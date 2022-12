El conductor ebrio adelantó en línea continua y chocó con otro coche antes de matar a Luismi, el futbolista del CD Fuentes

Mientras los familiares, los amigos y el CD Fuentes lloran la absurda y trágica muerte de Luismi López, de 23 años, el causante de la misma duerme en la cárcel como presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia grave, otro contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes y por circular con temeridad manifiesta. La titular del Juzgado de Instrucción número 3, ayer en funciones de guardia, ordenó el ingreso en prisión de V. G. H., de 40 años, tras conocer que arrojó sendas tasas 0,78 y 0,75 mg/l de alcohol, dio positivo a las anfetaminas y conducía su Kia Sportage a gran velocidad, de noche y con una niebla intensa.

A esto se suma que, antes del causar el choque mortal contra el turismo del joven futbolista, se había pegado a otro vehículo hasta adelantarlo en línea continua, siguió circulando por el centro de la calzada y trató de adelantar a un BMW al que terminó golpeando en el lateral izquierdo, provocando que este se desplazara y chocara contra el muro derecho de la carretera. A consecuencia de este golpe, el infractor cruzó al carril contrario por el que se aproximaba en sentido opuesto el vehículo de Luismi López.

El joven recibió el impacto directo entre su puerta y la aleta de su turismo. Junto a él viajaba como copiloto el también futbolista Pablo Soláns, que tuvo que hacerse con el control del coche cogiendo el volante y logrando frenar en el arcén y salir del accidente. Según testigos presenciales, Luismi López trató de evitar la colisión girando hacia la derecha, lo que le expuso a recibir de lleno el impacto del vehículo que invadió su calzada. La gravedad de las penas que se le podrían imponer al conductor infractor (hasta 14 años en su límite máximo) y para evitar el riesgo de fuga llevó a la juez a enviarlo a prisión, como pidió la Fiscalía.

«No me lo podía creer»

«Estamos totalmente ‘shockeados’, yo llevo todo el día petrificado», señalaba ayer Jesús Linares, presidente del club. Él estuvo en el entrenamiento del jueves hasta las 21.00, se fue a casa y se echó a dormir a las 22.00, porque madrugaba para ir a trabajar. Dejó el móvil en silencio y, como el accidente fue pasadas las 23.00, hasta por la mañana no se enteró de todo. «No me lo podía creer», señalaba. El CD Fuentes pidió el aplazamiento de su partido de mañana, que le enfrentaba en casa contra el Atlético Teruel. Tanto el club turolense como la Federación han aceptado la petición. «No tenemos cuerpo para nada. Estamos muy jodidos. Siempre piensas que tienes suerte de que no te toque un palo así, pero te puede llegar y ahora mismo estamos hundidos, destrozados», añadió Linares.

David Falcón, segundo entrenador del equipo, salió poco después que Luismi dirección Zaragoza tras el entrenamiento del jueves. El tiempo justo para llegar hasta el lugar del siniestro y ver en directo cómo los médicos cesaban sus maniobras de rehabilitación y certificaban el fallecimiento del chaval. «Estábamos varios jugadores, el entrenador, el preparador físico… Vivir esos coletazos es terrible. Hacía rato que no tenía pulso. Estar allí hasta que llegan los padres, oír los gritos de la madre… Es muy complicado, resuena en mi cabeza todavía», señalaba ayer, aún muy afectado.

La plantilla y el cuerpo técnico no son «capaces de asimilar» lo ocurrido. «No estás preparado para vivir una situación así, no te puedes imaginar que se puedan llevar por delante a una persona de 23 años que tiene toda la vida por vivir», dice Falcón. Por eso, van a buscar un psicólogo que ayude a los compañeros de Luismi a sobrellevar estos momentos. «Nosotros no tenemos herramientas para tratar un asunto así, no sé cómo decir a los chavales que el martes vayan a entrenar», confiesa el segundo entrenador.

En la memoria de todos ellos quedará la alegría de Luismi, «un cielo de chaval», como señala Falcón. «Tenía una sonrisa siempre puesta en la cara, era una bellísima persona», apunta el que era su segundo entrenador. El lateral había tenido una buena trayectoria por el fútbol regional aragonés, tras pasar por equipos como el Montecarlo, el Stadium Casablanca y el Casetas. No obstante, lo que se recuerda de él es que era «una persona muy alegre, siempre de risas y de buen rollo», como señala Jesús Linares, presidente del club.