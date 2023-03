La consejera caspolina Sira Repollés dejará la política después de las elecciones autonómicas de mayo

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés Lasheras dejará la política después de las elecciones autonómicas y municipales de mayo y volverá a ejercer la medicina. Lo ha confirmado este miércoles en una entrevista en Aragón Radio. «Esta etapa la considero un paréntesis. Me siento afortunada por haber podido gestionar la crisis sanitaria, que necesitaba una persona de mi perfil y he intentado trabajar lo mejor posible pero mi profesión me tira. La echo mucho de menos», ha reconocido Repollés en el programa Despierta Aragón.

La caspolina llegó al Pignatelli en mayo de 2020 tan solo dos meses después del inicio de la pandemia del coronavirus en sustitución de Pilar Ventura, que dimitió ante la presión de los sanitarios por unas polémicas declaraciones sobre las protecciones de los sanitarios.

Médico de formación, antes de entrar en la consejería ejercía como ginecóloga en el Hospital Clínico Universitario Lorenzo Blesa de Zaragoza. Durante estos tres años ha tenido que hacer frente al covid, decidir las restricciones derivadas de la pandemia y, en los últimos tiempos, a la falta de médicos, las listas de espera y las demandas del sector.

La consejera pertenece a una conocida familia caspolina estrechamente ligada al Partido Socialista. Su padre, Florencio Repollés Julve, fue concejal de Caspe y presidente de la Diputación de Zaragoza desde 1983 hasta su fallecimiento en 1986; y su hermano, Florencio Repollés Lasheras, quien falleció en 2013 a causa de un cáncer, fue diputado provincial, concejal y alcalde de Caspe hasta que en 2013 una moción de censura, promovida por la coalición PP-PAR-CPC, lo apeó de la vara de mando local. Su abuelo fue uno de los redactores del Estatuto de Caspe del año 1936 del que la Guerra Civil abortó en su tramitación.

Afincada en Zaragoza, donde ha desarrollado toda su carrera profesional, sigue muy ligada a su localidad natal. Repolles es médica especialista en Obstetricia y Ginecología desde el año 1992. Coordinadora del Plan de Atención Anticonceptiva de Aragón desde el año 2015, recibió el premio Profesor Barea de la Fundación Signo en gestión Sanitaria.

La consejera tiene también una amplia actividad vinculada a la docencia, a la investigación y a la actividad asistencial. Master en Salud Sexual y Reproductiva, cuenta con el Postgrado en Gestión y Provisión de Recursos Sanitarios. Además, ha sido profesora asociada de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina.

Asimismo, ha pertenecido a juntas directivas de asociaciones científicas. Entre ellas, ha sido vicepresidenta de la Asociación de Ginecólogos de Aragón, vicepresidenta de la Sociedad Aragonesa de Anticoncepción y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Contracepción. También formó parte del grupo de expertos asesores del Ministerio de Sanidad para el desarrollo de la ley de Salud sexual y reproductiva.