Conoce todas las listas electorales del Bajo Aragón Histórico para el 28-M

El 70% de los alcaldes del Bajo Aragón Histórico optan a revalidar su mandato en las próximas elecciones locales del 28 de mayo. La configuración de las candidaturas no ha sido nada fácil para los partidos y la despoblación, el envejecimiento, la desafección política y las complicaciones y sinsabores de la política local han hecho mella.
Las juntas electorales publicaron el martes 2 de mayo las candidaturas definitivas en las que se oficializó el adiós a la política o el paso atrás de muchos alcaldes históricos y también las candidaturas que se han caído del listado definitivo. Hay partidos que en la presentación provisional abrieron listas con una persona con la intención de completarlas durante el periodo de modificaciones pero finalmente no han encontrado candidatos suficientes. Incluso en los grandes municipios faltan suplentes en algunas listas.
El partido con más candidaturas es el PP, que estará presente en las papeletas de 68 de los 75 municipios del Bajo Aragón Histórico; seguido del PSOE, con 67 candidaturas. Le sigue el PAR con 45 listas. Teruel Existe y VOX han irrumpido con fuerza en las elecciones locales con 26 y 13 candidaturas respectivamente. CHA ha registrado nueve y Ganar-IU, ocho. Podemos solo ha conseguido estar en tres municipios y Ciudadanos-Tú Aragón, en dos. El Partido Comunista de los pueblos de España, una escisión de una escisión del Partido Comunista, se presenta en Alcañiz y han surgido cuatro agrupaciones locales, Somos Caspe, Portillenses, Massalió Viu y Por Molinos; y desaparece Unidos por Allepuz.
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ALCAÑIZ
AGUAVIVA
■ VOX (VOX)
1. GEMMA CARMEN MARINE RUBIO
2. MANUEL BORRAZ BALAGUER
3. LEANDRO JOSÉ TORRES BEANATO
4. NAIM MARTÍNEZ MARINÉ
5. ANA MUÑOZ GUTIÉRREZ
6. JULIÁN GALAR VICASTILLO
7. MARIANO JOSÉ BUENO CORTÉS
■ GANAR AGUAVIVA
1. AITOR CLEMENTE GUILLÉN
2. MIGUEL ÁNGEL MARGELÍ MONFIL
3. MERCEDES MARGELÍ ARTIGAS
4. LIDIA SAN BENITO MIR
5. SERGIO MESA MONFIL
6. ISABEL MINGUILLÓN MARTÍN
7. MARÍA MAGDALENA CARCELLER MARGELÍ
SUPLENTES
1. ALEXANDRA MARÍA SOIT
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. LIDIA CORMA LOZANO
2. MARÍA ÁNGELES SORRIBAS RABAZA
3. MERITXELL PAJARES RAMÍREZ
4. RAFAEL CERVERA MARGELÍ
5. JUAN PABLO VIDAL CIPRÉS
6. EMILIANO MONTERDE SEGURA
7. SANDRA MARGELÍ GINER
SUPLENTES
1. CONSTANTIN TENTA
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARIANO JESÚS MARGELÍ SERRANO
2. ANTONIO ESPADA SOROLLA
3. ESTHER BORRAZ DE ANTA
4. DAVID SORRIBAS LÓPEZ
5. RAÚL PAJARES TENA
6. JUDITH ALIABELLA MILIÁN
7. RODOLFO LAVILLA ALTABELLA
SUPLENTES
1. EVA MARÍA MANERO ARILLA
ALBALATE DEL ARZOBISPO
■ VOX (VOX)
1. JUAN MANUEL PASTOR CIÉRCOLES
2. JOSÉ CARLOS ARÉVALO RODRÍGUEZ
3. HÉCTOR BIELSA BRINQUIS
4. CRISTINA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
5. VÍCTOR MALO SANZ
6. NEFTALÍ ALZUETA MANZANERO
7. JAVIER BERMEJO SÁNCHEZ
8. MARÍA ISABEL GÓMEZ FERRANDIS
9. MARÍA VERÓNICA PÉREZ CORTÉS
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. CELIA TRULLÉN CARBÓ
2. MARÍA SONIA GRACIA AYUDA
3. CARLOS ABAD TRULLÉN (INDEPENDIENTE)
4. MARÍA VICTORIA GÓMEZ TELLO
5. MANUEL ENRIQUE BARCELÓ CASORRÁN (INDEPENDIENTE)
6. ANTONIO CONEJO PEDROSA
7. DAVID GRAO AYUDA (INDEPENDIENTE)
8. SERGIO BERNAD LOSCOS
9. ALEJANDRO ESCOSA TELLO (INDEPENDIENTE)
SUPLENTES
1. MARIANO PASTOR BERNAD
2. ELENA CONEJO CARBÓ
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. ISABEL ARNAS ANDREU
2. JORGE ÁLVARO ELÍAS CABELLO
3. ANA VANESA PEQUERUL LASMARÍAS
4. JUAN LUIS BERNAD MINGUILLÓN
5. DAVID CORTÉS ESTEBAN
6. LAURA VELILLA GASCO
7. JORGE ANTONIO IGLESIAS GINER
8. MARÍA ELENA GASCO SABORIDO
9. MARÍA GASCO SALAS
SUPLENTES
1. ESTER PELLICERO ANDREU
2. MARIANO ANTONIO ANDREU TRULLÉN
3. LORENA PINA MOLI
ALCAÑIZ
■ PODEMOS-ALIANZA VERDE (PODEMOS-AV)
1. MARÍA PILAR (MARTA) PRADES ALQUÉZAR
2. JORGE TABUENCA GÓMEZ
3. MARÍA BLANCA GRIMAL MONZÓN
4. FRANCISCO JAVIER JAÉN BAYARTE
5. ANAÍS ORCAL TOMÁS
6. JOSÉ ANTONIO BENAVENTE SERRANO
7. OLGA MARÍA MONTAÑÉS VILORIA
9. ÁLVARO LOMBARTE LOMBARTE
10. ARÁNZAZU PRIETO ROZAS
11. SAID AZYANE LAFDI
12. JUANA RUIZ BLÁZQUEZ
13. MIGUEL ÁNGEL PARDO BAEZA
14. CLARA ISABEL MARTÍNEZ LASTRA
15. MARÍA ROSARIO YEBRAS CASADO
16. PEDRO JOSÉ CLAVERO MILIÁN
17. ASTERIA ALTAGRACIA DÍAZ SANTIAGO
18. JUAN ANTONIO SERRANO A|BERO
SUPLENTES
1. SUSANNA CAPSETA RIBAS
2. DANIEL PERIZ \/IZCARRA
3. MARTA ISABEL MONTERDE SÁNCHEZ
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. MIGUEL ÁNGEL ESTEVAN SERRANO
2. ANA ISABEL FERNÁNDEZ ROMERO
3. EDUARDO ORRIOS SENLI (INDEPENDIENTE)
4. MARTA ALQUÉZAR FERNÁNDEZ
5. JAVIER CLIMENT SORIANO
6. MARÍA BELÉN ADÁN MORRAJA
7. JESÚS MANUEL GAN GÁLVEZ (INDEPENDIENTE)
8. ANA MARÍA BARRABINO SANGÜESA
9. BEATRIZ ALTABA SANZ (INDEPENDIENTE)
10. JOAQUÍN ALQUÉZAR QUÍLEZ
11. ANDREA PORTOLÉS FOJACO
12. JAVIER VELILLA PEDRÓS
13. RALUCA GABRIELA TAPALAGA MAEREAN
14. CARLOS NAVARRO CASTELLANOS
15. ÁNGEL JAVIER ESPÉS ESPALLARGAS
16. MARÍA SIRA TELMO HUESO
17. IGNACIO CARBÓ ESPINOSA
SUPLENTES
1. CLAUDIA CELESTE CIORDAS
2. RAÚL ABRIL ADÁN
3. MARÍA SARA VALLES CASES
4. JAVIER LAHOZ LOP
5. MARÍA GISELA BARRIO LUNA
■ PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. FRANCISCO JAVIER CASTRO PORTOLÉS
2. SERGIO CASES ARNAS
3. DIEGO HERRERO ROVIRA
4. CELIA ANTÓN SALVADOR
5. SANDRA SÁNCHEZ ATRIAN
6. JAVIER ANTÓN SALVADOR
7. ADRIÁ RUIZ ROSSELLO
8. LUIS EDUARDO CHISCUET ESPINOSA
9. CELIA RIBA POLO
10. YUI ARGÜELLO PADÍAL
11. BADR AIT LAMQADE M ZAHIRI
12. SAMUEL JOSÉ PÉREZ ALONSO
13. ULISES FERREIRA GONCALVES
14. SARAY JIMÉNEZ GONZÁLEZ
15. MARÍA LUISA DE LA TORRE ACOSTA
16. MIGUEL ALBORS IRURETAGOYENA
17. SOLEDAD MARÍA INMACULADA PORTOLÉS ESPALLARGAS
SUPLENTES
1. AITOR SILOCHI ESARA
2. FRANCISCO JA\/IER DEMETRIO CASTRO CABALLERO
3. MARINA QUETGLAS SUAU
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. IGNACIO URQUIZU SANCHO
2. IRENE QUINTANA MORAL
3. FRANCISCO JAVIER BAIGORRI NAVARRO
4. JORGE ABRIL AZNAR
5. ANA BELÉN ANDREU MARTÍNEZ (INDEPENDIENTE)
6. JORGE MARTÍNEZ ALCÓN
7. ÁNGELA LARA GARRIDO
8. CRISTIAN PETRU UTU (INDEPENDIENTE)
9. CARMEN PILAR MIR LLOMBART
10. ALBERTO QUÍLEZ ROBRES (LNDEPENDIENTE)
11. SARA JIMÉNEZ ALONSO
12. DARIO ANDREU MARTÍN
13. MARÍA PILAR MORAGREGA ROCH
14. JOSÉ MARÍA ANDREU ARIÑO
15. MERCEDES ZAGALA PÉREZ
16. RAMÓN PANADÉS ANDRÉS
17. MARÍA PILAR ALFRANCA VALLÉS
■ VOX (VOX)
1. CARLOS JAVIER ANDREU SANZ
2. ANTONIO MUNIESA ARMENGOD
3. MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ PELLICER
4. AINARA GÓMEZ GALAR
5. ÁNGEL DELGADO SANGÜESA
6. EMILIO ÁNGEL VILLA CEBALLOS MOLINOS
7. ANA CARMEN RUBIO MORALES
8. IVAN LÓPEZ ESCORIHUELA
9. YURENA BELTRAN GONZÁLEZ
10. SEBASTIÁN JAVIER ESPINAR ALMIRÓN
11. JESÚS LAORDEN MATEO
12. MARÍA PILAR GALAR GARCÍA
13. ANA ISABEL CHICO CANDIAL
14. ALICIA SANJUAN CALEJERO
15. EL MUSTAPHA EL AYAR BOUAZYZ
16. OLEGARIO SAEZ CARBALLO
17. MARÍA ARANTZAZU D‘HARCOURT BAULUZ
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. RAMIRO DOMÍNGUEZ BUJEDA (LNDEPENDIENTE)
2. PILAR ROMERO VILLALBA (INDEPENDIENTE)
3. DANIEL GIL GONI (LNDEPENDIENTE)
4. ÁNGELA PALACIO MILLÁN (INDEPENDIENTE)
5. JOSÉ ANTONIO ALEJOS ROMANOS (INDEPENDIENTE)
6. ALEXANDRA-ALINA FILIPAS (INDEPENDIENTE)
7. ROSA MARÍA ALISTE LAHOZ (INDEPENDIENTE)
8. CARLOS QUÍLEZ ANDREU (LNDEPENDIENTE)
9. GONZALO CEPERUELO PAMPLONA (LNDEPENDIENTE)
10. JEANINA FLORENTINA LUPU PETICA (LNDEPENDIENTE)
11. ÁNGEL FRANCISCO GUIU LARA (LNDEPENDIENTE)
12. PEDRO MEMBRADO FERRER (LNDEPENDIENTE)
13. MARÍA DEL CARMEN CALDÚ AGUD
14. JOSÉ PALACIOS CARLES (LNDEPENDIENTE)
15. MARÍA MERCEDES CASTAÑO NAVARRO (INDEPENDIENTE)
16. CRISTIAN TAMAS (LNDEPENDIENTE)
17. EDUARDO SANTIAGO LÓPEZ AZNAR
■ TERUEL EXISTE-COALICIÓN EXISTE (EXISTE)
1. JOAQUÍN VICENTE EGEA SERRANO
2. ELENA RODA COSTEA
3. DAVID IBÁÑEZ ALONSO
4. MIRYAM MORENO FÉLEZ
5. ANTONIO FANTO\/A GRACIA
6. MARÍA ÁNGELES LAHOZ FRANCO
7. LUIS MIGUEL BARBERÁN MAS
8. JESÚS ALBERTO CATALÁN SAENZ
9. NADINE FERNÁNDEZ VILAR
10. JORGE SANTAFÉ VALERO
11. VIRGINIA GARCÍA BAYOD
12. MARÍA JOAQUINA NAVAJAS TWOSE
13. JUAN CARLOS GARCÍA SAEZ
14. IGNACIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
15. MARÍA ÁNGELES OSED LASALA
16. ANTONIO SAZ BASELGA (INDEPENDIENTE)
17. SUSANA MOLINOS BOSQUE
■ IZQUIERDA UNIDA (GANAR) (I.U.)
1. MARÍA MILIÁN SAN NICOLÁS
2. EDUARDO GARCÍA VÁZQUEZ
3. LILIANA BENITO MARQUÉS
4. RAÚL ANDREU TENA
5. EMMA MARÍA ABÓS PANZANO
6. JOSÉ IGNACIO IGLESIAS AGUADO
7. MARÍA LUISA FOMBUENA SÁNCHEZ
8. BALBINO SASTRE PÉREZ-CEJUELA
9. MARÍA PILAR BERNAL GARCÍA
10. LUIS SEGURA MARTÍNEZ
11. MARÍA ISABEL MARTÍNEZ MORER
12. RAÚL MARTÍ SUÑÉN
13. INMACULADA BARCO GRACIA
14. JAVIER SALVADOR LANGA
15. MARÍA MERCEDES ROYO LAFOZ
16. DESIDERIO GARCÍA PASTOR
17. AMOR PASCUAL CARCELLER
SUPLENTES
1. MIGUEL ÁNGEL GRACIA SANTOS
2. MARÍA PILAR \/IÑUALES CATÓN
3. ALFREDO SOLDE\/ILLA NASARRE
4. MARÍA PILAR GUERRERO VÍLCHEZ
5. ÁNGEL LOSANTOS MARTÍ
ALCORISA
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. LUIS VICENTE PERALTA GUILLÉN
2. ROMINA FORMENTO QUEROL
3. OSCAR LIBRADO MILLÁN
4. MARÍA TELLO TELLO
5. LAURA HERNÁNDEZ GRACIA
6. JOSÉ ANTONIO VIDAL ASENSIO
7. INMACULADA RUBIRA PRATS
8. ELISEO SANCHO ARAGÓN
9. SONIA MARTÍN OLIETE
10. JAVIER MARTÍNEZ BONO
11. LAURA PERALTA FLECHA
SUPLENTES
1. MARÍA CARMEN SESÉ SORROSAL
2. MARÍA NELIA BELENGUER BUJ
3. MIGUEL CARCEDO GARCÍA
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. MIGUEL IRANZO HERNÁNDEZ
2. SILVIA CASAS FOZ
3. RAQUEL EGEA ESPADA
4. CARLOS YEGUAS INSA
5. MIGUEL ÁNGEL FÉLEZ AZNAR (INDEPENDIENTE)
6. DAVID BAUTISTA EDO
7. ANA BELÉN MARRUPE CALDERÓN
8. NIKOLA TERESA OGEREK SOKOL
9. RAQUEL AYORA PORCAR
10. ANDRÉS RUBIRA PRATS
11. MARÍA PILAR GARCÍA NUEZ
SUPLENTES
1. CRISTIAN APAHIDEANU
■ VOX (VOX)
1. ÁNGEL GÓMEZ MARISCAL
2. FELIX GÓMEZ MARISCAL
3. ERNESTO RAMOS ARCA
4. MARÍA ISABEL ALAIZA CALAVIA
5. ANA MARÍA CALVETE RAMA
6. JUAN LORENZO MATEO HERRANDO
7. ENRIQUE MARCELINO JESÚS CIVERA BUN
8. CARLOS PRADILLA LANAU
9. MARÍA PILAR PAMPLONA ANGOS
10. MARÍA TERESA LLORENS CAMPOS
11. MARINA IBÁÑEZ LOZANO
■ TERUEL EXISTE-COALICIÓN EXISTE (EXISTE)
1. GERARDO VILLARROYA CASTAÑER
2. NEREA SALUEÑA MILLÁN
3. ANTONIO GASPAR BLASCO
4. MARÍA ÁNGELES ALLOZA ESPALLARGAS
5. MANUEL CIRUGEDA FRANCO
6. MÓNICA BENEDÍ BECERRA
7. JOSÉ MANUEL LÓPEZ LÓPEZ
8. NAYLA HERRÁN GRACIA
9. SABINO JUAN DEL RÍO LÓPEZ
10. MIRIAM GRACIA MARTÍNEZ
11. MARÍA JOSÉ LAHOZ IZQUIERDO
■ CHUNTA ARAGONESISTA (CHA)
1. JOAQUÍN PERALTA GINER
2. CARMEN AÑÓN ESPALLARGAS
3. DAVID GRACIA TEMPRADO
4. ANA CRISTINA GÓMEZ SESEN
5. LUIS ENRIQUE ESPALLARGAS SÁNCHEZ
6. ROSA MARIBEL AZABACHE RUIZ
7. FRANCISCO ESPADA PÉREZ
8. NATALIA AURORA GIMENO GASCÓN
9. ARMANDO PÉREZ DECORS
10. INMACULADA CONCEPCION DE PAULA BERNUZ
11. DAVID EDUARDO COVARRUBIAS ORTA
SUPLENTES
1. ÁNGEL JAVIER HERNÁNDEZ SESÉ
■ GANAR ALCORISA-IU (GA:IU)
1. DANIEL PALOMO ESPALLARGAS
2. MARÍA JOSÉ MORENO NAVAL
3. JORGE MARTÍN MARTÍN
4. DEBORA GUTIÉRREZ FORMENTO
5. EMILIANO GARRIDO RUBIO
6. FRANCISCA ESCUDERO FERNANDEZ
7. DARÍO SANZ LECINA
8. BEATRIZ ALQUÉZAR CARRERAS
9. CARLOS FORMENTO GUISADO
10. ELISA MARTÍN SEHLDRA
11. ALBERTO MOLINA COLOMER
SUPLENTES
1. ZILIA DEL CARMEN PÉREZ COLOMER
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. ARÁNZAZU BARRACHINA GARCÍA
2. FRANCISCO FLORENCIO ROSELLO RILLO
3. JOSÉ MARÍA IRIS SANCHO
4. LAURA GONZÁLEZ ESPALLARGAS
5. DARCLE ASENSIO FORMENTO
6. IVÁN FÉLEZ GINÉS
7. MARÍA CONCEPCION FÉLEZ GARCÍA
8. MANUEL GUCENAS LARBI
9. MIRIAM LISBONA GARCÍA
10. PASCUAL GINER VILLANOVA
11. MARÍA YOLANDA BERRÓN NUEZ
ALLOZA
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. CARLOS CORTÉS GIMENO
2. ANA MARÍA SÁNCHEZ BESPÍN
3. GREGORIO LORÉN ZAERA
4. MANUEL ANTONIO ROYO BLASCO
5. JOAQUÍN ARANDA LORENZ
6. MONTSERRAT RUIZ GÓMEZ
7. MANUEL MINGUILLÓN ARTAL
■ TERUEL EXISTE- COALICIÓN EXISTE (EXISTE)
1. ANTONIO GARAY BAETA (INDEPENDIENTE)
2. JOSÉ LOSCOS GARCÍA (INDEPENDIENTE)
3. MARÍA REYES ESCUÍN MUNIESA (INDEPENDIENTE)
4. ALEJANDRO PALOMAR ARANDA (LNDEPENDIENTE)
5. ANTONIO ARRANZ CASADO (INDEPENDIENTE)
6. JOSÉ MANUEL PALOMAR ANDRÉS (INDEPENDIENTE)
7. MARÍA JOSÉ ARANDA GARCÉS (INDEPENDIENTE)
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. VICENTE FRANCO GARCÉS
2. ALEJANDRA LORENZ MAÑAS
3. RAFAEL MARTÍN RUIZ
4. JUAN ANTONIO MORATO ARIÑO
5. SERGIO PORTOLÉS YEGUAS
6. SERGIO LUNA HERNÁN
7. RAFAEL EDUARDO ARANDA MARTÍN
SUPLENTES
1. ABEL ADRIANO PINAC LAZARO
2. MIGUEL ARANDA MARTÍN
3. FLORINDA OLLETA CUARTERO
4. RAFAEL ALFONSO LECINA
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. MARTA SANCHO BLASCO
2. MANUEL ROLDÁN SANCHO
3. JAVIER ZAERA ALQUÉZAR
4. GABRIEL GAZULLA BESPÍN
5. MARÍA PILAR ÁLVARO FÉLEZ
6. BERTA MARTÍN OLIETE
7. ERIKA FERNANDEZ IGLESIAS
SUPLENTES
1. RAQUEL FÉLEZ MARTÍN
2. RAMÓN GALVE DOLZ
ANDORRA
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. SILVIA QUÍLEZ ORDÓÑEZ
2. CARLOS ALBERTO TORRES GARCÍA
3. MARÍA ESTIBALIZ AGUILAR CIÉRCOLES
4. MIGUEL ÁNGEL DELGADO MONTAÑÉS
5. IRENE PILAR MONZÓN ALMOLDA
6. ALEJANDRO MIR HERRANDO
7. PATRICIA LORENTE SORIANO
8. CRISTIAN CALLEJAS BRETONES
9. BARBARA MARÍA CUERVA PORTERO
10. JOSÉ CARLOS LAGUARDA AMBROS
11. FRANCISCO CAPAPE ALQUÉZAR
12. ÁNGEL ESCORIHUELA MILLÁN
13. MARÍA PILAR BORRAZ MIR
SUPLENTES
1. MARÍA SAGRARIO BIELSA ABELLÁN
2. MANUEL SAURAS AMELA
■ PODEMOS-ALIANZA VERDE (PODEMOS-AV)
1. MARÍA ÁNGELES MANZANO SÁNCHEZ-VAQUERIZO
2. MARÍA MANUELA BLASCO BIELSA
3. JOSÉ MARÍA VERDE PORTERO
4. MARGARITA PORTERO FUENTES
5. JOSÉ MEDINA PRATS
6. MARÍA MARZO MANZANO
7. MIGUEL RAMÓN LÓPEZ HERNÁNDEZ
8. SARA MARZO MANZANO
9. DANIEL MATEO PALACIOS
10. ANTONIA LÓPEZ GARCÍA
11. IVÁN HERMÁN PUIG
12. REBECA FOLCH GASCÓN
13. ESTEBAN MARTÍN OLIETE
■ VOX (VOX)
1. AROHA ROCHELA ROMERO
2. SALUSTIANO SÁNCHEZ ROYO
3. LUIS GRAU ANDREU
4. DAVID QUÍLEZ TAPIA
5. NOELIA ALEGRE BIELSA
6. ANA CRISTINA CASTRO PINTO
7. LETICIA MARTÍNEZ PEGUERO
8. FRANCISCO MANUEL MONZÓN OLLETA
9. LVÁN CARBONELL VILLA
10. MARÍA ALEGRIA GALVE MARTÍN
11. DA\/ID FERRERO TEJADA
12. ALBERTO QUÍLEZ TAPIA
13. MANUELA ROMERO PERIS
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. JUAN ANDRÉS CIÉRCOLES BIELSA
2. ANDRÉS GONZÁLEZ PAREDES (INDEPENDIENTE)
3. BELÉN SANCHO GRAU
4. ÁNGEL PACHA MOHEDANO
5. MARÍA ISABEL DE TORO ALBERCA
6. JOSÉ MANUEL ROBLES SORIANO
7. DIDIONA MARÍANA DOBARTA
8. JUAN MARTÍNEZ MATARAN
9. YANELIA MERCEDES CARRASCO SAAVEDRA
10. ALBERTO MANUEL OMEDES GARCÍA
11. BEGOÑA VICENTE MÉNDEZ
12. MERCEDES COMÍN BIELSA
13. FRANCISCO LORENTE FERNÁNDEZ
SUPLENTES
1. MARÍA DEL CARMEN GRAU BIELSA
2. AMIN MOHAMMAD MIRZA
3. EUSEBIO GONZÁLEZ RISCO
4. FRANCISCA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
■ TERUEL EXISTE- COALICIÓN EXISTE (EXISTE)
1. ANTONIO DONOSO GALLARDO
2. ALBERTO ALLOZA GARCÍA
3. MARÍA TERESA ALQUÉZAR CARABIAS
4. JOSÉ ANTONIO MOROTE FERRER
5. CARLOTA NUÑEZ RODRÍGUEZ
6. ELENA ALLOZA GARCÍA
7. SIXTO GUIU GALVE
8. CARMEN ROSARIO MARÍN LINARES
9. ADRIÁN MEDIAVILLA PARRA
10. MARÍA SOLEDAD BIELSA TOMÁS
11. INÉS DONOSO GRAU
12. DANIEL ALQUÉZAR DOMENE
13. MANUEL DARAVAN PHOLSENA
14. MARÍA VICTORIA AZNAR MONTAÑÓS
15. JOSÉ MANUEL GARCÍA ALQUÉZAR
■ IZQUIERDA UNIDA (GANAR) (I.U.)
1. RAÚL ROMERO RODRÍGUEZ
2. DAVID JESÚS VILLANUEVA MARZO
3. SHEYLA LUNA MARÍN
4. SERGIO GINÉS VILLANUEVA
5. OLAYA QUÍLEZ FÉLEZ
6. JESSICA ELENA CAZORLA LÓPEZ
7. ANA CRISTINA PÉREZ GARCÍA
8. NICOLÁS ESCUDERO PANILLO
9. HÉCTOR JUAN RIOS LÓPEZ
10. DAVINIA TERESA GALLEGO PÉREZ
11. NADIA PILAR PARRA ALQUÉZAR
12. HÉCTOR BALAGUER POZO
13. SOFÍA CIÉRCOLES BIELSA
SUPLENTES
1. LUIS ÁNGEL ROMERO RODRÍGUEZ
2. MIGUEL ÁNGEL GINÉS \/ILLANUEVA
3. BLANCA RUBIO PÉREZ
4. MARÍA ISABEL CAMÍN GINÉS
5. DAVID DE LA CUESTA NIETO
6. JOSÉ GARCÍA AMAYA
7. IGNACIO ARASANZ NAVARRO
8. LUCIA PÉREZ GALVE
9. LEOCADIO MARÍN MATEOS
10. CAMPOAMOR PÉREZ GINÉS
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. RAFAEL GUÍA MARQUÉS
2. ALBERTO VILLANUEVA NAVARRO
3. PAULINO JAVIER GUIA MARQUÉS
4. LAURA MONCLÚS VILLANUEVA
5. ISABEL ZAMORA HARKONEN
6. HÉCTOR LÓPEZ PINA
7. MARÍA ELENA CIVEIRA QUÍLEZ
8. JORGE ALCAÑIZ ARTAL
9. MARÍA BELÉN MOLERO SÁNCHEZ
10. PEDRO ALFONSO ABAD GINÉS
11. MIRIAN ALCAÑIZ PACHA
12. RAFAEL RODRÍGUEZ PLANAS
13. CARMEN JULIA PASTOR BLASCO
SUPLENTES
1. JOSÉ MANUEL LORENTE BERNAD
2. TERESA MARQUÉS GRACIA
3. ÁNGEL ROQUETA GINÉS
ARENS DE LLEDÓ
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. JUAN LUIS HOMEDES ALBESA
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. FRANCISCO JAVIER CORTÉS YAÑEZ
2. JAVIER MERCADE BARRIENTOS (INDEPENDIENTE)
3. SUSANNA GALLÉN SOLSONA (INDEPENDIENTE)
4. ISRAEL PRIETO ARTIGAS (INDEPENDIENTE)
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. IVÁN ESCRICHE VIVAS
2. JOSÉ PASCUAL CHINCHILLA
ARIÑO
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. CARLOS ROS MONFORT
2. EVA LAHOZ SANZ
3. JOSÉ ANTONIO OLIETE LUCEA
4. JOAQUÍN NOÉ SERRANO
5. PEDRO MARTÍNEZ CORELLA
6. MARÍA CONCEPCIÓN LAHOZ MACIPE
7. SANTIAGO CALVO SERRANO
SUPLENTES
1. ITZIAR FELIX LUNA
2. FELIH LÓPEZ SALAS
3. PABLO ROYO BELTRÁN
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. JAVIER HOVELLA DARSA
2. MIGUEL LECHA SERRANO
3. JOSÉ MANUEL NÚÑEZ LARA
4. CARLOS JAVIER CLAVERO SERRANO
5. NOELIA BLESA JUÁREZ
6. JOSÉ RUIZ GARCÍA
7. AMANDA MARTÍN MORA
SUPLENTES
1. JOSÉ ANTONIO MASEGOSA PARRA
2. EDUARDO VELA LARIO
AZAILA
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. ADOLFO TESÁN BIELSA
2. DAVID IZQUIERDO BOROETAS (LNDEPENDIENTE)
3. LUIS ALFONSO GAUDES (INDEPENDIENTE)
4. LUIS ALBERTO TESÁN BIELSA (LNDEPENDIENTE)
5. TRINIDAD OLGA TURÓN TESÁN (INDEPENDIENTE)
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSÉ HERRERO PARICIO
BECEITE
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. JUAN ENRIQUE CELMA GUIMERÁ
2. LUIS MIGUEL CAMPS AMPOSTA
3. GEMA CANDIDA URQUIZU FOZ
4. IÑAKI URQUIZU LLOP
5. ANA MARÍA TOMÁS VIVES
6. EDUARDO MORAGREGA MUÑOZ
7. ALBERTO ROYO GINER
SUPLENTES
1. HÉCTOR SERRET GINE
2. EDUARDO GIL FOZ
3. LUIS MIGUEL GARCÍA LISBONA
■ TERUEL EXISTE-COALICIÓN EXISTE (EXISTE)
1. SANTIAGO IBÁÑEZ URQUIZU
2. PEDRO VILA ARTEAGA
3. ANA FONTCUBERTA SOROLLA
4. ÁGUEDA BOIX BLANC
5. MIRILLA ZAPATA CUERVA
6. DAVID ANTOLÍ SERRAT
7. VIOLETA IBÁÑEZ LORENZO
SUPLENTES
2. MÓNICA DEUSDAT CUARTIELLES
3. XAVIER SANS GIL
BELMONTE DE SAN JOSÉ
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARÍA JOSÉ REBULLIDA JULIÁN
2. MIRIAM FACI OLMOS
■ CHUNTA ARAGONESISTA (CHA)
1. JOSÉ LUIS BOIX GUARDIOLA
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. ALBERTO BAYOD CAMARERO (INDEPENDIENTE)
2. NELE MARGARETA VANPARYS (INDEPENDIENTE)
3. FRANCISCO JAVIER ANGOSTO MARTÍN (INDEPENDIENTE)
4. RAÚL BOIX PÉREZ (INDEPENDIENTE)
BERGE
■ TERUEL EXISTE COALICIÓN EXISTE (EXISTE)
1. MARÍA ISABEL OLIVEROS HUESA
2. ÓSCAR RUBIRA ORTA
3. JORGE SÁEZ VIRGOS
4. EVA MARÍA MARÍN PÉREZ
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. NICOLÁS VIVES BLANCH
2. ALEXANDRE MAÑA VALLES
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. JUAN ANTONIO LEJ ESTEBAN
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. LAUREANO PÉREZ SOLER
2. AMADO JAVIER IRANZO ESTEBAN
3. IÑAKI GONZÁLEZ CARRERAS
BORDÓN
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. JOSÉ LUIS CORTÉS MEMBRADO
2. FEDERICO MATEU AGUILAR
3. BEATRIZ MANRIQUE EJARQUE
4. JOSÉ LUIS GASCÓN ASENSIO
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. DAVID FALCÓ MAMPEL
2. SERGIO VALERO AMELA
3. MANUEL GINER BESER
4. DOMINGO GAL\/E FOLCH
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. ÁLVARO JARQUE CARA
2. JOSÉ ANTONIO FALCÓ FOLCH
3. LUIS MARTÍN MARTÍN
4. JUAN RUBIO BESER
■ VOX (VOX)
1. ÁNGEL GALVE FOLCH
2. AURELIO SANCHO ROMAN
3. SVEN JEHLE
4. MARÍA SOLER GÓMEZ
5. ÁNGEL LUIS BUENO CORTÉS
■ TERUEL EXISTE- COALICIÓN EXISTE (EXISIE)
1. JERONI PINEDA PUIG
2. JOSÉ ANTONIO PORTERO FABREGAT
CALACEITE
■ TERUEL EXISTE-COALICIÓN EXISTE (EXISTE)
1. JUAN MIGUEL MONCLÚS BOIRA (INDEPENDIENTE)
2. RAÚL RAMOS RODRÍGUEZ (INDEPENDIENTE)
3. LOURDES HERNÁNDEZ TOMÁS (INDEPENDIENTE)
4. MIGUEL CASASÚS GIMENO (INDEPENDIENTE)
5. CRISTINA ABÁS VALLS
6. MIGUEL ALBESA MARIEGES (INDEPENDIENTE)
7. ENRIQUE ALCALÁ FONTCUBERTA (LNDEPENDIENTE)
SUPLENTES
1. MARÍA DEL MAR BOSQUE CERVERA (LNDEPENDIENTE)
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. ISEL MONCLÚS VILLAGRASA
2. DAVID INSA GUART
3. SUSANA MARTÍ SERRANO
4. MARIONA CELMA FERRA
5. PEDRO ESTEVE ALBESA
6. FERMINA VILLAGRASA MUNIENTE
7. SERGIO PÉREZ PEÑA
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. CARLOTA NÚÑEZ MONCLÚS
2. CARLOS RAMIREZ LOZANO
3. JUAN ISIDRO CASASÚS MORENO
4. MIGUEL ÁNGEL ESTEVE CALDÚ
5. EDUARDO PUCHOL FONTCUBERTA
6. JOSÉ MANUEL ANGUERA NIELLA
7. JOAQUÍN CUELLA ANGOSTO
SUPLENTES
1. JUAN ANTONIO HERRERÌAS BELMONTE
CALANDA
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. VICTORIA SÁNCHEZ PODADERA
2. JOSÉ ÁNGEL GALVE GASIÓN
3. ESTHER MARÍA GONZÁLEZ VILLENA
4. ALFONSO PALOS SINUÉS
5. CRISTINA RECHE LAMIEL (INDEPENDIENTE)
6. I\/AN RODRÍGUEZ GIMÉNEZ (INDEPENDIENTE)
7. ALEJANDRO MIGUEL ESPADA SÁNCHEZ
8. JULIANA MOYA PÉREZ
9. ANTONIO LACUEVA BAEZA
10. ISABEL BARBERÁN BARRERO
11. JOSÉ RAMÓN IBÁÑEZ BLASCO
SUPLENTES
1. RAQUEL PALOS CROS
2. MARÍA ISABEL BLASA MAGRAZO VALLÉS
3. JOSÉ MANUEL ASENSIO LAHOZ
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSÉ ALBERTO HERRERO BONO
2. MARÍA ISABEL ZABAL PALOS
3. JOAQUÍN PALOMO BOSQUE
4. MARÍA LAURA MARTÍNEZ MORER
5. ISABEL LAMIEL TELLO
6. SILVIA COBO MILIÁN
7. JOSÉ ANTONIO \/ALDOVÍN MIGUEL
8. MARÍA ESPERANZA MORENO GALINDO
9. DANIEL AGUILAR SANZ
10. MIGUEL ÁNGEL FRAGA MILIÁN
11. ALMUDENA QUIN CORTÉS
SUPLENTES
1. OSCAR LUENGO PALOS
2. CARLOS JUBIERRE SALVADOR
3. MARÍA GLORIA SIMÓN MULET
■ VOX (VOX)
1. NEREA GÓMEZ GALAR
2. MARÍA CARMEN GALAR GARCÍA
3. JESÚS VILLANUEVA LAZARO
4. ANTONIO NOLASCO GÓMEZ
5. ALFONSO CESAR INFANTE GARCÍA
6. IRENE PILAR GUALLAR VILLAGRASA
7. ÓSCAR HINOJOSA PARDILLOS
8. ALEJANDRO SIMÓN TAMAYO
9. FRANCISCO GAMÁS BRUMOS
10. MARÍA LUZ GARCÍA LABAT
11. MARÍA DEL CARMEN YEPES ZUECO
■ TERUEL EXISTE COALICIÓN EXISTE (EXISTE)
1. DIEGO MORENO FERNÁNDEZ
2. MARÍA SONIA BOLEA BOLEA
3. MARIO ALFREDO CA\/IEDES DELGADO
4. SAMANTHA CRISTINA BORRÁS MOLINA
5. EDUARDO LISBONA SIMÓN
6. MARÍA GLODAR
7. VANESA MARTÍNEZ GONZÁLEZ
8. JONAY AGUILAR MARTÍNEZ
9. CRISTIAN TALAYERO CARVAJAL
10. CARMEN BERNABÉ PLANA ARTIGA
11. MANUEL ANTONIO CAYAN BORRAZ
SUPLENTES
1. IKER LISBONA BOLEA
2. MARÍA ELENA FÉLEZ TRULLENQUE
CANTAVIEJA
■ TERUEL EXISTE-COALICION EXISTE (EXISTE)
1. AINHOA GASCÓN LÓPEZ
2. JOSÉ MANUEL EDO MALLÉN (INDEPENDIENTE)
3. GERMÁN CASTEL MALLÉN (INDEPENDIENTE)
4. CRISTINA MALLÉN ALCÓN (INDEPENDIENTE)
5. ÓSCAR BAILÓN ALTABÁS (LNDEPENDIENTE)
6. SONIA BUJ IRANZO
7. JUAN RAMÓN TENA MALLÉN (LNDEPENDIENTE)
SUPLENTES
1. CARLOS GASCÓN MALLÉN
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. RICARDO ALTABÁS TENA
2. MARTA MONFORTE BUJ
3. OLGA BERNAL ORRES
4. JOSÉ ENRIQUE MONFORTE TENA
5. LUIS ALTABA CARCELLER
6. RAÚL GARGALLO MONFORT
7. MARÍA PILAR MOLINA GUILLÉN
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. ANA MARÍA SALES MONSERRATE
2. LIDIA SORRIBAS RABAZA
3. JAIME RAMÓN JULIÁN MONTERO
4. VALENTÍN IONUT BAICU
5. MARÍA ESTELA LOU SAURA (LNDEPENDIENTE)
6. FERNANDO LÓPEZ DEALBERT (INDEP.)
7. PAULA MARÍA SERRANO CASAUS
SUPLENTES
1. ANTONIO GRACIA MALLÉN
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. SERVANDO GASCÓN MALLÉN
2. BRUNO CARCELLER GIL
3. GUILLERMO ALTABÁS GARCÍA
4. MARÍA JESÚS GUAJARDO CASTEJÓN
5. LAURA PÉREZ GIMENO
6. CARLOS RIERA PIJOAN
7. MAURICIO VALENTIN CARCELLER CANACA
CASTELLOTE
■ TERUEL EXISTE COALICIÓN EXISTE
1. RAQUEL BENEDÍ BECERRA
2. CRISTINA OMAYRA GONZÁLEZ ESPADA
3. LUCAS RAMÓN LECHA EDO
4. ISABEL AGUILAR MARZO
5. ALBERTO SALESA ALBALATE
6. SARA GUARCH SALES
7. DIEGO ESPADA BUÑUEL
SUPLENTES
1. MARÍA CARMEN RUBIRA EGIDO
2. JORGE ESTEBAN SANGÜESA
3. EVA PILAR GARGALLO LARA
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. CARLOS FELIPE BLAZQUEZ GARGALLO
2. EVARISTO EDO AGUILAR
3. RAÚL CALATAYUD ESPADA
4. ANTONIA SÁNCHEZ EXPOSITO
5. JUAN RAMÓN ESPADA GUALLAR
6. MIGUEL ÁNGEL CALATAYUD BERNA
7. NOEMÍ CABANES SAHAGUN
SUPLENTES
1. NIEVES BATLLE HOMBRADOS
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSÉ LUIS AGUILAR VENTURA
2. JAVIER JIMÉNEZ CARBÓ
3. ALEJANDRO PIQUER PERDIGUER
4. JAVIER OSED RODES
5. FERNANDO SANCHO ESPADA
6. FERNANDO PLACIDO MILLÁN ESPADA
7. CARLOS RAFAEL GASCÓN TENA
SUPLENTES
1. JAVIER BELLÉS OLIVER
2. VICTOR GASCÓN TENA
3. ANTONIO EDO ESPALLARGAS
* EN LA ENTIDAD LOCAL MENOR LAS CUEVAS DE CAÑART SE HA PRESENTADO UNA CANDIDATURA CON RAFAELA LIÉBANA ■ (PAR)
CASTELNOU
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. FRANCISCO JAVIER ESTERUELAS ESPÉS
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. TOMÁS HERRERA MARISCAL
2. EVA PÉREZ CORTÉS
3. ELISA SECANELLA LUCEA
4. MARÍA MONTSERRAT TORRES RODRÍGUEZ
5. FABIÁN LUCEA OCAÑA
■ GANAR CASTELNOU (GANAR) (GC)
1. DAVID ENRIQUE VALERO PÉREZ
■ TERUEL EXISTE- COALICIÓN EXISTE (EXISTE)
1. MANUEL ROBERTO IBÁÑEZ GABALDÓN
■ CHUNTA ARAGONESISTA (CHA)
1. BEATRIZ GLORIA ESTERUELAS LIZANO
2. INGRID ILLAMOLA LBÁÑEZ (INDEPENDIENTE)
3. JOSÉ JOAQUÍN IBÁÑEZ BES
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. ISIDRO CLAVER OCHOTORENA
2. ÁNGEL MARTÍN LÓPEZ
CASTELSERÁS
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. PILAR ARELLANO MAYAYO
2. JESÚS ANTONIO RAMÓN DOMENE BOSQUE
3. JOSÉ MARÍA GONI PASTOR
4. MARTA SERRANO GARCÍA
5. IGNACIO SODRIC SANCHO
6. MARÍA PILAR CEPERUELO MONTAÑÉS
7. JOSÉ LUIS DOMENE LASMARÍAS
SUPLENTES
1. ÁNGELA MONTAÑÉS SERRANO
2. JESÚS SODRIC RICOL
3. BASILISA FOZ BRUN
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. JAVIER GARCÍA CALATRAVA
2. ANDREA LACUEVA LABORDA
2. KILIAN GARCÍA INSA
4. GISELA BRUN GARCÍA
5. RUBÉN MOLINOS FRAN
6. ARA INGLÉS MOLÍAS
7. CARLOS CARCELLER INSA
SUPLENTES
1. MARÍA IERESÁ ROYO RAMBLA
2. JUAN CARLOS VALLÉS CERDÁN
3. MARÍA ÁNGELES MOLÍAS CEPERUELO
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. SANTIAGO ANGLÉS ARIÑO
2. ESPERANZA GONI SANZ
3. CONSTANTIN MATEIU
4. ÁNGELES MINDÁN RIOL
5. JOSÉ MANUEL DA SILVA RODRIGUES
6. ANA ISABEL ANTOLÍN HERRERO
7. MARÍA DEL CARMEN ARAGONÉS SERRANO
CRETAS
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. FERNANDO JAVIER CAMPS JUAN
2. GERARDO JAVIER BONFILL BARBERÁ
3. MIREIA CHURIO HOMS
4. SERGI FORNOS MANERO
5. CARLOS CELMA LLERDÁ
6. JUAN CARLOS LLERDÁ JUAN
7. JOSÉ MIGUEL BRENCHAT PINA
SUPLENTES
1. GUILLERMO MONREAL RUBIO
2. FRAN SALVADOR BRENCHAT
3. FRANCISCO ANTONIO RIBA TORRENTE
■ CHUNTA ARAGONESISTA (CHA)
1. FERNANDO MALLÉN BARBERÁ
2. EVA JULIÁN FUSTER
3. MARÍA DEL PILAR SERRANO CAMPANALS
4. FRANCISCA RIVAS SAL\/ADOR
5. FRANCISCO ASÍS ALOMAR BELMONTE
6. EMMA MALLÉN CELMA
7. BEATRIZ RIVA SOROLLA
FÓRNOLES
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. MARÍA SOLEDAD NAVARRO PRATSAVALL
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. TRINIDAD MARÍA TERESA AGUAR LOMBARTE
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. JAVIER VIOAL LLORENS
FOZ-CALANDA
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. XAVIER TARZÁN CUARTLELLES
2. MIRIAM MILIÁN TRALLERO
3. MARCELINO MALO MARTÍNEZ
4. RAÚL FACI TITOS
5. VÍCTOR MILIÁN PUEYO
6. MARIO GIMENO SANCHO
7. ÁLEX SANTIAGO PUEYO
SUPLENTES
1. GUILLERMO MALO MARTÍN
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. LUIS MIGUEL SANCHO MILIÁN
2. MARÍA PUIG ALQUÉZAR
3. DOMINGO DÍAZ GIMÉNEZ
4. MARÍA ELENA PINO ALGARRA
5. ÁNGEL BLASCO PINTOR
6. FERNANDO PARDOS NAVARRO
7. CRISTIAN DÍAZ DÍAZ
■ TERUEL EXISTE- COALICIÓN EXISTE (EXISTE)
1. RICARDO MORENO ROMERO
2. PEDRO ANTONIO ROMERO ALCALÁ
3. JUAN JOSÉ MONFORT IGUAL
4. ALICIA BLASCO ANDRÉS
5. FRANCISCO ROMERO SALIDO
6. JOROI MONFORT NIETO
7. ANTONIO ALCÁZAR RUEDA
FUENTESPALDA
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. NEREA CALDÚ GABALDA
2. MARÍA DOLORES APARICIO VILALTA
3. JESSICA ORTIZ JULIÁN
4. JUAN CERVERO CELMA
5. MIGUEL DILLA ROCH
6. YOLANDA ARBIOL MILLÁN
7. MARÍA AZUZENA MANERO TELLO
SUPLENTES
1. PEDRO SANCHO ARBIOL
2. JOSÉ BERNARDO LATORRE DILLA
3. JAVIER BOIX BEL
4. PEDRO CALDÚ GÓRRIZ
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. MARÍA CARMEN AGUD APARICIO
2. LUIS MIGUEL SERRAT ADELL
3. JOSÉ TOMÁS PARELLADA CERVERA
4. REGINO ISIDRO VI\/ES BOJ
5. LORENA ALBESA MATA
6. MIGUEL LUIS ALBESA AGUD
7. JOSÉ ARBIOL CARA
HÍJAR
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. JESÚS ANTONIO PUYOL ADELL
2. MARÍA ÁNGELES AGUILAR MONZÓN
3. ÁNGEL GABRIEL ARIÑO SANZ
4. ALEJANDRO MOLÍAS PITARQUE
5. PILAR MILAGROS PITARQUE GÁMEZ
6. CRISTIAN AGUEDO MARQUESÁN
7. MARÍA BEATRIZ GIMENO CIDRAQUE
8. JOSÉ MARÍA MESEGUER BERNAD
9. JESÚS PELEGRÍN FERRER
SUPLENTES
1. ANA MARÍA ARBIOL ESPINOSA
■ GANAR HÍJAR (GANAR) (GH)
2. ANDREA GÁMEZ ESPINOSA
2. SARA PITARQUE GARAY
3. MARÍA LUZ ESPINOSA CLAVERO
4. JOSÉ LUIS LÁZARO FERRER
5. FRANCISCO JAVIER MARTÍN MARTOS
6. MANUEL GÓMEZ PEIRAT
7. MARÍA ISABEL SOREN FERRER
8. NÉSTOR BORDONABA ESPINOSA
9. DIEGO PAMPLONA IZQUIERDO
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. JOSÉ MARÍA SANZ MALLOR
2. ALICIA MASNOU LÓPEZ
3. ALBERTO MALLOR BARRERA
4. MARÍA TERESA LEAL BEA
5. VICTOR MANUEL PINA IZQUIERDO
6. MONTSERRAT RUBIO SÁNCHEZ
7. MARCELO JOSÉ CLAVERO GRACIA
8. MARÍA PILAR FERRER MIRASOL
9. MARÍA ISABEL MARCO FERIA
SUPLENTES
1. MARÍA NIEVES TURÓN LABORDA
JATIEL
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. ESTER GARCÍA ALONSO
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. LUIS JAVIER GÓMEZ BERNED (INDEPENDIENTE)
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. AGUSTÍN POLO ÚBEDA
LA CAÑADA DE VERICH
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. ANDRÉS BEL FERNÀNDEZ
2. OSCAR IRANZO MARTÍNEZ
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. LUCAS BONO COLLADO
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. SANTIAGO BARTOLOMÉ ANGOSTO FORT
2. RANCISCO JAVIER AGUT ARAGONÉS (INDEPENDIENTE)
LA CEROLLERA
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. RAFAEL CELMA FABREGAT
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. MIGUEL ÁNGEL BOSQUE ANGLES
2., PILAR RÍOS SIERRA
3. FRANCISCO SERRANO BALLESTERO
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. SAGRARIO PEJENAUTE LAGUNA
LA CODOÑERA
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. ELENA BOSQUE BOIX
2. JOSÉ CASANOVA GAZULLA
3. JOSÉ RAMÓN MOLINER BOSQUE
4. PATRICIA TURÓN PELLICER
5. MARÍA ISABEL MIR CASES
6. MARÍA ÁNGELES LORENZO VELILLA
7. NURIA CROS LABRADOR
SUPLENTES
1. JOSÉ RAMÓN MOLINOS ANDREU
2. ROBERTO SÁBADO BONFIL
■ TERUEL EXISTE – COALICIÓN EXISTE (EXISTE)
1. JOSÉ ENRIQUE LORENZO CELMA
2. ENRIQUE SANCHO FERRER
3. ALBERTO CARMÓN GRÍMA
4. ANTONIO GIL TOMÁS
5. MARÍA JESÚS FERRER VELILLA
6. FERNANDO MOLINS FOZ
7. ENCARNACIÓN BONO VELILLA
SUPLENTES
1. ALFREDO ANDREU VELILLA
2. ESTHER CELMA CASES
3. MOHAMED AMINE EZ ZOUHRI MIMOUNE
4. JUDITH LORENZO FUNES
5. FRANCISCA VELILLA BONFIL
LA CUBA
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. FÉLIX MARÍN ANDRÉS
2. CARMEN ANDRÉS ORTI
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSÉ CASTEL VINAJA
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. JOSÉ MANUEL INSA VALLÉS
LA FRESNEDA
■ TERUEL EXISTE- COALICIÓN EXISTE (EXISTE)
1. JOSÉ RAMÓN GIMENO AGUILAR
2. JOSÉ DANIEL PITARQUE AGUILAR
3. FRANCISCO LOSCERTALES MARTÍNEZ
4. SERGI BOSCH NICOLÁS
5. ROBERTO SERRAT SOROLLA
6. PILAR NATALI LAFOZ
7. ALAIN ANTOINE BOSQUE BERNARD
SUPLENTES
1. IVÁN GARCÍA BAYOD
2. VICTORIANO ORTIZ TIMONEDA
3. MARIO MICOLAU GERONA
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. RUBÉN ESTEVE LATORE
2. JAVIER ADELL LATORRE
3. MARÍA VANESA FERNÁNDEZ PIQUÉ
4. FRANCISCO JAVIER SAMAURI PUYO
5. MARÍA CARMEN AGUILAR PELLICER
6. ALEJANDRO ORTIZ MONFORT
7. LUIS ENRIQUE BERNUS ZORRILLA
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. FREDERIC FONTANET ALCINA
2. MARÍA ALGUERÓ ROYO
3. CHUAN ERNESTO ALEGRE PUYOD (INDEPENDIENTE)
4. PAULA MARÍA LACUESTA SANFRANCISCO
5. MARGARITA AYLLON RÁFALES (LNDEPENDIENTE)
6. RAZVAN GABRIEL ONIGA RUS (LNDEPENDIENTE)
7. ADRIANA MOGA
SUPLENTES
1. ANTONIO CARBÓ CAROD (INDEPENDIENTE)
2. MARÍA PILAR BURGUÉS CALDÚ
3. TATIANA SÁNCHEZ LLOPIS (LNDEPENDIENTE)
LA GINEBROSA
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. LAURA LOMBART BUÑUEL
2. MARTA VALERO HERRANDO
3. DANIEL FABÓN PASCUAL
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. RICARDO GENE BERTRÁN
2. SILVIA BONILLA CAMPAYO
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. RAÚL EDO BOSQUE
2. JOSÉ ANTONIO SORO MATEO
3. ISIDORO JOAQUÍN MARTÍN CELMA
4. GERMÁN BALAGUER RALLO
LA IGLESUELA DEL CID
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARÍA ANTONIA ALCÓN QUEROL
2. MARÍA INÉS TRAVER RODA
3. ALBERTO GIL MOR
4. IVANA PORCAR FERRERES
5. ANTONIO ALTABA MIRALLES
6. TRINIDAD MAGDA SALAS VILLAR
7. ELOY SALES ALBALAT
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. FERNANDO SAFONT ALCÓN
2. SERGIO ALCÓN MAS
3. DANIEL MARTÍ LÓPEZ
4. SERGIO FERRER FOLCH
5. FRANCISCO JAVIER BELTRÁN TENA
6. RAFAEL ALTABA MIRALLES
7. JAIME ENRIQUE GIBERT ROYO
SUPLENTES
1. JAIME BELTRÁN IBÁÑEZ
2. FRANCISCO CAMILO BONAVISTA CRUZ
3. JAVIER MORRAJA IBÁÑEZ
LA MATA DE LOS OLMOS
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOAQUÍN MAGALLÓN MATA (LNDEPENDIENTE)
2. JOAQUÍN MAGALLÓN IBÁÑEZ (INDEPENDIENTE)
3. MARIO LAHOZ MAGALLÓN (INDEPENDIENTE)
4. MARÍA MILAGROS IBÁÑEZ GASCÓN (INDEPENDIENTE)
5. JOSÉ ANTONIO LAHOZ BUJ (INDEPENDIENTE)
6. DANIEL AZNAR LECINA
7. JORGE AZNAR GASCÓN
SUPLENTES
1. RUBEN LECINA ARAGÓN (LNDEPENDIENTE)
2. ESTER AZNAR MAGALLÓN
3. HÉCTOR SANTIAGO LAHOZ CARCELLER (LNDEPENDIENTE)
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. SILVIA INÉS GIMENO GASCÓN
2. ANTONIO GABRIEL SÁNCHEZ CUBEL
3. MARÍA DEL CARMEN SANCHO ARAGÓN
4. RAFAEL LAHOZ CLAVELO
5. BEATRIZ MONFORTE MONFORTE
6. DAVID PARER LAHOZ
7. ALINA BIANCA OBREJA
SUPLENTES
1. MARÍA DE FÁTIMA CONSEJERO LECINA
2. JORGE LAHOZ TOMÁS
3. JOSÉ MARÍA BUJ SAMARRA
LA PORTELLADA
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. GLORIA VICTORIA SERRAT GRACIA
2. JESÚS DIEGO MARTÍ GIL
3. CARMELO FELIPE VILLORO PIQUÉ
4. RAMÓN LOMBARTE ARNAU
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. JAVIER FORTUÑO IBÁÑEZ (INDEPENDIENTE)
2. MARÍA ASUNCIÓN LORENTE ROYO (INDEPENDIENTE)
3. FERNANDO JUAN VILLORO ESTEVE (LNDEPENDIENTE)
■ TERUEL EXISTE – COALICIÓN EXISTE (EXISTE)
1. JAVIER RODA GIL
■ CHUNTA ARAGONESISTA (CHA)
1. MARÍA JOSÉ NOGUÉS FURIO
■ AGRUPACION DE ELECTORES PORTILLENSES (PORTILLENSES)
1. YOLANDA ANGLÉS MICOLAU
2. OSCAR ELÍAS BEL ALBESA
LA PUEBLA DE HÍJAR
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. JAVIER LORENZO TENA GÓMEZ
2. DAVID RIVERO FALO
3. LUIS CARLOS ALDEA PINILLA
4. ISMAEL VALENCIA SALVADOR
5. JOSÉ MANUEL ARTAL GUALLAR
6. MARÍA TERESA BALFAGÓN PLANO
7. MARÍA BEATRIZ PALACIOS ESPÉS
■ GANAR LA PUEBLA DE HIJAR IZQUIERDA UNIDA (GANAR) (GLPH LU)
1. PEDRO BELLO MARTÍNEZ
2. PEDRO LUIS GUALLAR PUEYO
3. ANA GUEVARA ANGUITA
4. JOSÉ BELLO MARTÍNEZ
5. MARÍA PILAR MAGALLÓN GEA
6. MARÍA GARETA MARTÍNEZ
7. RAFAEL MESTANZA CABELLO
SUPLENTES
1. VIRGINIA BRETO CALVO
2. JOSÉ LUIS ÁLVAREZ PRADOS
3. ANA PELLICENA MORER
4. IGNACIO OLIVÁN LAMBEA
5. VICENTE LETRADO ORTEGA
6. CONCEPCIÓN BRETO GUALLAR
7. JOSÉ MARÍA ASIÓN ARTAL
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. VANESA PELLICENA PELLICENA
2. MARCOS LANUZA GIMENO
3. CRISTINA CARMELA VIDAL GIMENO
4. SERGIO PEÑA ESTEBAN
5. CRISTINA RODRÍGUEZ ANDRÉS
6. DIEGO FERNANDO ARTO MONFORTE
7. DAVID PUERTO TOMÁS
SUPLENTES
1. ISIDRO FATO DEMON
2. MAURICIO ROJAS PULIDO
LAS PARRAS DE CASTELLOTE
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. JOAQUÍN GINER CARBÓ
2. SIMÓN FRANCISCO CORIES AZNAR (INDEPENDIENTE)
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. JOSÉ BENITO MARTÍNEZ GIL
2. FCO. JAVIER TRULLENQUE SÁNCHEZ
LLEDÓ
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. DOLORES CREIX MESTRE
2. MARTA IBÁÑEZ CREIX
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. MARÍA TERESA CRLVILLÉ HERRERO
2. ALBERT MAÑA VALLÉS
3. JOSÉ ANTONIO ALONSO ABAS
4. JOEL ALONSO BADÍA
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. PABLO JUAN BARBERÁN
LOS OLMOS
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. JOSÉ VICENTE FABREGAT ARIÑO
2. MARÍA PILAR ESPALLARGAS SOLER
3. MARÍA ISABEL BARREDO GROS
4. MARÍA BELÉN MAGALLÓN NAVARRO
5. NURIA ESPALLARGAS CARCELLER
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. JUAN CARLOS ARIÑO NAVARRO
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. RICARDO ANTONIO RODRÍGUEZ RINCÓN
MAS DE LAS MATAS
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. MARÍA ARIÑO EJARQUE
2. MARCOS PERDIGUER \/IRGOS
3. PAULA BORRÁS LECHA
4. LUIS BORRÁS CEBRIÁN (INDEPENDIENTE)
5. NAGORE VILLANUEVA DOÑATE
6. ALBERTO LIBRADO MILLÁN
7. SARA DÍAZ NAVAL
8. ROSA MARÍA AZNAR FIGUERAS
9. ÁNGEL VICENTE MONFORTE
SUPLENTES
1. SOFÍA MOR BUÑUEL
2. OLIVIA DOÑATE EJARQUE
3. CRISTINA BOJ FRANCO
■ VOX (VOX)
1. FERNANDO FULLOLA GINER
2. DOMINGA CAMPOS GONZÁLEZ
3. JESÚS PALMA PÉREZ
4. ÁNGEL GIL MIR
5. DANIEL MORILLA MARTÍNEZ
6. FÉLIX AMERICO PEDRERO RAMALLO
7. JESÚS MARTÍNEZ MARTÍN
8. RAÚL ORNA GIL
9. GINÉS MIGUEL MASEGOSA PARRA
MAZALEÓN
■ AGRUPACIÓN ELECTORAL «MASSALIÓ VIU» (MASSALIÓ VIU)
1. CARLOS JAVIER CELMA SAN NICOLÁS
2. MARÍA ISABEL AZNAR BRUNET
3. LAIA RIBERA VILLAGRASA
4. MARC MARTÍ BADÍA
5. SONIA PUCHOL VILLORO
6. LAIA EJARQUE CORTÉS
7. MARÍA MONCLÚS BLASCO
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. ROSA MARÍA ORONA NIETO
2. PASCUAL PUYOL ANGOSTO
3. JESÚS BENJAMÍN BALA BADÍA
4. JOAN OMELLA SANCHO
5. JUAN CARLOS CALDÚ CELMA
6. EXALTACIÓN SOROLLA ANDREU
7. DOMINGO DOLZ ADELL
SUPLENTES
1. MOISÉS EULALIO ROYO BALA
2. SANTIAGO PASAJUL BLASCO FORNER
3. AURELIO MARGELÍ SOROLLA
MIRAMBEL
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. MARÍA DEL CARMEN SOLER MONFORT
2. SERGIO MONFORTE TENA
3. DEBORAH PEDROSO DUANY (LNDEPENDIENTE)
4. CAMILO MARÍN PORCAR
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. INMACULADA AL\/IR MARTÍNEZ
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. ROBERTO CARNICERO DUQUE
MOLINOS
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. JOSÉ JAVIER MONFIL GARÍN
2. MIGUEL GRACIA ANDRÉS
■ POR MOLINOS (POR MOLINOS)
1. JESÚS MONFIL MATEO
2. DAVID SOLER BERTOLÍN
3. VIOREL CHIRNOAGA
4. DAVID FERRER ROYO
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. JAVIER MATEO PASCUAL
OLIETE
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. GUILLERMO CANO DE GUADALFAJAR (INDEPENDIENTE)
2. MARÍA CARMEN MONFA AIXALA (INDEPENDIENTE)
3. MARÍA LÁZARO JÚLVEZ (INDEPENDIENTE)
4. RICARDO GARCÍA OLIETE (INDEPENDIENTE)
5. RAMIRO ALFONSO CAROD
6. ALBERTO ALFONSO PORDOMINGO
7. PILAR CARBONELL PALLEJA (INDEPENDIENTE)
SUPLENTES
1. JOSÉ MARÍA NEGRO MARCO
2. ANTONIO MANUEL MUNIESA CUESTA
3. RAFAEL QUÍLEZ CLAVERO (INDEPENDIENTE)
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. MANUEL HARO FONFRÍA
2. GONZALO MILLÁN VALLE
3. JOSÉ MIGUEL LÁZARO TERRÉN
4. SARA LÓPEZ ANGUERA
5. HUGO MIGUEL ANDRÉS OLIETE
6. JOSÉ MIGUEL ANOREU CASARTE
7. JAVIER JOAQUÍN LARA LÁZARO
■ CIUDADANOS-TÚ ARAGÓN (CS-TÚ ARAGÓN)
1. ROGELIO VILLANUEVA LÁZARO (LNDEPENDIENTE)
2. PILAR OLLETA CUARTERO (INDEPENDIENTE)
3. PILAR SANTIAGO PASTOR (INDEPENDIENTE)
4. ALEJANDRO LÁZARO BLANCO (INDEPENDIENTE)
5. MARÍA JOSÉ PÉREZ CALZADA (LNDEPENDIENTE)
6. DAVID BELTRÁN ALFONSO (LNDEPENDIENTE)
7. JOSÉ AGUSTÍN BESPÍN LAHOZ (INDEPENDIENTE)
SUPLENTES
2. SANDRA VILLANUEVA LÁZARO (INDEPENDIENTE)
3. HIGINIO CAROD MARTÍN (INDEPENDIENTE)
PEÑARROYA DE TASTAVINS
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. RICARDO BLANCH ALBESA
2. AVELINO BEL SEGURA
3. JUAN CARLOS ANGLÉS SANCHO
4. MIGUEL SOROLLA ESTEVE
5. JUAN CARLOS GIL SERRET
6. CRISTINA GIL GIL
7. RAFAEL PUYO ALBESA
SUPLENTES
1. JORGE LOMBARTE ANTOLÍ
2. LORENZO VICENTE LOMBARTE RODA
3. AGUSTINA MARÍA SERRAT BARBERÁN
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. JOSÉ VILALTA VIVES (INDEPENDIENTE)
2. CARLOS DANIEL VIVES ANTOLÍ (INDEPENDIENTE)
3. RUBÉN LOMBARTE GASULLA (LNDEPENDIENTE)
4. ANABEL RODA TORNÉ (LNDEPENDIENTE)
5. DANIEL ANTONIO LATORRE QUEROL (LNDEPENDIENTE)
6. RAQUEL LOMBARTE JULVE (LNDEPENDIENTE)
7. ENRIQUE PEDRO LOMBARTE SERRAT (INDEPENDIENTE)
SUPLENTES
1. ÁNGELA TORNÉ BOJ (INDEPENDIENTE)
2. MARIO BLANCH GRANJA (LNDEPENDIENTE)
3. CÉSAR ENRIQUE ANTOLÍN PITARQUE
RÁFALES
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. JOSÉ RAMÓN ARRUFAT GAUCHOLA
2. CRISTIAN BERGE BARBERÁN
3. PEDRO ALBESA SANCHO
4. BADER BOURI BELKHAIR
■ CHUNTA ARAGONESISTA (CHA)
1. JOSÉ ANTONIO HIGUERAS EMBIO
2. CLARA EUGENIA LAPUENTE HERRERO
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. MERCEDES GARCÍA FANDOS
■ TERUEL EXISTE COALICIÓN EXISTE (EXISTE)
1. PEDRO JAVIER CIPRÉS MOMPEL
2. ELISABETH LEJ CIPRÉS
3. JACOBO JULIO ROGER
SAMPER DE CALANDA
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. CRISTINA SALVADOR GÓMEZ
2. ISABEL CALVO REPOLLÉS
3. JOSÉ TOMÁS FANDOS BIELSA
4. MIGUEL HERNÁNDEZ QUIRANTE
5. MIGUEL ANTONIO MUÑOZ MARTÍN
6. ANA MARÍA HERRERO YEBRA
7. RAFAEL MARTÍN SANZ
■ VOX (VOX)
1. ANTONIO FARJAS ABADÍA
2. ENRIQUE COUCEIRO DOMÍNGUEZ
3. ALEXIS ASTA SONSONA
4. EDUARDO SEVIL MARTÍNEZ
5. JOSÉ MARTÍN CALVO ORÓÑEZ
6. MARÍA DE LAS MERCEDES FARJAS ABADÍA
7. MARÍA ROSARIO NEVADO RODRÍGUEZ
■ IZQUIERDA UNIDA (GANAR) (I.U.)
1. JOAQUÍN SANZ SANZ
2. MIGUEL GRACIA FANDOS
3. MARÍA CARMEN ABADÍA FALO
4. FERNANDO LAGUNAS MARQUÉS
5. ANA GLORIA ESPÉS REPOLLÉS
6. FRANCISCO RAMÓN ÍGADO INSA
7. RAÚL GARCÍA ESPÉS
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. ALFONSO MANUEL PÉREZ ORNAQUE
2. ANTONIO SEVIL FANDOS
3. FIDEL FALO MONTAÑÉS
4. JOSÉ ALBINO CALVO PEÑA
5. MANUEL SEVIL BES
6. JESÚS ÁNGEL SAN BERNARDINO CAMPO (INDEPENDIENTE)
7. MARÍA PILAR BES CLAVERO
SUPLENTES
1. RAFAEL BURGUETE ESPÉS
2. MARÍA INÉS MOMBIELA YEBRA
3. SANTIAGO ARQUE CLAVERO (INDEPENDIENTE)
SENO
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. RAQUEL BELLÉS BELLÉS
2. ROCÍO SALVO GASIÓN
3. JOAQUÍN BELLÉS BELLÉS
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. ENCARNACIÓN RUIZ FERNÁNDEZ
TORRE DE ARCAS
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. LUIS VICENTE LASMARÍAS MARTÍN
2. CÉSAR SEGURA CAMAÑES
■ TERUEL EXISTE (TERUEL EXISTE)
1. YOLANDA GIL HERNÁNDEZ
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. LUIS GRACIA GÓMEZ
TORRE DEL COMPTE
■ TERUEL EXISTE COALICIÓN EXISTE (TERUEL)
1. FRANCISCO AMADOR CELMA GRANJA
2. DAVID GRACIA LUÑO
3. EMILIA CARBÓ SANZ
4. ANA MARÍA BOÑE MICOLAU
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. ANA GARZA ANGULO
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. NURIA GIL PINA
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. MARÍA GUADALUPE MONZÓN MONTAGES
2. JENNY ROSARIO GÓMEZ
TORRECILLA DE ALCAÑIZ
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSÉ MIGUEL CELMA BELMONTE
2. EVA PILAR MUÑOZ MARTÍNEZ
3. ANDRÉS GIL BONFIL
4. ALBERTO TELLO BURGUÉS
5. JAVIER PRADES AZNAR
6. LUCAS MINDÁN LARIO
7. MARÍA DEL CARMEN LARIO MIR
SUPLENTES
1. DAVID VALLEY SANCHO
2. VERONICA CELMA GIL
3. MANUEL ALQUÉZAR SALVADOR
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. CARMEN GARCÍA CROS
2. MARÍA DOLORES MARTÍNEZ LÓPEZ
3. MÓNICA BOSQUE CERVERA
4. JUAN JAVIER VILLARROYA MARTÍNEZ
5. ÁNGEL MIGUEL BLASCO PRADES
6. IGNACIO PELLICER GRIÑÓN
7. ÁNGEL JOSÉ SOLER GASCÓN
SUPLENTES
1. MARTA JURADO PEGALAJAR
2. FERNANDO PASCUAL BEGUER ALQUÉZAR
3. CELIA ANTOLÍN ANDREU
■ TERUEL EXISTE-COALICIÓN EXISTE (EXISTE)
1. SARAI PUENTE DEL CASO
2. ROBERTO GAMARRA SÁNCHEZ
3. AGUSTÍN ALQUÉZAR CALVE
4. XAVIER PÉREZ MITJANS
5. JORGE ALLOZA PERIS
6. JOSÉ MIGUEL BELLA PÉREZ
7. ARTEMIO SEGURANA PADIAL
SUPLENTES
1. JOSÉ ANTONIO PUENTE MONTOYA
TORREVELILLA
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. CARLOS EUGENIO MARTÍN SILVESTRE
2. ANA BELÉN TOMÁS ORTIZ
3. ADELA BLASCO DÍAZ (LNDEPENDIENTE)
4. JUAN CARLOS PINARDEL ESTOPIÑÁN
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. SERGIO NEVADO MENUDO
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. JORGE MANUEL LAHOZ MARTÍNEZ
■ PODEMOS-ALIANZA VERDE (PODEMOS-AV)
1. ANASTASIO RAMÓN ALONSO VALLÉS
TRONCHÓN
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARÍA PILAR GASCÓN CASTEL
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. ALFREDO RILLO MOLINA
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. ROBERTO RABAZA GRAU
2. DAVID JIMÉNEZ SOLER
URREA DE GAÉN
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. PEDRO JOAQUÍN LAFAJA SESÉ
2. GERMÁN SEBASTIÁN MONFORTE ESTEBAN (INDEPENDIENTE)
3. CARMEN ÁNGELA CALMACHE PAMPLONA
4. MIGUEL JOAQUÍN ROMEO VALLESPÍN
5. CRISTINA TRULLÉN SERRANO
6. IGNACIO CASORRÁN LAFAJA
7. RICARDO LÁZARO MUÑOZ
SUPLENTES
1. JORGE IGNACIO LÁZARO TOMÁS
2. BORJA PAMPLONA GUIRAL
3. ESTEBAN LAFAJA PAMPLONA
4. JOSÉ PASCUAL GUIRAL SERRANO
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. SILVIA BLASCO CASORRÁN
2. ÁNGELES CALVO ANSÓN (INDEPENDIENTE)
3. CÉSAR RAFAEL PAMPLONA GIL
4. CARLOS MANUEL OLIVER LAFAJA (LNDEPENDIENTE)
5. NATALIA GRAO GIL
6. DANIEL LAFAJA TOMÁS (LNDEPENDIENTE)
7. JAVIER PRADAS BURILLO
SUPLENTES
1. MANUEL BLASCO LÓPEZ
2. JOSÉ MANUEL LAFAJA MARTÍN
3. MANUEL MESEGUER GUILLÉN
VALDEALGORFA
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARÍA REYES GIMENO CUELLA (INDEPENDIENTE)
2. MARÍA PILAR MONZÓN PIQUER (INDEPENDIENTE)
3. JOSÉ VICENTE BARBERÁN PEDROLA (INDEPENDIENTE)
4. JOSÉ ANTONIO BONFIL GRACIA (LNDEPENDIENTE)
5. JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ GIMENO (INDEPENDIENTE)
6. ANDRÉS AGUILAR PARICIO
7. MARCOS ESTUPIÑÁ INSA (LNDEPENDIENTE)
SUPLENTES
1. SERGIO CUELLA CELMA (INDEPENDIENTE)
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. ÁNGEL ANTOLÍN HERRERO
2. RAFAEL CARMELO BAÑOLAS GÓMEZ
3. TANIA GÓMEZ GÓMEZ
4. DA\/ID AZNAR ABAD
5. ÁLEX BAÑOLAS LÓPEZ
6. MARÍA PILAR LAFUENTE GARCÍA
7. DAVID ROMERO AYALA
SUPLENTES
1. JUAN CARLOS ESTUPIÑÁ PIQUER
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. MIGUEL MARTÍNEZ FOZ
2. ANA ISABEL ESTEBAN DILLA (INDEPENDIENTEJ
3. ALBA PUCHOL VILLORO (INDEPENDIENTE)
4. ORENCIO PUEYO ALBÁJEZ
5. STEFAN FECHETE (INDEPENDIENTE)
6. RAMÓN JOSÉ FERRER SÁNCHEZ
7. FRANCISCA PUEYO SIURANA (INDEPENDIENTE)
SUPLENTES
1. RAMÓN MARTÍNEZ FOZ (INDEPENDIENTE)
VALDELTORMO
■ TERUEL EXISTE- COALICIÓN EXISTE (EXISTE)
1. INMACULADA ANTÓN DILLA
2. JOSÉ MANUEL VICIOSO MONTAÑÉS
3. ELÍAS JIMÉNEZ BESANDO (INDEPENDIENTE)
4. SERGIO SANCHO ANTOLÍN (LNDEPENDIENTE)
5. JUAN MANUEL MATA SANCHO
6. DA\/ID NIETO MARTÍN
7. MARÍA ÁNGELES MAGALLÓN VALLESPÍ
SUPLENTES
1. DANIELA VERÓNICA KRPAN PERRONE (LNDEPENDIENTE)
2. MIREIA CÓRCOLES GINER
3. ANA SERRANO MILIÁN (INDEPENDIENTE)
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. ADELARD DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
2. HERVE ANTONIO COLERA PLANCHAT
3. MARTA NAVARRO FUSTER
4. JUAN CRISTOBAL AVILÉS GARCÍA
5. ROSA MARÍA SERRET BEL
6. VERÓNICA LÓPEZ ARRIAGA
7. LAURA JUAN BARBERÁN
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. RAÚL BORDAS SANCHO
2. SILVIA ELENA MONTAÑÉS ANTOLIN (INDEPENDIENTE)
3. JAVIER CROS VICIOSO (LNDEPENDIENTE)
4. MARTA GUARIDO NOGUERA (INDEPENDIENTE)
5. DAVID PLAZA SIURANA (INDEPENDIENTE)
6. EDUARDO MIGUEL FOZ GÓMEZ (LNDEPENDIENTE)
7. DIEGO TIMONEDA GUARDIOLA (INDEPENDIENTE)
SUPLENTES
1. SONIA ARRUFAT RAFALES (INDEPENDIENTE)
2. MIGUEL ÁNGEL VENTURA CORONA (INDEPENDIENTE)
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSÉ GABRIEL ALCOBER DILLA
2. CESAR BIEN\/ENIDO ALCOBER TIMONEDA
3. DAVID JOSÉ FILLOY GAJETE
4. DANIEL TIMONEDA PIQUER
5. FRANCISCO JAVIER VICIOSO MONTAÑÉS
6. JUAN MARIO TIMONEDA MATA
7. MIGUEL ÁNGEL IBÁÑEZ GASULLA
SUPLENTES
1. VANESA IBÁÑEZ SOROLLA
2. ÁNGEL GÓMEZ GUARDIOLA
3. MIGUEL ÁNGEL ALCOBER TIMONEDA
VALDERROBRES
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. CARLOS LUIS BONÉ AMELA
2. SARA ROMEO VILLORO
3. CARLOS SOROLLA GIL
4. ANA BELÉN MOLINOS FERRER
5. PABLO PALLARÉS ABELLA (LNDEPENDIENTEJ
6. JOSÉ MIGUEL SANZ MIRAVEI
7. RAÚL PELLICER SOROLLA
8. JESÚS VILLORO.ARNAU
9. CARMEN ALBESA MONLLAO
10. MARIANO MÍNGUEZ MICOLAU
11. ASUNCIÓN MARÍA DOLORES GINER BARBERÁN
SUPLENTES
1. MARÍA PILAR BLASCO CUARTIELLES
2. JOSÉ MANUEL LORENTE CARPIO
3. ELOY SEGURANA AGUILAR
■ CHUNTA ARAGONESISTA (CHA)
1. JOSÉ IGNACIO BELANCHE ROCHE
2. JAIME ANGLÉS SOROLLA
3. ÓSCAR LOZANO MIRANDA
4. YAM FRYETT FERRÁS
5. MARÍA MORAL ELVIRA
6. MARÍA DEL CARMEN PAMIES VILA
7. MARÍA CARMEN SANZ GARCÍA
8. MARÍA CARMEN BER SEGURA
9. RAÚL CASANOVAS SORIA
10. SLLVLA DILLA VIDAL
11. JESÚS ALBERTO PUCHOL FOZ
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. MIHAITA MARIUS HAGHIAC
2. ELEN BOJ CARCELLER
3. RAFAEL RAMÓN LOMBARTE
4. MIGUEL ÁNGEL ESTOPIÑÁ OJEDA
5. ANA MARÍA MOMPEL TIMONEDA
6. MARCELINO ALEGRE BAYO
7. JOSÉ MARÍA FOZ BRENCHAT
8. TRINIDAD GIL SOROLLA
9. RICARDO CALDÚ SANCHO
10. JOSÉ GUALLART LLOPIS
11. JESÚS SEGURANA LOMBARTE
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. JUAN CARLOS ABELLA CUARTIELLES
2. CRISTINA ILIANA RIBA PONS
3. MARINA MORALES BER
4. ISAIAS EDUARDO ESTECHA CELMA
5. JOSÉ ANTONIO SUBE PRADES
6. LAURA GIL MESTRE
7. OSCAR FERRER SARROCA
8. NOEMÍ ABELLA SAMPER
9. PILAR DURÁN ANTOLÍ
10. LUIS MARÍA RUIZ SAMANIEGO
11. MERCEDES GUIMERÁ LORENTE
VALJUNQUERA
■ TERUEL EXISTE COALICIÓN EXISTE (EXISTE)
1. ISMAEL BRENCHAT GIL
2. JOSÉ CIPRÉS MOMPEL (INDEPENDIENTE)
3. ANTONIO BARROSO INDIANO
4. MERCEDES CARMEN MILIÁN BRENCHAT (INDEPENDIENTE)
5. RAMÓN MANUEL ALONSO ABÁS
6. JOSÉ ESCRIG VILETA
7. DANIEL CUELLA IBÁÑEZ
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. SUSANA TRAVER PIQUER
2. MIGUEL JESÚS ANDREU OMELLA (LNDEPENDIENTE)
3. LUIS MIGUEL HERRERO CENTELLES (INDEPENDIENTE)
4. DIEGO SANCHO VELILLA
5. ISIDRO SÁNCHEZ CHORDA (INDEPENDIENTE)
6. JORGE MIRAVETE GALLO
7. MARÍA JESÚS HERRERO CENTELLES (INDEPENDIENTE)
SUPLENTES
1. MARÍA JESÚS ALEGRE JUSTE (INDEPENDIENTE)
2. LUIS ADRIÁN BERENGUER PUCHOL
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. YOLANDA HERMINIA ALEGRE SERRANO
2. ANTONIO MIGUEL PUCHOL CUELLA
3. MARÍA DEL PILAR \/ICENTE CUADRADO (INDEPENDIENTE)
4. JOSÉ IGNACIO DEL MORAL REDOLAT
5. JOSÉ MARÍA MICOLAU MONCLÚS
6. CARLOS ANTONIO GIL PUCHOL
7. MIGUEL GARCÍA ABARDIA
SUPLENTES
1. ENRIQUE BALTASAR ANTOLIN SERRANO
VINACEITE
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. LUIS JA\/IER EZQUERRA ARTIGAS (INDEPENDIENTE)
2. ÁLVARO SEGUNDO ALCAINE (INDEPENDIENTE)
3. RUBÉN IZQUIERDO CALVO
4. MARTA PEQUERUL REINAO (LNDEPENDIENTE)
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. ALFREDO BIELSA CLEMENTE
2. NOELIA MOLINER CAL\/O
3. FRANCISCO JAVIER GRACIA SEGUNDO
4. ÁNGEL EZQUERRA CALVO
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. DANIEL PEQUERUL REINAO
2. FÉLIX JOSÉ ROYO BIELSA
3. NICASIO ELÍAS SEGUNDO
4. JAIME SERRANO ASENSIO
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE TERUEL
ALLEPUZ
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. MARÍA ISABEL FERNANDEZ PLAZAS
2. ANDRÉS GIMENEZ MOYA
3. RAQUEL LOSCOS HERRERO
4. GABRIEL CEBRIÁN FAUBEL
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. SANTIAGO GÓMEZ FERNANDEZ
2. JUAN JOSÉ NOVELLA DOLZ
3. AZUCENA ALEGRE IZQUIERDO
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. MIRIAM NARRO LÁZARO
■ TERUEL EXISTE – COALICIÓN EXISTE (EXISTE)
1. MARÍA CARMEN REDÓN FORTEA
CRIVILLÉN
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARÍA ESTHER BIELSA ACED
2. EDUARDO JOSÉ GINÉS PASTOR
3. ISIDRO SANCHO ACED
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. EVA PILAR ROBRES PELLICER
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. JAVIER CUTANDA ALONSO
EJULVE
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. OVIDIO ORTÍN ALBALATE
2. JESÚS HINOJO ASENSIO
■ CHUNTA ARAGONESISTA (CHA)
1. PILAR MARTÍN GARCÍA
■ VOX (VOX)
1. LUIS CUATRECASAS ARDID
2. MARÍA DEL CARMEN ANTÓN GIL
3. MONICA PEDROL JUÁREZ
4. ÁNGEL FERRER CANTERÍA
5. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ FERRER
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. VICTORINO AZUARA PASCUAL
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. JOSÉ ÁNGEL VILLAR CARCELLER
2. JUAN CARLOS PASCUAL LAHOZ
3. ARTEMIO ESTOPAÑÁN GRACIA (INDEPENDIENTE)
ESTERCUEL
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. CARLOS CANTOS RODRÍGUEZ
2. CRISTOBAL RUBIO MILLÁN
3. ANA MARÍN PÉREZ
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. JOAQUÍN LAHOZ BOLTAÑA
2. JOSÉ ATANASIO SANTA ANA MILLÁN
3. NAIARA LORAS MINGUILLÓN
4. MARIANO JOSÉ RICARDO HERRERO JARQUE
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. ELENA MINGUILLÓN CELA
2. SORAYA MINGUILLÓN RAMOS
GARGALLO
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. FRANCISCO JAVIER GARGALLO RAMOS
■ TERUEL EXISTE – COALICIÓN EXISTE (EXISTE)
1. INMACULADA MOLINER MALLÉN
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. MARÍA DOLORES CONCEPCIÓN ROBRES PELLICER
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. JOSÉ MANUEL AZCÓN TOMÁS
MIRAVETE DE LA SIERRA
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSÉ LISTO SIMÓN
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. PEDRO MIGUEL MONFORTE BARREDA
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. JERÓNIMO SÁNCHEZ BAYO
PITARQUE
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. DAVID AGUILAR LÓPEZ
2. JUAN ZAERA MARTÍNEZ
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. ROSARIO GARCÍA FANDOS
2. SALVADOR FANDOS LORENTE
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. AURORA MOLINER IRANZO
VILLARLUENGO
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. SERGIO AYORA PORCAR
2. LUIS MOLINER NAVARRO
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. SIXTO BUJ FERRERO
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. JUAN RAMÓN TENA BALFAGÓN
2. CARLOS GARCÍA TENA
3. ELÍAS ARMENGOD FANDOS
VILLARROYA DE LOS PINARES
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. IVÁN VILLARROYA MARTÍNEZ
2. YOLANDA VILLARROYA BELLÉS
3. AMADEO BUESO MOYA
4. ALBERTO LOZANO BUJ
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. EMILIO GIMENO CHULILLA
2. ELÍAS ARIÑO DOMINGO
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. ISRAEL VARELA SANZ
2. RAMIRO GUILLÉN PÉREZ
3. MARÍA LUZ MICOLAU VALLÉS
4. JUAN RAMÓN LÓPEZ CAMPOS
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE CALAMOCHA
ALACÓN
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. TOMÁS ANDRÉS CORRAL RUBIRA
■ CIUDADANOS-TÚ ARAGÓN (CS-TÚ ARAGÓN)
1. MARÍA PILAR MORENO GARCÉS (INDEPENDIENTE)
■ PARTIDO ARAGONÉS (PAR)
1. RUBÉN EJARQUE LLOPIS
2. RAQUEL ALBESA CRIVILLÉ
■ TERUEL EXISTE – COALICIÓN EXISTE (EXISTE)
1. RICARDO ALQUÉZAR ALBERO
2. ALBERT BALLESTEROS ALQUÉZAR
3. SANDRA LÉZARO BURILLO
4. RAÚL RODRIGO ROYO
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. RAÚL LÁZARO LÁZARO
2. PATRICIA SANCHO CORTES
3. ROGELIO FÉLIX ALQUÉZAR SERRANO
4. CECILIO DANIEL ALBERO ALBERO
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE CASPE
CASPE
■ CHUNTA ARAGONESISTA (CHA)
1. RAFAEL LUMBRERAS ORTEGA
2. RAFAEL GUARDIA MAZA
3. CARMEN MONTAÑÉS REBLED
4. LUIS GÓMEZ BORRUEY
5. EMILIA FERNÁNDEZ ARENAS
6. MARÍA ISABEL VIDAL LAYEL
7. ÓSCAR CUBERO MENDOZA
8. RAQUEL LUMBRERAS BUSTOS
9. MARÍA MERCEDES GREGORIA LLOP ALFONSO
10. ALEJO AYERRA JARQUE
11. ADRIÁN FONTOBA RIBO
12. MARÍA CONCEPCIÓN LES GARCÍA
13. CRISTINA ROMERO OVEJERO
14. ANA ISABEL CLAVERO EZQUERRA
15. JUAN ANTONIO PARICIO HERNANDO
16. DANIELA NITA
17. CAMILO PELENDREU VALLÉS
SUPLENTES
1. GLORIA JARQUE FALCÓN
2. ANTONIO ITURBE BERNE
3. ROSA NAVALES PRADES
4. VICENTE JESÚS SANCHO BAIXERAS
5. SARA MARÍA CLAVERO BERNUZ
6. CHABIER GÓMEZ PANILLO
7. CRISTINA JARQUE FALCÓN
8. MIGUEL JARQUE ROS
■ SOMOS CASPE (#SOMOSCASPE)
1. CRISTIAN POBLADOR GUARDIA
2. RAMÓN REPOLLÉS LACUEVA
3. SUSANA GARRIDO ALCOBER
4. MARÍA DE LOS ÁNGELES ALTÉS FONTOBA
5. MARC ALCAIDE RUIZ
6. ANA CRISTINA ABADÍAS PARDOS
7. ALFREDO GRAÑENA GAVÍN
8. SANTIAGO CASTILLÓN ANAY
9. HELGA HERCZ
10. JAVIER PARACUELLOS FERNÁNDEZ
11. AZAHARA PINILLA MANCHADO
12. ISMAEL FILLOLA HERNÁNDEZ
13. LORENA SERAL PEÑA
14. ADRIÁN BARCELÓ FRANCO
15. MIGUEL GUALLAR VILLAGRASA
16. CRISTINA IBÁÑEZ FONTOBA
17. TOMÁS VALLÉS MANCHÓN
SUPLENTES
1. EVA MARÍA LÁZARO AGUILAR
2. NICOLAE CRISTIAN POPOVICI CIPAU
3. ALEXANDRA-ROZALÍA LEONTE
■ VOX (VOX)
1. GERMÁN SANZ BORDONABA
2. JOSÉ LUIS MARÍN PALAZÓN
3. SARA LÓPEZ POBLADOR
4. ALEJANDRA HERRERO VENTURA
5. MANUEL PICÓN SÁNCHEZ
6. JOSÉ FERNANDO ZAPORTA GARCÍA
7. DAVID BUISÁN PUYO
8. EVÁNGELINA ALBIAC CEBRIÁN
9. MARÍA CARMEN HERNÁNDEZ BUENACASA
10. ISARD PISONERO FERRÉ
11. CRISTIAN MUÑIDO AGLIO
12. SANDRA GIMENEZ VICENTE
13. PATRICIA RODRÍGUEZ FERNANDEZ
14. EUGENIO MUÑIDO CHINARRO
15. ALBERTO CIRAC BUISÁN
16. MARÍA PILAR FERNÁNDEZ ARENAS
17. ELISEO ARPAL NAVALES
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. JUAN ABRAHAM MARTÍNEZ ENRICH
2. MARÍA ISABEL GARCÍA ORTÍN
3. GABRIEL LUENA CAMPOS
4. NOELIA RIOS RÁFALES (INDEPENDIENTE)
5. MIGUEL ÁNGEL FACI GAVÍN
6. LUIS PLANA PUYO
7. VIRGINIA LLOBREGAT GRACIA
8. DAVID POBLADOR PIAZUELO (INDEPENDIENTE)
9. ISABEL ORCAL AGUSTÍN
10. ROBERTO SÁNCHEZ ANAY (INDEPENDIENTE)
11. MARÍA CARMEN BENEDI JOVER (INDEPENDIENTE)
12. DARIO FLORENCIO REPOLLÉS GARCÉS
13. MARÍA NIEVES ARANDA RUFAS
14. EDUARDO DOLADER GARCÍA (INDEPENDIENTE)
15. MARÍA PILAR MUSTIELES ARANDA
16. LUIS NAVALES MAZA (INDEPENDIENTE)
17. ALICIA BAILE MARQUÉS (INDEPENDIENTE)
SUPLENTES
1. JOSÉ MARÍA JARQUE GIRALDOS
2. CARMEN AZNAR SABANZA
3. JESÚS SENANTE MACIPE
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. ANA MARÍA JARQUE GARCÉS
2. JOSÉ MIGUEL ALBIAC CENTELLAS
3. ANTONIO MANUEL GUIU PUEYO
4. AGUSTÍN MORÉ FERRER (INDEPENDIENTE)
5. ENCARNACIÓN ROMERO GONZÁLEZ
6. DAVID GARCÍA ZAPORTA (INDEPENDIENTE)
7. MARÍA ISABEL POBLADOR GARCÍA (INDEPENDIENTE)
8. ADRIÁN MANRIQUE JORDÁN (INDEPENDIENTE)
9. MARIEN FORTUÑO BERNAT (INDEPENDIENTE)
10. MARÍA LOURDES LARROSA ZAPORTA (INDEPENDIENTE)
11. PILAR REDONDO PICHÍN
12. JORGE MANRIQUE SANCHO (INDEPENDIENTE)
13. SILVIA BLASCO BLASCO (INDEPENDIENTE)
14. ANA MARÍA DOMINGO PINOS (INDEPENDIENTE)
15. DAVID BALAGUER CAÑARDO
16. MARTA GÓMEZ COCA (INDEPENDIENTE)
17. JOSÉ ANTONIO BUISÁN JORDÁN (INDEPENDIENTE)
CHIPRANA
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. FRANCISCO JAVIER SERGIO NICOLÁS GARCÍA
2. CARMELO ANTONIO PERDIGUER CARA (INDEPENDIENTE)
3. MARÍA TRINIDAD PINA MUNIENTE (INDEPENDIENTE)
4. MARÍA ASUNCIÓN ACERO PIAZUELO (INDEPENDIENTE)
5. MINODORA PLETEA (INDEPENDIENTE)
6. BLAS VALLS ROCA (INDEPENDIENTE)
7. NICOLÁS ACERO PIAZUELO (INDEPENDIENTE)
SUPLENTES
1. MIGUEL ÁNGEL NADAL MUNIENTE (INDEPENDIENTE)
2. JOSÉ VICTORINO NAVALES PALLÁS (INDEPENDIENTE)
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. JOSÉ JOAQUÍN PIAZUELO ACERO
2. DÉBORA PIQUÉ PUERTAS (INDEPENDIENTE)
3. ANA ROSA ACERO PIAZUELO (INDEPENDIENTE)
4. VICTORITA VASILE (INDEPENDIENTE)
5. MARÍA TERESA VICENTE BARRIENDOS (INDEPENDIENTE)
6. MIGUEL VICENTE BARRIENDOS
7. JOSÉ LUIS SARIÑENA PINA
SUPLENTES
1. JUAN FERNÁNDEZ CARRIÓN
2. ANTONIO RABINAD MUNIENTE (INDEPENDIENTE)
3. FRANCISCO CATALÁN PALLÁS (INDEPENDIENTE)
FABARA
■ ARAGÓN EXISTE (ARAGÓN EXISTE)
1. JUAN JESÚS VILLALBA FORNER
2. ESTER VICENTE ANDREU
3. VICTOR TABERNER BARRIENDOS (INDEPENDIENTE)
4. JORGE BIELSA VALEN (INDEPENDIENTE)
5. LUISA ARANZAZU BIELSA ALVAREZ (INDEPENDIENTE)
6. ALBERTO LLOP BIELSA (INDEPENDIENTE)
7. EMILIANO CARVÍ CAMPANALES (INDEPENDIENTE)
8. MARÍA IBANA TABERNER LLOP (INDEPENDIENTE)
9. MARÍA PILAR GARCÍA MAS (INDEPENDIENTE)
SUPLENTES
1. DIEGO MANRESA BIELSA (INDEPENDIENTE)
2. IRINA ISFAN (INDEPENDIENTE)
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. FRANCISCO JAVIER DOMENECH VILLAGRASA
2. MARÍA CARMEN VALEN CARCELLER
3. LUCIAN IOUNUT PERJERU
4. ESTEBAN FERNANDEZ BARCOJO (INDEPENDIENTE)
5. MARTÍN ROS BAÑERAS
6. JOSÉ MANUEL FRIGOLA RAMS (INDEPENDIENTE)
7. JOSÉ VICENTE PUYO BALLESTEROS (INDEPENDIENTE)
8. MIGUEL ÁNGEL RUIZ AGUILO (INDEPENDIENTE)
9. JOSÉ FRANCISCO BRUNET ROC (INDEPENDIENTE)
SUPLENTES
1. ALBERTO CERVERA MARTÍN (INDEPENDIENTE)
2. EMILIO JAVIER FALCÓN VALÉN (INDEPENDIENTE)
3. VICENTE BALLESTEROS FRIGOLA (INDEPENDIENTE)
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. DAVID PRADILLA MATEO
2. CARLOS BAZTÁN PEIRÓ (INDEPENDIENTE)
3. JOSÉ ANTONIO MATEO PANILLO (INDEPENDIENTE)
4. MARÍA CRISTINA AYESA NAUDIN
5. JOSÉ ÁNGEL GABARRE CAMPOS (INDEPENDIENTE)
6. JUDIT BEATRIZ BERTOMEU MARTÍNEZ (INDEPENDIENTE)
7. ANA POZA LÓPEZ (INDEPENDIENTE)
8. AZUCENA TORRES CAÑADA (INDEPENDIENTE)
9. DIEGO CASANOVA PRADILLA
FAYÓN
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. ROBERTO CABISTANY DIAZ
2. MARÍA ACEDO DEL BLANCO (INDEPENDIENTE)
3. VICENTE SÁNCHEZ GIL
4. MONTSERRAT MESTRE PARDO (INDEPENDIENTE)
5. LUIS JORGE LLOP BOUZAS (INDEPENDIENTE)
6. ABEL ROCA ANDREU (INDEPENDIENTE)
7. SILVIA SUÑÉ BATISTE (INDEPENDIENTE)
SUPLENTES
1. ALBERTO JOSÉ SILVESTRE VALLESPÍ (INDEPENDIENTE)
2. MARÍA PILAR BALFAGÓN CASTARLENAS
3. ANTONIO LUIS MONTOSA VILANOVA (INDEPENDIENTE)
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. JORGE JAVIER RECHA LLOP (INDEPENDIENTE)
2. JORDI CARBÓ SOLÉ (INDEPENDIENTE)
3. CRISTINA MORENO FERRER (INDEPENDIENTE)
4. AITOR SOLÉ SABATÉ (INDEPENDIENTE)
5. SUSANA MARTÍN PINO (INDEPENDIENTE)
6. BRUNO BATISTE BELLA (INDEPENDIENTE)
7. ALBA MARÍA CABEZA FERRÉ (INDEPENDIENTE)
SUPLENTES
1. GUSTAVO MANUEL ESCOBEDO LLOP (INDEPENDIENTE)
2. MARÍA PILAR RUIZ GIRONÉS (INDEPENDIENTE)
3. MARÍA CONCEPCIÓN ALCARAZ SALADO (INDEPENDIENTE)
MAELLA
■ VOX (VOX)
1. SERGIO BONDÍA PINÓS
2. SILIVA PRAT MONCHO
3. CECILIA KEIJZER
4. JOSÉ ENRIQUE CLAVERO GARCÍA
5. JOSÉ LUIS LLEDÓ RIVERA
6. AGUSTÍN ANADÓN HERNÁNDEZ
7. CLEMENTE BARRIENDOS ESTERUELAS
8. PABLO CARLOS HERRERO MARÍN
9. RUBÉN LOZANO MONTANÉ
10. ANNO JOHANNES AALTJO PEL
11. JOSÉ MIGUEL LUANCES MUÑOZ
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. DÉBORA TERRAZA GUARDIA
2. JOSÉ ANTONIO PUYO BONDÍA
3. MÓNICA DORADO AGUILAR
4. JORGE CATALÁN MARTÍNEZ (INDEPENDIENTE)
5. BEATRIZ MARCOS GAZULLA
6. MARÍA PILAR HERRANDO PEÑA
7. JAIME REBENAQUE RAMÓN (INDEPENDIENTE)
8. TAMARA BARCELÓ CELMA
9. DAVID MONREAL LACUEVA (INDEPENDIENTE)
10. IRENE VIVER MARCOS
11. JOSÉ MIGUEL ESTERUELAS VIÑALS (INDEPENDIENTE)
SUPLENTES
1. ANTONIO TUDO SOLER
2. JOSÉ MANUEL TUDO ALBIAC (INDEPENDIENTE)
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARÍA ELENA BONDIA PINÓS
2. JOSÉ ANTONIO MORENO MINDÁN
3. VIRGINIA RUFÍN BARBERÁN
4. JOAQUÍN LLOP GRACIA
5. JOSÉ MANUEL GARGALLO CIVOR
6. VIRGINIA SOLÉ FONTANET
7. PAULA PALLÁS VIÑALS
8. RAFAEL GIMENO GAMUNDI
9. MARÍANA DE BERSABE CAPACES FRIGOLA
10. PEDRO JOSÉ RUIZ RICART
11. RAQUEL MAGALLÓN VALLESPÍ
SUPLENTES
1. ÁNGEL FRIGOLA CORTÉS (INDEPENDIENTE)
2. NOELIA PEIRO TERRAZA
3. ANA MARÍA TORRIJO BARBERÁN
NONASPE
■ PARTIDO POPULAR (PP)
1. FERNANDO EDMUNDO TABERNER SALVADOR
2. SAÚL TABERNER AMADO
3. SADOC GALLARDO VACAS
4. ESTEFANÍA SUÑER ROC
5. DAVID PAMIES GIL
6. MARÍA ASUNCIÓN CARRERO RUIZ
7. DANIEL SUÑER ROC
8. JUDITH ANDREU AUBA
9. RODRIGO PARICIO BELVEDERE (INDEPENDIENTE)
SUPLENTES
1. DIYAN STANEV DIMOV
2. LORENA GARCÍA VICENTE
■ PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. JOSÉ MARÍA RÁFALES SENTIS
2. NIEVES PUERTOLAS SUÑER (INDEPENDIENTE)
3. JOSÉ ÁNGEL ROC FERRER (INDEPENDIENTE)
4. SHEILA ROC SATUÉ (INDEPENDIENTE)
5. ESTELA DE DOS AIGÜES RIUS FERRER (INDEPENDIENTE)
6. AIDA ALBIAC ANDREU
7. ANDREA GARCÍA SILUÉ (INDEPENDIENTE)
8. DAVID ZURITA MORENO
9. MARÍA DEL CARMEN ZURITA MORENO
■ VOX (VOX)
1. MARÍA JOSÉ BARBERÁN CARNE
2. ÁNGEL FRANCISCO JOSÉ VILELLA BARRACHINA
3. YVONNE LADERO DÍAZ
4. MILAGROS GUTIÉRREZ MATEO
5. CRISTOBAL SÁNCHEZ JORDANO
6. DAVID MESEGUER BES
7. TEODORO RUIZ ALGARATE
8. JOSÉ MARTÍNEZ CARAZO
9. JOSÉ RAMÓN RONCERO MANZANO
SUPLENTES
1. LETICIA ABAD SÁNCHEZ
2. ANTONIO PER MAJARENA