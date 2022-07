Crecen los agricultores que instalan sus propios sistemas antigranizo en el Bajo Aragón Histórico

Los sistemas antigranizo para el campo vuelven a estar en el foco después de las intensas granizadas que ha sufrido el territorio bajoaragonés y que han destrozado numerosas cosechas. En estos momentos el Consorcio para la Lucha Antigranizo de Aragón gestiona 15 generadores de yoduro de plata en el territorio bajoaragonés de los 36 que tiene instalados en la comunidad. Una decena se encuentran distribuidos entre los seis municipios de la comarca del Bajo Aragón Caspe y cinco en Valmuel y Puigmoreno sufragados por instituciones públicas. Los primeros están financiados con alrededor de 55.000 euros que aportan los ayuntamientos a través de la Comarca-es el organismo que forma parte del Consorcio- y los cinco de las pedanías alcañizanas los paga la cooperativa de Puigmoreno, que recibe anualmente 14.000 euros del Ayuntamiento de Alcañiz para este fin.

Independientes de este consorcio, cada vez son más los agricultores que a título individual instalan en sus fincas sistemas particulares para deshacer el granizo. En España solo los coloca una empresa, el Grupo SPAG, que ha pasado en ocho años de instalar su primer sistema en Huesca a contar con poco más de un centenar en todo Aragón. Muchos de ellos en localidades frutícolas del Bajo Aragón como Calanda y también en campos del Bajo Aragón Caspe.

Los sistemas antigranizo siempre han estado envueltos en polémica con voces críticas que aseguran que impiden las precipitaciones. De hecho, la Comarca del Bajo Aragón se salió del Consorcio hace unos años porque algunos de sus pueblos eran contrarios.

Los sistemas del Consorcio y los del Grupo SPAG son diferentes pero tienen un mismo fin, deshacer el granizo para que se convierta en agua o, al menos, en piedras mucho más pequeñas que no dañen los cultivos. Todos defienden en que no impiden que llueva y que solo deshacen la piedra. El gerente del Consorcio, Fernando Peligero, explica que su sistema siembra las nubes con núcleos de yoduro de plata para que «la precipitación sea distinta, con un hielo más pequeño o blando; o en forma de agua». «Este sistema se diseñó en base a unos estudios de formación de tormentas y se establecen una serie de barreras para que cuando atraviesan nuestras zonas queden sembradas con estos núcleos», explica Peligero, quien destaca que según unos estudios la efectividad de su sistema es «alta», de en torno al 50%. «El agua que cae es la misma, no se puede variar», puntualiza.

Por su parte el Grupo SPAG instala un sistema legal «basado únicamente en la física» y «sin elementos químicos» según precisa su director de operaciones, Alberto Gerada. «Cuando se activa cada siete segundos emite una onda de choque que viaja desde el centro de nuestro sistema hasta la nube potenciando la degradación natural de la piedra. No elimina la lluvia sino que en vez de caer en estado sólido, como piedra, baja únicamente agua», apunta Gerada. El componente esencial para la generación de ondas es el rack gas acetileno, un gas «no contaminante e inocuo».

Según Gerada, el crecimiento en los últimos años es continuo gracias al «boca a boca» al tener un «100% de eficacia en el granizo común» que se reduce cuando la piedra es como una bola de ping-pong. «En la última granizada nuestros clientes de Calanda no han tenido ni un solo daño», destaca. Cada cañón antigranizo protege en una circunferencia de 1 kilómetro de diámetro como mínimo (unas 80 hectáreas) y tiene un coste de 50.000 euros.

31 expedientes de infracción en Huesca

No obstante, el Seprona de la Guardia Civil ha tramitado en los cinco últimos años 31 expedientes de infracción en la provincia de Huesca por la utilización de cañones sónicos antigranizo. La mayoría de las denuncias se cursaron en fincas de Fraga, Albalate de Cinca y Belver de Cinca según los datos que ha dado a conocer el Gobierno en respuesta a una serie de preguntas formuladas por el senador de Compromís, Carles Mulet. El valenciano se interesó por esta actividad y por si el Gobierno iba a adoptar alguna medida al respecto al entender que «incumple la legislación del ciclo integral del agua y también la normativa de contaminación acústica». «El cañón antigranizo provoca explosiones de gas acetileno y aire emitiendo ondas de choque que interfieren en la cristalización del granizo dando como resultado una lluvia o piedra blanda en lugar de maciza», afirma Mulet.