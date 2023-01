El Congreso elimina la Declaración de Impacto Ambiental para los proyectos de renovables de más de 50 megavatios

El Congreso de los Diputados ha ratificado en sesión plenaria extraordinaria el Real Decreto Ley 20/2022. Se trata de un decreto aprobado en Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre y que incluye eliminar la hasta ahora necesaria Declaración de Impacto Ambiental -DIA- para los proyectos de construcción de centrales eólicas y solares cuya potencia sea de 50 megavatios o más. De este modo, el Real Decreto contempla que los proyectos de energías renovables se someterán a un nuevo procedimiento denominado de ‘afección ambiental’. Esta afección ambiental se obtiene mediante documentación que elabora el mismo promotor. Además la administración deberá resolver en 10 días cada uno de los proyectos presentados, a diferencia de la situación vigente hasta ahora, en la que la evaluación se alargaba varios meses.

Si la administración no contesta en esos 10 días, el informe se entiende favorable. Es decir, los proyectos tendrán informe favorable en base a un documento redactado por el mismo promotor, sobre el que la administración ni siquiera se habrá pronunciado. Proyectos menores de 50 megavatios sí estarán sujetos a evaluación ambiental. Por su parte, proyectos de instalación eólica o fotovoltaica, independientemente de su extensión, dejarán de estar sujetos a evaluación ambiental. Dos proyectos iguales, tendrán distinta tramitación según la Comunidad Autónoma que lo tramite, y si decide aplicar este precepto o no. Asimismo, como han denunciado algunas entidades, el Real Decreto-Ley no contempla la participación ciudadana. Al suprimirse este proceso de participación pública las entidades no podrán conocer los expedientes y formular las alegaciones.

El Real Decreto Ley ha sido aprobado con el voto favorable de los partidos de Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) así como por el resto de fuerzas políticas con las que el ejecutivo de Pedro Sánchez ha llegado a acuerdos durante esta legislatura. El PP, Vox y Ciudadanos se han abstenido. El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha votado en contra, así como varios diputados del Grupo Mixto. Lo cierto es que el asunto referente a las renovables -artículos 22 y 23 del decreto- ha compartido Real Decreto junto con otras medidas bien distintas como la bajada del IVA en algunos productos, bonificaciones en el transporte público, novedades en materia de desahucios y estaba dentro de un proyecto aprobado el 27 de diciembre en consejo de ministros junto a las medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad.

La votación «era una trampa»

Precisamente desde Teruel Existe han manifestado que la votación se planteaba como una «trampa» dado que se mezclaban temas muy diversos, algunos de los cuales se apoyan. Desde el atril, Guitarte ha pedido la retirada de los artículos 22 y 23 que, ha explicado, «culminan la sucesión de anteriores decretos que ya contenían una desregulación de la normativa para ubicación de centrales de renovables que arrasarán el territorio de la España vaciada». En este decreto no ponen ningún límite, excluyendo solo las zonas de la Red Natura 2000, cuando en el anterior tras la negociación con Teruel Existe el proceso exprés se limitaba a las zonas de baja sensibilidad del mapa de «zonificación ambiental» del Miteco para la implantación de renovables, y con proceso de alegaciones y publicación en el BOE.

El diputado turolense ha argumentado que la propuesta del Gobierno se salta sin justificación el reciente reglamento europeo que dicen cumplir, ya que no hay zonas específicas previas ni evaluación ambiental estratégica, y se saltan también la fase de información de la evaluación ambiental. Ha denunciado que así «no ordenan el territorio ni protegen el paisaje, y facilitan la transformación de suelo rústico en industrial, lo que supondrá llenar de grandes centrales y líneas de alta tensión el territorio y abrir el camino a una burbuja de renovables a costa del medio rural de Teruel, Aragón y la España vaciada donde el suelo, y precisamente es por eso, es barato, hay poca gente y la capacidad de presión ciudadana es muy baja».

Ha añadido que con este modelo de transición energética reiteran el olvido sobre la transferencia que había que hacer de beneficios de la transición energética a las comunidades locales y también el impulso a la generación distribuida. Como consecuencia, ha reprochado Guitarte, «hay y habrá aún más una España próspera y otra España a la que se sacrifica en beneficio de la anterior. No estamos de acuerdo y por eso votaremos». Por último, ha emplazado a todos los diputados de los diferentes grupos políticos del Congreso, representantes de las provincias de las zonas más despobladas, a oponerse al Real Decreto.

Desde Teruel Existe denuncian que hasta los fondos de inversión extranjeros están viendo la España vaciada como un «territorio a expoliar sin límite«, con mayor permisividad ambiental y administrativa para megaproyectos eólicos y fotovoltaicos, y en el que pueden obtener mayores beneficios que en otros países europeos en los que un 25% o un 30% de los beneficios son para el territorio. Lamentan que esto «no es una transición ecológica ni justa, sino un inmenso negocio mundial», y consideran que «el Gobierno está vendiendo a precio de saldo todo su medio rural sin respetar nada, con el beneficio de grandes empresas ajenas al territorio y fondos de inversión».

«Es delirante y anticonstitucional»

Por su parte, desde la Plataforma en favor de los Paisajes de Teruel han manifestado que el Real Decreto 20/2022 no se ajusta a las normativas europeas. A su juicio, vulnera el Convenio de Aarhus de participación ciudadana y, denuncian, priva incluso a las principales entidades ecologistas de la posibilidad de conocer los expedientes y formular alegaciones. La aprobación del Reglamento europeo 2022/2577 del pasado 22 de diciembre, precisamente establece la necesidad previa de una zonificación y de una evaluación medioambiental estratégica. «Para hacer un pozo en una finca o ampliar una explotación ganadera se necesita la DIA. Pero para un proyecto como el que se plantea en el Matarraña con decenas de torres de 200 metros, no. Es delirante y es anticonstitucional», ha afirmado el portavoz de la Plataforma, Javier Oquendo. Desde la Plataforma han añadido que «la desprotección ambiental, la inseguridad jurídica y el agravio comparativo están servidos».

Previamente a la votación, representantes de 451 entidades ciudadanas de todas las comunidades autónomas, agrupadas entorno al movimiento macrorenovablesNO.org, han acudido a la escalera

del Congreso a expresar su negativa a estos artículos y entregar un documento conjunto a todos los diputados. De este modo el Real Decreto Ley está ya en vigor. Sin embargo a lo largo de la tramitación de la Ley se pueden presentar enmiendas.