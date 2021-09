«En marzo de 2020 la economía volvió a las primeras páginas»

La relevancia que la sociedad, las empresas y los propios medios dan a las informaciones económicas es variable y depende del contexto. Es una de las conclusiones que pueden extraerse de la conferencia ‘Contenidos que mueven el mundo. Entre presiones y exclusivas’, enmarcada dentro de la tercera edición del Curso de Periodismo de Alcañiz, inaugurado en la mañana de este miércoles. «En marzo de 2020 volvimos a las primerísimas páginas», recordó Íñigo de Barrón, presidente de la Asociación de Periodistas de Información Económica y periodista de El País. Junto a Marcos Iriarte, jefe de Economía de El Mundo, fueron los encargados de debatir sobre periodismo económico en esta sesión, en la que se ofreció a los asistentes diferentes claves para comprender cómo los medios de comunicación trabajan y se relacionan con las empresas.

En la conferencia, en la que explicaron qué les llevó a especializarse en periodismo económico, se incidió en la figura del periodista y en la necesidad de formarse para poder ejercer la profesión de un modo riguroso. «Si quieres ser el mejor en algo o si quieres ser experto en algo debes tener conocimientos detrás», destacó Iriarte. Incidió el responsable de Economía de El Mundo en la importancia de la especialización, que conlleva también el «riesgo» de acostumbrarse a trabajar con una serie de temas. Frente a esto, explicó, en la sección de Economía de El Mundo se produce cíclicamente una rotación para que los periodistas salgan de su zona de confort.

Las presiones del ‘lado oscuro’

Respecto a las presiones que empresas pueden tratar de ejercer sobre los medios, de Barrón destacó la labor que desde la asociación que preside han desarrollado de un tiempo a esta parte. «Hemos detectado que las grandes empresas informan menos cuando están en crisis y eso es un tema que nos parece especialmente grave. Salirse de la esfera de los datos y no facilitar información tiene malas consecuencias”, explicó. En este punto coincidían ambos periodistas, que no obviaron el hecho de que los medios de comunicación privados son, al fin y al cabo, empresas. «Cuanto más débil económicamente sea un medio de comunicación más presiones puede tener. En el momento que piensas ‘para qué me voy a meter en este jaleo’, mal. Y eso lo sabe el ‘lado oscuro'», insistió Iriarte.

Frente a esto destacaron la labor de los periodistas, que deben confiar en el valor de su trabajo y no ceder ante esas presiones, que pueden tomar muchas formas y que a veces se materializan simplemente con una llamada para pedir explicaciones sobre lo publicado. «Hay que tener claro a quién nos dirigimos. El que manda es siempre el lector. Si tú tienes una historia la tienes que contar», sentenció Iriarte.

Ambos profesionales explicaron también en este encuentro, que contó con la participación del público, cómo se gesta el lanzamiento de exclusivas. No hay, señalaron, una fórmula para captar esas informaciones pero sí tienen claro cómo no se llega a ellas. «Donde no ocurren las exclusivas es estando el periodista en casa. Es importante moverse mucho y también que las empresas se abran«, añadieron.

Valoraron también la innovación en los formatos periodísticos, poniendo ejemplos de cómo casos vinculados al mundo económico consiguieron llegar a la audiencia de una forma poco habitual siendo que partían desde un medio en papel. Un ejemplo son los podcasts publicados por El País sobre el ‘Caso Bankia’, que despertaron gran interés y contribuyeron a trasladar lo acontecido en un formato innovador.

De Barrón- que participó en la conferencia de manera online- e Iriarte estuvieron acompañados en la tarde de este miércoles por Eva Defior, directora del curso y directora también del Grupo de Comunicación La COMARCA, que moderó la sesión.