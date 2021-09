¿Cómo se ve el futuro de la economía española? Responden los expertos de El Confidencial, El País y Expansión

Alicia González: La pandemia ha puesto de manifiesto que dependemos mucho de las cadenas de suministro. Hay países que están impulsando y subvencionando a empresas estratégicas de sectores como el sanitario para que se establezcan en el país. Con los fondos europeos que van a llegar es el momento de plantear cómo apoyamos a nuestras empresas.

Estela Santos: Es indispensable mirar hacia las nuevas potencias y países emergentes, pero yo me quedo con lo que creo que no deberíamos hacer. Hay demasiada protección estatal, demasiada subvención y demasiado ‘papá Estado’. Aquí tenemos mucha ‘medicación’ que solo es paliativa pero que no resuelve los problemas y deberíamos aprender de otros países que cuentan con políticas más liberales. No estamos preparados para ser Estados Unidos pero hay muchas cosas a las que estamos acostumbrados y que deberíamos empezar a cambiar.

Miquel Roig: Hay tres cosas que debemos hacer. En primer lugar, hacer sostenibles las pensiones porque ahora no lo son: las pensiones más altas deberían de ajustarse y proteger a las pensiones más bajas. Tenemos también un mercado laboral disfuncional con un paro mucho más alto que en nuestro entorno: hay que huir de la rigidez en los contratos y apostar por un mercado mucho más flexible. Por último, España necesita una reforma fiscal. Nos estamos gastando 60.000 millones de euros en gastos corrientes porque tenemos un déficit estructural. Y eso solo se afronta rebajando gastos o subiendo los impuestos. O haciendo ambas cosas.

Marcos Iriarte: Hemos adolecido en España de no ayudar a nuestro tejido productivo con la misma rapidez que en otros países. Nos ha costado mucho tocar los impuestos y, de hecho, aquí no se han tocado. En otros países han eliminado o rebajado el IVA a la hostelería. Se aprobaron 7.000 millones de ayudas directas en marzo pero todavía no están llegando e incluso se ha llegado a penalizar a quien estaba al día con Hacienda. No es que no hayamos hecho cosas, si no que algunas se han hecho de forma mediocre.