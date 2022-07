Compromís pregunta al Gobierno por la legalidad de los sistemas antigranizo

El senador de Compromís, Carles Mulet, exige que Aemet y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico comparezcan en la Cámara Alta para pedirles pedir que actúen ante la «ante la generalización de sistemas antigranizo que alteran el ciclo del agua «por sus impredecibles efectos».

A raíz de una información publicada por La COMARCA sobre los sistemas antigranizo en el Bajo Aragón, el senador valenciano ha registrado distintas preguntas en las que pide conocer las autorizaciones del Ministerio con las que cuentan la cooperativa de Puigmoreno, el Consorcio para la Lucha Antigranizo de Aragón y las administraciones públicas implicadas para desplegar en la comunidad una red de 36 generadores de yoduro de plata a la atmósfera, 15 de ellos en el Bajo Aragón Histórico. Una decena se encuentran distribuidos entre los seis municipios de la comarca del Bajo Aragón Caspe y cinco en Valmuel y Puigmoreno, todo sufragados por instituciones públicas.

Mulet quiere que Aemet y el Ministerio aclaren «el rigor científico que existe por parte de quienes de forma totalmente irresponsable están alterando el ciclo del agua sin ninguna clase de permiso de la administración e incluso están haciendo un negocio muy rentable con la venta de contenedores con cañones de ondas sónicas». «Entendemos que, frente a la política de dejar hacer ante un tema tan sensible y delicado como este, lo que debería es actuar y aclarar con qué clase de apoyo cuentan estas prácticas ilegales que contravienen la Ley de Aguas sin ningún apoyo científico y, lo que nos parece más grave, con dinero público», afirma.

El senador valencianista ha declarado que «la defensa ante las inclemencias meteorológicas no puede ir por ahí, pues no existen estudios científicos y es imposible experimentar con tormentas, esto no es como la medicina. Aquí no se sabe dónde va a caer el granizo, o si iba a caer y es de una irresponsabilidad en el actual contexto de sequía y cambio climático y sin apoyo científico seguir con este tipo de acciones y Aemet y las autoridades del país deberían dejarlo bien claro».

Entiende que sería muy interesante evaluar el impacto global de toda esa red sobre el régimen de lluvias en las autonomías con sistemas antigranizo y en las colindantes, por ello reclama a la administración que requiera estudios antes de autorizar la modificación de la fase atmosférica del ciclo del agua como está haciendo o sancione estas prácticas «que se está demostrando son ilegales, contaminantes, molestas y no cuenta en ocasiones ni con el permiso municipal, tal y como queda reflejado en las sanciones del Seprona y organismos de cuenca».

Compromís sostiene que supone un «despropósito» lanzar productos químicos y ondas a la atmósfera en el marco de lucha contra la sequía y los efectos de la desertificación y el cambio climático.