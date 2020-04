Confinamiento con niños: la solución musical

No es un momento feliz para nadie. Los padres se estrujan el cerebro para entretener a sus hijos pequeños y que el confinamiento sea lo más llevadero posible. La mayoría son asintomáticos frente al coronavirus, pero su rutina es la que más ha cambiado. Ya no hay pelotas en los parques, ni filas en las entradas de los colegios. No se celebran cumpleaños en piscinas de bolas ni llenan salas de cine los sábados.

Su rutina es la que más ha cambiado y, a la vez, es a quien más les cuesta entender qué ocurre. Desde su ventana no pueden ver a ese ‘bicho’ del que todos hablan y que nos ha hecho cerrar las puertas. Aun así, son ellos, los niños, los que todavía consiguen sacarnos una sonrisa. Por eso, seguramente todos estemos de acuerdo en que los niños se merecen un reconocimiento a todo el esfuerzo que están haciendo.

La canción del ‘Todo saldrá bien’

Tras bastantes días sin colegios físicos ni recreos, cada vez es más complicado sacarles de su rutina y los padres se quedan sin ideas. Llega el momento de romper su rutina con una canción personalizada que les ponga a bailar en un segundo.

SINGERFY quiere ayudar a las familias con niños y por eso ha lanzado una campaña en la que regala canciones personalizadas con vídeo, para niños de 2 a 9 años. Con solo un clic los padres podrán sorprender a sus hijos con una canción personalizada con calidad profesional que educa y entretiene al mismo tiempo completamente gratis.

Una canción optimista, con guiños divertidos y educativos esenciales para este momento, recordándoles que se tose en el brazo o la importante de lavarse las manos. Además, la canción viene acompañada de un vídeo donde se muestra la coreografía a seguir, que se envía al correo electrónico para que puedan reproducirla en el ordenador, televisor, tablet…

El tiempo que los padres necesitan

Además de la positividad que transmite la canción, de que el niño disfrutará durante horas aprendiéndose la coreografía y de que la música inundará vuestros días, también los padres encontrarán en ella ese respiro que tanto necesitan o una bonita forma de moverse al unísono toda la familia.

SINGERFY ha querido así sumarse al lema ‘Todo saldrá bien’ que tanto están abanderando los más pequeños de las casas. Aportar la alegría de la música a esos arcoíris que lucen en miles de ventanas de todo el país. Porque con la mirada de un niño, todo se ve de otra manera.

Sobre SINGERFY

SINGERFY es una startup tecnológica zaragozana dedicada al producto digital de las canciones personalizadas y que ha desarrollado una tecnología que permite que cualquiera pueda personalizar una canción con calidad profesional. En 2018, fueron acelerados en Conector Startup Accelerator (de donde han salido startups de éxito como Glovo, Kompyte, Hey Go, Meller, Santafixie…).

Dentro de su enfoque B2C, cuentan con un ecommerce enfocado al regalo que vende canciones tanto en España como en Latam. Su tecnología destinada al B2B permite personalizar miles de canciones a tiempo real, necesario para trabajar con marcas globales como TOUS e Interflora, y que se pueden enviar de forma digital en múltiples plataformas.