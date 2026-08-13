Conoce las historias de las protagonistas de las fiestas de Caspe

Las fiestas patronales son una de las fechas más señaladas para los vecinos de cualquier localidad, pero adquieren todavía más importancia para quienes, durante cinco días, tendrán la responsabilidad de representar a su municipio, como ocurre en Caspe.

Cada protagonista afronta esta experiencia de una manera distinta, aunque entre las emociones previas se repiten especialmente los nervios y la ilusión. Unas sensaciones que ya se dejan notar en casa y entre los allegados más cercanos.

Marta Sola Poblador: A.C.R Peña Sk’ndalo «Es el 40 aniversario de la peña y me hace mucha ilusión poder representarla» Marta Sola Poblador ha crecido vinculada a la Peña Sk’andolo de la que forman parte sus padres. De pequeña compartía los días de fiesta con los numerosos niños que acudían entonces a la peña y participaba en actividades como el piñuelo. Con el paso de los años ha mantenido esa relación, de hecho continúa asistiendo a las cenas y comidas y colaborando en las propuestas que organizan. Esta edición será especialmente significativa para ella porque la peña celebra su 40 aniversario.

Ainhoa Rabinad Buisán: Asociación Rondalla Caspolina «La ofrenda es mi acto favorito. Este año mi padre y mi hermano se vestirán junto a mi madre y yo» La jota ha acompañado a Ainhoa desde pequeña. Empezó en la Rondalla Caspolina de la mano de su madre, que también «lleva toda la vida vinculada a la agrupación» y ahora sigue bailando.

Fue dama a los diez años y recuerda aquella etapa como «una experiencia muy bonita» que le permitió disfrutar mucho de las fiestas. Su abuela vuelve a tener un papel importante en los preparativos y está confeccionando nuevos trajes para la ofrenda. Esta vez será aún más especial porque el padre y el hermano también se vestirán, al igual que su madre.

Edurne Valero Fernández: Asociación San Cristóbal «Es el verano de nuestros 18 años y quiero estar ahí para vivir las fiestas de otra manera» Edurne Valero Fernández llega a las fiestas de agosto con algo de experiencia, ya que hace tres semanas fue reina de San Cristóbal a dos de sus amigas. Las tres disfrutaron de unos días «increíbles» y esos días le sirvieron para prepararse para las fiestas de agosto.

No piensa perderse las vaquillas ni los toros de fuego, que corre desde pequeña, primero de la mano de su padre y, durante los últimos años, siguiéndolos por las calles. También descubrirá actos nuevos porque su objetivo es aprovechar estas fiestas al máximo e que el próximo curso cada una se marche a Zaragoza.

Daniela Lluné Guarc: Asociación San Roque «Lo llevo con muchos nervios, pero también ilusión. Seré la primera dama de mi familia» Daniela Llune afronta estas fiestas de una forma especial como dama de la Asociación de San Roque. Su vinculación con la entidad viene de su tía, que forma parte de ella y fue quien le propuso dar el paso.

Para los actos cuenta con un traje de baturra que ya tenía, otro heredado de su madre. Las carrozas son el momento que espera con más ganas porque le permiten ver «a todo el pueblo». Además, estas patronales serán además unas fiestas diferentes para Daniela, ya que próximamente se trasladará a Zaragoza para estudiar estética. «Siempre me ha gustado mucho», confiesa.

Sabina Altadill Baile: Asociación Agricultores y Ganaderos «Desde pequeña he ido al campo con mi padre y mi abuelo y es bonito poder representarlos» El padre y abuelo de Susana Altadill son agricultores por lo que desde pequeña los ha acompañado y ha vivido esta profesión muy de cerca. Además, su hermana ya representó a la misma asociación hace cuatro años y ahora Sabina afronta la oportunidad con ilusión: «Yo quería serlo y no la podía dejar de aprovechar», confiesa.

Espera especialmente la presentación, de mañana y, aunque ya tiene experiencia porque fue dama de pequeña con la Rondalla Caspolina, las ganas por estos días no le faltan. «Mi hermana ya me ha dicho que serán las mejores fiestas de vida».

Estela Vicente Nevado: Club Datchball «Quiero que todo el mundo disfrute y se lo pase en grande. Es toda una alegría» Estela Vicente Nevado lleva alrededor de diez años vinculada al datchball y ahora afronta «con mucha alegría» la oportunidad de representarlo. No será la primera vez que viva las fiestas desde este papel, ya que de pequeña salió en representación de la Asociación de Agricultores.Para estos días cuenta con trajes de baturra heredados de sus abuelos y de otros familiares y espera el comienzo de las celebraciones «con mucha ilusión y muchas ganas». Uno de los momentos que más le apetece vivir es el chupinazo desde el balcón. «Quiero que todos disfruten mucho y se lo pasen bien».

Elena Montañés Estalló: Asociación Histórica Vestimentum «Es un orgullo ser la primera persona que represente a Histórica Vestimentum» Elena Montañés será la primera dama de fiestas de Histórica Vestimentum, una asociación con la que colabora desde hace varios años. Ha participado en distintos actos vestida con indumentaria tradicional aragonesa y, desde hace dos años, forma parte de la recreación del Compromiso como regidora. Aunque reconoce que existen «momentos de tensión», le hace mucha ilusión trabajar desde dentro y comprobar cómo funciona toda la organización. Después de participar con la asociación durante las fiestas anteriores, este año decidieron «oficializarlo» y dar el paso de contar con una representante.

Lara Lahoz Francín: PEÑA LA OFICINA «En la carroza me sentiré como una reina, tirando caramelos a todos los vecinos» En la peña La Oficina Lara ha compartido comidas y cenas con sus amigos y disfruta especialmente cuando llega el momento de sacar los toros de fuego. Es la peña de su tía y cumplieron el año pasado 35 años de historia y siempre son los encargados de sacar los toros de fuego. En su caso, Lara recuerda como de pequeña tenía que conformarse con observar cómo los sacaban, pero asegura que se imagina llevando. «Ya he encendido un cohete y un manso».

Para estos días cuenta con la ayuda toda la familia y de especialmente su madre y abuela, quien se encarga de coserle los trajes. La caspolina espera con muchas ganas la carroza porque confiesa «se sentirá como una reina».

Berta Cerdán Cortés: PEÑA LA SECTA «Quiero ver desde el balcón del ayuntamiento a todas las peñas celebrando el chupinazo» Fue su madre quien le dio la noticia de que iba a ser la encargada de representar a la peña La Secta. Ella forma parte desde que nació y no le pudo hacer más ilusión. «Recuerdo los sábados y domingos que pasábamos juntos en la calle haciendo actividades y disfrutando mucho», explica. A pocos días del comienzo de las fiestas reconoce que está «un poco nerviosa» porque según explica «nunca ha tenido tanto protagonismo». De estas patronales uno de los momentos que más esperas será subir por primera vez al balcón para el chupinazo y poder ver desde allí a todas las peñas celebrando las fiestas.

Alicia Giménez Alcañiz: Club Deportivo Caspe «Cuando juega el Caspe, llego con mi familia cinco horas antes para preparar todo. Me encanta» Alicia Giménez Alcañiz representa a la cantera y el deporte inclusivo del Club Deportivo Caspe, una entidad a la que está muy vinculada porque su padre forma parte de la directiva. Siempre le ha gustado acudir a los partidos y explica que, cuando el equipo juega en casa, llegan al campo cinco horas antes para preparar todo. «Es muy emocionante», asegura.Su acto favorito son las carrozas porque puede ver «diferentes temáticas». Alicia lleva años disfrutando del desfile y el pasado participó junto a la Asociación de la Mujer Caspolina con una propuesta relacionada con el orgullo.

Elena Gómez Catalán: Rondalla Compromiso de Caspe «Nil Moliner es uno de mis cantantes favoritos. Tengo muchas ganas de escucharlo» Erena Gómez Catalán baila la jota desde que tiene cinco años. Comenzó porque su hermana ya iba y como le gustaba, decidió seguir sus pasos. «Nos lo pasamos súper bien», asegura.

Para estas fiestas ya tiene preparada toda la ropa con la ayuda de sus padres y únicamente le falta encontrar los zapatos. A Elena si le preguntan por su acto más esperado lo tiene claro: el concierto de Nil Moliner. «Es uno de mis cantes favoritos», confiesa. A quienes todavía dudan si acercarse a Caspe les anima a hacerlo: «Que vengan, que están muy chulas».

Manuela Fillola Pascual: Club Deportivo Caspe «Me encanta ver los partidos con toda mi familia. Poder representar al club es ilusionante» Manuela Fillola Pascual representa estas fiestas al Club Deportivo Caspe, un club con el que mantiene una estrecha vinculación familiar. Su padre es el presidente del y su hermano juega al fútbol y a ella le gusta especialmente disfrutar de este deporte como espectadora. «Me divierto mucho viendo los partidos», asegura. Fue precisamente su padre quien le propuso representar al club, una noticia que recibió «súper bien» porque el fútbol es un deporte que le gusta y le hace «mucha ilusión».

Julia Fernández Bret: Asociación Mujer Caspolina «Mi abuela es de la Asociación de la Mujer Caspolina. Van a ser para mi familia unas fiestas inolvidables» Aunque vive en Zaragoza junto a sus padres, su madre es de Caspe y en la Ciudad del Compromiso residen sus abuelos, tíos y primos. Su abuela forma parte de la Asociación Mujer Caspolina, entidad que representará este año Julia Fernández.

Además de las carrozas, a Julia le gusta ver los toros de fuego, aunque prefiere hacerlo desde lejos porque «las chispas le dan un poco de miedo». No obstante, no puede tener más ganas de este sábado. «Va a ser un acto que me va a encantar», adelanta.