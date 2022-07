El concejal de Alcañiz Kiko Lahoz critica a la dirección de Ciudadanos Aragón y deja de pagar la cuota

El concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alcañiz y consejero en la Comarca del Bajo Aragón, Kiko Lahoz ha comenzado a desligarse de su partido. Ha devuelto la cuota del último recibo de afiliación «por un calentón» y reconoce públicamente su malestar con la dirección de Ciudadanos en Aragón por su «nula comunicación con el territorio», entre otras causas.

Asegura que «sigue creyendo» en el proyecto y que no dejará el acta de concejal porque «es del partido» pero no puede confiar en las personas que lo dirigen en la comunidad. En palabras de Lahoz, Cs Aragón no mantiene contacto con el territorio.

«Somos peor que un número, no dialogan con nadie cuando deberían contar con todos los cargos públicos porque son los que les hemos ayudado a que estén dónde están al igual que a mí me han ayudado los compañeros de Alcañiz», afirma Lahoz, quien asegura que en los tres años que lleva de concejal nunca ha recibido una llamada del coordinador general de Cs Aragón y portavoz parlamentario de la formación, Daniel Pérez.

Este distanciamiento del concejal alcañizano con su partido llega cuando queda un año para las elecciones municipales y autonómicas en la comunidad. Hasta ahora, el edil ha mantenido buena sintonía con el Partido Socialista de Alcañiz, con el que gobierna junto con Izquierda Unida formando un tripartito atípico ya que en 2019 Cs apoyó mayoritariamente gobiernos del Partido Popular en toda España. Entonces el voto de Lahoz fue clave ya que podía decantar el gobierno hacia la izquierda o la derecha. Finalmente formó gobierno con PSOE e Izquierda Unida aunque también estuvo negociando con el PP.

No obstante, esta última opción era más complicada ya que los números también obligaban a contar con el PAR y en esta ecuación entraban importantes antecedentes. El inicio de Lahoz en política no fue en Ciudadanos. El alcañizano procede de una familia con una larga vinculación con el PAR. Llegó a ser presidente del Comité Local de los aragonesistas un par de años y fue en el noveno puesto en candidatura a las municipales de 2007 que encabezaba Antonio Gasión.

Finalmente Lahoz entró a formar parte del equipo de gobierno como concejal liberado con jornada completa para encargarse de dos delegaciones-Seguridad Ciudadana y Tráfico; y Deportes- por lo que percibe un sueldo neto anual de 24.592 euros. También es consejero de la oposición en la Comarca del Bajo Aragón y percibe retribuciones por asistencia a los plenos y las comisiones.

«Por ahora» el PSOE no lo integrará

Al ser preguntado por una posible integración del concejal en la candidatura socialista a las elecciones de mayo de 2023, el alcalde y candidato a la reelección por el PSOE, Ignacio Urquizu, asegura que «por ahora» no baraja esta opción.

Por su parte, fuentes de la dirección de Ciudadanos en Aragón afirman que no les consta que Lahoz tenga algún recibo impagado ni que haya expresado su disconformidad con el partido. También explican que no le van a pedir explicaciones al concejal alcañizano, que precisamente se queja de falta de comunicación; si éste no les expone ningún problema directamente o no deja de pagar una cantidad más elevada de recibos.