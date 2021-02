El Consejo Escolar acuerda que los días 11 y 12 sean lectivos en Alcañiz

El Consejo Escolar municipal de Alcañiz ha acordado este viernes que los días 11 y 12 de febrero pasen a ser lectivos, es decir, que haya clases en todos los centros educativos; y propone que estos dos días compensen la suspensión de dos jornadas de clases por el temporal Filomena a la espera de la decisión a nivel regional que tome el Consejo Escolar de Aragón y el Departamento de Educación. El Ayuntamiento transmitirá por escrito este acuerdo el lunes al departamento de Educación, que debe dar el visto bueno final.

La próxima semana se presentará el refuerzo policial que habrá en la ciudad desde el miércoles por la tarde, con controles en caminos y en los supermercados; y este viernes el alcalde, Ignacio Urquizu, también ha llamado a las asociaciones empresariales para pedirles que en los centros de trabajo el jueves y el viernes sena días normales. También se ha acordado con los trabajadores municipales que su jornada laboral del jueves sea la habitual pese a que por convenio tienen reconocido terminar dos horas antes.

Con esta decisión del consejo, que ha creado polémica esta semana en Alcañiz y con la que parte del sector educativo no estaba de acuerdo, se espera evitar los tradicionales encuentros el jueves del Choricer debido a la complicada situación sanitaria de la ciudad. “Como se ha dicho en el consejo, a lo que nos arriesgamos es a que chicos de entre 14 y 18 años se enfrentaran desde el miércoles a las 15.00 al lunes a las 8.00 a plantearse qué hacen con cuatro días libres. Esa pregunta podía tener respuestas equivocadas y con esta decisión lo que hemos intentado es que haya una respuesta, que es ir a clase. En Zaragoza ya se intentó reducir los festivos para el Pilar y no se consiguió y después se disparó el número de positivos. Está demostrado que cuando nos salimos de los protocolos como los de los centros de trabajo o los colegios y estamos en un lugar sin normas como una huerta la probabilidad de contagio también es muy alta”, apunta el alcalde y concejal de Educación, Ignacio Urquizu, quien ha presidido el consejo.

El consejo ha durado aproximadamente hora y media y ha contado con la participación de 33 de sus 35 miembros. Los que lo han tomado la palabra han expuesto su visión- distintas en algunos casos- pero “se ha llegado a un consenso en pro de la salud” en palabras de Urquizu. No se ha llegado a votar y todos han estado de acuerdo salvo el representante de CCOO, Jorge Tabuenca, que ha mostrado su disconformidad.

Los estudiantes de 2º de Bachillerato del IES Bajo Aragón también han escrito una carta a la dirección de su centro solicitando que quieren que los días 11 y 12 no sean lectivos para poder estudiar.

El representante de Comisiones Obreras (CCOO) ha afirmado que teniendo en cuenta la situación sanitaria “no están a favor pero tampoco en contra” y que su sindicato “empatiza” con la idea de intentar reducir el covid pero que también «hay que tener en cuenta los derechos laborales». “Al personal de los centros con unos pocos días de antelación se le trastoca su calendario y les modifican los plantes que tenían pensados para esos días. Muchos pretendían aprovechar para ir a su lugar de residencia. También hay empresas y autónomos que hacen coincidir el calendario laboral con el escolar”, apunta Tabuenca.

Con lo que sí no está de acuerdo CCOO es en vincular los días 11 y 12 con los dos días en los que no hubo clase por el temporal y aboga porque se pasen los no lectivos a tan solo una semana después. En su opinión el Consejo Escolar Municipal no es el espacio adecuado para tomar esta decisión ya que se está debatiendo en el Consejo Escolar de Aragón, que aún no ha emitido un dictamen. “Los dos días no lectivos de la provincia eran el 18 y 19 pero Alcañiz los modificó a su antojo por el Choricer. Entendemos que si se suspenden lo lógico es que si se suspenden los días no lectivos sean el 18-19 como el resto de la provincia”, apunta.