano, representante de la Plataforma 13 de marzo.